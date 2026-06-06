Dónde es, cómo llegar y cómo es el Polideportivo Villa Domínico, el lugar donde despedirán al Indio Solari este domingo

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Tras conocerse la noticia de su partida, miles de seguidores comenzaron a preguntarse cómo y dónde sería la despedida pública del artista que marcó a varias generaciones con sus canciones.

El viernes por la noche ya había quedado confirmado que el velorio abierto al público se realizaría este domingo 7 de junio y que podría llegar a extenderse durante más de una jornada para permitir que los fanáticos de distintos puntos del país puedan darle el último adiós.

Este sábado se conoció que el mismo tendrá lugar en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda a partir de las 11 de la mañana. El complejo se encuentra sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4900 y cuenta con amplios espacios al aire libre que permitirían albergar a una gran cantidad de personas.

Exterior del Polideportivo en el que se despedirá al Indio Solari (Foto: Street View de Google Maps)

De acuerdo con la información difundida por LN+, ya comenzaron los preparativos en el lugar, y las evaluaciones logísticas para garantizar la seguridad del evento, con la posible participación de efectivos policiales, personal sanitario y equipos de organización.

“Tenemos conocimiento de que habrá un operativo de aproximadamente 1500 policías para este evento que es histórico. El polideportivo tiene capacidad para 650 personas”, aclararon desde la emisora. Lo que se desconoce hasta el momento, pero se estima que en las próximas horas se dará a conocer, son los ingresos habilitados y la extensión del velatorio.

El polideportivo de Villa Domínico es el lugar elegido para despedir al Indio Solari (Foto: Municipalidad de Avellaneda)

Cabe destacar que el Polideportivo Villa Domínico se encuentra en un espacio de aproximadamente 10 hectáreas con áreas verdes, el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR) y el anfiteatro Hugo del Carril. Pero el féretro con el cuerpo del Indio Solari estará ubicado en el microestadio José María Gatica, en el extremo sur del predio, donde sus fanáticos podrás darle el último adiós.

A su vez, el complejo fundado en 1949 en lo que fue La Quinta de Doña Carlota Domínico cuenta con canchas de básquet y fútbol, una pista de patinaje, otra de atletismo y dos piletas olímpicas.

Cómo llegar al Polideportivo Gatica

El predio se encuentra en Villa Domínico, una de las localidades del partido de Avellaneda, al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Quienes viajen en auto o moto podrán acceder fácilmente a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos accesos desde la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas de las líneas de colectivo que circulan por las inmediaciones son la 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570, que conectan Avellaneda con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otra alternativa es utilizar el Ferrocarril Roca, descendiendo en la estación Villa Domínico, desde donde se puede llegar al predio caminando o mediante líneas de colectivo locales.