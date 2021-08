Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, murió a los 80 años

Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, falleció a los 80 años.

El representante de Watts confirmó su muerte en un comunicado. “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts”, sostuvo. “Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia”. La declaración se refirió a Watts como “uno de los mejores bateristas de su generación” y cerró solicitando que “se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”.

Murió Charlie Watts: su representante lo confirmó a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de los Rolling Stones

La muerte de Watts se produce varias semanas después de que se anunció que el baterista no iba a participar en la gira No Filter de los Rolling Stones por estadios estadounidenses. “Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados”, dijo un representante de la banda en un comunicado en ese momento. “Con los ensayos que comenzarán en un par de semanas, es muy decepcionante por decir lo mínimo, pero también es justo decir que nadie lo vio venir”.

Su sentido rítmico singular y performance impecable, como se escucha en canciones de rock canónicas como “Paint It, Black”, “Gimme Shelter” y “Brown Sugar”, lo convirtieron en el motor que impulsaba la música de los Stones y en uno de los bateristas más famosos y respetados de todos los tiempos.

Como dijo Keith Richards en 1979, “Todo el mundo piensa que Mick y Keith son los Rolling Stones. Si Charlie no estuviera haciendo lo que hace con la batería, eso no sería cierto en absoluto. Descubrirías que Charlie Watts ES los Stones“.

Y, sin embargo, Watts era muy diferente al resto de los Stones. Su elegante sentido del vestir, por el que Vanity Fair eligió a Watts para el Salón de la Fama de la Lista Internacional de los Mejor Vestidos, estaba en última instancia más en línea con el jazz que amaba y que a veces tocaba que con el rock & roll. Watts también se mantuvo fiel a Shirley Shepherd, su esposa desde 1964, lo que lo distinguió un poco de sus compañeros de banda, amigos de los excesos y de la vida nocturna.

A diferencia de los guerreros de la ruta como Keith Richards, Watts a menudo parecía desinteresado por las giras y daba la clara impresión de que, para él, los Stones eran más un trabajo que una vocación o una elección de estilo de vida. Su batalla con las drogas y el alcohol a mediados de los ochenta fue, como muchas cosas suyas, en gran parte privada. “Me encanta dejar que la gente haga lo que quiera, lo que no hace a un buen líder de banda”, le dijo a Rolling Stone en 1991. “Si yo hubiera liderado a los Rolling Stones, no habrían llegado a ninguna parte. Todavía estaríamos tratando de encontrar un amplificador, 30 años después“.

Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres, hijo de un camionero. Fanático del jazz y coleccionista de 78 años desde temprana edad (Miles Davis, Dexter Gordon y Charlie Parker eran los favoritos en particular), agarró la batería alrededor de los 14 años, durmiendo con su traje favorito de vez en cuando para darle el mismo aspecto que el de Parker.

Watts tocó en grupos de jazz hasta 1962, cuando comenzó a dividir su tiempo entre tocar en Blues Incorporated y trabajar como diseñador gráfico de una agencia de publicidad.

Watts no fue el primer baterista de los Stones. La banda tocó su primer concierto en 1962 con la formación del cantante Mick Jagger, el pianista Ian Stewart, los guitarristas Keith Richards y Brian Jones, el bajista y futuro líder de Pretty Things Dick Taylor, y el baterista y futuro Kink Mick Avory.

A los pocos meses, Avory estaba fuera, Watts entró y tocó su primer concierto con los Stones el 12 de enero de 1963, en el Ealing Blues Club. Su primer sencillo, una versión de “Come On” de Chuck Berry, fue lanzado en junio de 1963. “It’s All Over Now”, su primer Reino Unido no. 1, llegó en junio de 1964. (“I Can’t Get No) Satisfaction”, impulsado por Watts, alcanzó el número uno en los EE. UU. En mayo de 1965.

A pesar de toda su habilidad para la discreción, Watts parecía muy consciente de que él era un elemento insustituible del sonido de los Stones.

Como dice una historia famosa del apogeo de la banda, Jagger llamó una vez a la habitación de hotel de Watts en medio de una fiesta que duró toda la noche preguntando “¿Dónde está mi baterista?” Según trascendió, Watts se levantó, se afeitó, se vistió con un traje, se puso una corbata y zapatos recién lustrados, bajó las escaleras y golpeó a Jagger en la cara, diciendo: “No vuelvas a llamarme tu baterista nunca más. ¡Eres mi maldita cantante!”.

Tanto en las letras de Jagger o los riffs de Richards, el cronometraje de Watts hizo que algunas de las canciones de los Stones se convirtieran en piezas clave de la banda. La sensación suelta, casi jazzística en “19th Nervous Breakdown”, su ritmo con Richards en “Beasts of Burden”, su control extraordinario con un ritmo muy extraño en “Get Off My Cloud”, el rebote de “Jumpin ‘Jack Flash”, “Su trampa helada en” Gimme Shelter “- todas estas son clases magistrales para servir la canción y darle forma al mismo tiempo.

Además de su brillante interpretación de la batería, Watts también usó sus habilidades de diseño para diseñar varias etapas de la gira, incluida la etapa de loto de 1975, la gira Steel Wheels ‘89 / ‘90, la gira Bridges to Babylon, la gira Licks y la gira Bigger Bang.

Fuera del trabajo diario, Watts tocaba jazz con frecuencia. En 1986, debutó con la Charlie Watts Orchestra de 32 piezas, que estaba llena de jazzistas británicos contemporáneos. En 1991, con el Charlie Watts Quintet, lanzó “From One Charlie. . . ., “Un tributo a Charlie Parker que incluía su libro infantil de los años sesenta poco visto ”Oda a un pájaro de alto vuelo“.

En junio de 2004, Watts fue diagnosticado con cáncer de garganta, que fue tratado y entró en remisión, lo que pareció traer una energía renovada a los Stones, con quienes Watts continuó tocando durante toda su carrera.

Cuando no tocaba música, Watts y su esposa Shirley eran dueños de una granja de caballos árabe. La pareja tiene una hija, Serafina, y una nieta, Charlotte.

“Amo esta banda, pero no significa todo para mí”, dijo Watts en 1981. “Siempre pienso que esta banda va a colapsar todo el tiempo, realmente lo hago. Nunca pensé que duraría cinco minutos, pero pensé que viviría esos cinco minutos hasta el final porque los amo. No me importa si me retiro ahora, pero no sé qué haría si dejara de hacer esto. Me volvería loco“.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stones Estados Unidos.

Joe Gross