Los Rolling Stones dedicaron su primer show de 2021 a Charlie Watts: “Lo extrañamos arriba y abajo del escenario”

Los Rolling Stones no lanzarán su gira No Filter de 2021 hasta el domingo próximo por la noche en el Dome del America’s Center en St. Louis, Missouri, pero el lunes último por la noche, frente a un grupo de invitados a un evento privado, la banda pudo hacer una suerte de precalentamiento. En un show en el Estadio Gillette en Foxboro, Massachusetts, el grupo tocó 14 canciones y dedicó el espectáculo a Charlie Watts, fallecido el 24 de agosto de este año.

El espectáculo fue el debut no oficial del baterista de gira Steve Jordan, y su primer concierto sin Watts desde que se unió a la banda en enero de 1963. “Es una noche un poco conmovedora para nosotros”, dijo Mick Jagger a la multitud al principio del show. “Esta es nuestra primera gira en 59 años que hemos hecho sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie. Lo extrañamos como banda. Lo extrañamos como amigos, abajo y arriba del escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie. Estoy seguro de que algunos de ustedes que nos vieron antes también tienen recuerdos de Charlie. Espero que lo recuerden como nosotros. Nos gustaría dedicarle este show a él“.

El set contó con el debut en vivo de la canción de Chi-Lites “Troubles a-Comin’“, que grabaron originalmente durante las sesiones de Tattoo You y que se lanzará oficialmente en el aniversario número 40 del disco, el 22 de octubre.

También tocaron por primera vez la canción pandémica “Living in a Ghost Town” en un escenario en vivo, e hicieron sonar el clásico de 1966 “19th Nervous Breakdown” por primera vez desde 2005. El concierto, además, se destacó por el uso de “Let’s Spend the Night Together” como apertura, algo que nunca habían hecho antes, y por no incluir ”Brown Sugar“ o ”Honky Tonk Women“. Esas son las segundas y terceras canciones más reproducidas en la historia de los Stones (”Jumpin’ Jack Flash“ es la número uno), y casi nunca abandonan un escenario sin tocarlas.

No aparecieron canciones completas del programa en YouTube, pero hay fragmentos de “Troubles a-Comin”, “19th Nervous Breakdown” y “Satisfaction” que podés ver en esta nota.

La lista de temas del primer show de Rolling Stones sin Charlie Watts

“Let’s Spend the Night Together”

”Tumbling Dice”

”Troubles a-Comin’“

”Living in a Ghost Town”

”You Can’t Always Get What You Want”

”Midnight Rambler”

”Miss You”

”19th Nervous Breakdown”

”Start Me Up”

”Gimme Shelter”

”Sympathy for the Devil”

”Jumpin’ Jack Flash”

”(I Can’t Get No) Satisfaction”

Este artículo fue publicado en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.