Rolling Stones: la banda no suspenderá su gira por Estados Unidos tras la muerte de Charlie Watts

Los Rolling Stones anunciaron que continuarán con la gira planeada por los Estados Unidos que comienza en septiembre de este año, según informó la banda en medio del duelo mundial por el baterista Charlie Watts, quien murió a los 80 años a principios de esta semana. “Las fechas de la gira de los Rolling Stones avanzan según lo planeado”, informó la productora Concerts West en un comunicado, respondiendo a las millones de consultas que recibió sobre el estado de la gira.

El Tour No filter de 12 fechas, que se planeó originalmente para 2020 antes de que la pandemia obligara a posponerse, comienza el 26 de septiembre en St. Louis, Missouri, y se extiende hasta el 20 de noviembre en Austin, Texas. Los tickets están disponibles en VividSeats.com.

El 4 de agosto, la banda anunció que Watts, su amado baterista de 58 años, no podría acompañarlos en la gira. Steve Jordan, colaborador de los Stones desde hace mucho tiempo, está tomando su lugar detrás de la batería. “Es un absoluto honor y un privilegio ser el suplente de Charlie”, dijo Jordan en ese momento.

Watts se unió a los Stones en 1963 y fue uno de los tres únicos miembros que aparecieron en cada uno de sus álbumes, junto con Mick Jagger y Keith Richards. Su última actuación pública con la banda tuvo lugar en agosto de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Watts se unió a los Stones en 1963 y fue uno de los tres únicos miembros que aparecieron en cada uno de sus álbumes, junto con Mick Jagger y Keith Richards.

Desde la muerte de Watts el 24 de agosto, Paul McCartney, Max Weinberg, Questlove y muchos, muchos otros artistas y fanáticos hicieron tributos a su elegante estilo y a la sólida base musical que le dio a los Stones.

No Filter Tour: la lista de fechas anunciadas por los Rolling Stones

26/9 St. Louis, MO - The Dome at America’s Center

30/9 Charlotte, NC - Estadio Bank Of America

04/10 Pittsburgh, PA - Heinz Field

09/10 Nashville, TN - Estadio Nissan

13/10 New Orleans, LA - Festival New Orleans Jazz and Heritage

17/10 Los Angeles, CA - Estadio SoFi

24/10 Minneapolis, MN - Estadio U.S. Bank

29/10 Tampa, FL - Estadio Raymond James

02/11 Dallas, TX - Estadio Cotton Bowl

06/11 Las Vegas, NV - Estadio Allegiant

11/11 Atlanta, GA - Estadio Mercedes-Benz

15/11 Detroit, MI - Ford Field

20/11 Austin, TX - Circuit of The Americas

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos.

Simon Vozick-Levinson