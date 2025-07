La muerte de Ozzy Osbourne: de Elton John a Metallica, los mensajes de despedida para el astro del rock

El legendario cantante de rock Ozzy Osbourne murió este 22 de junio, dejando una profunda tristeza en el mundo de la música. En un comunicado, la familia del vocalista de Black Sabbath afirmó que la estrella partió “rodeado de amor”, aunque no especificaron las causas del deceso.

“Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño: Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento”, expresaron en un escrito que difundieron los medios norteamericanos y que firman su viuda, Sharon, y sus cuatro hijos Jack, Kelly, Aimee y Louis.

El líder de Black Sabbath sufría de Parkinson, enfermedad que había deteriorado su estado físico en este último tiempo. Sin embargo, hace tres semanas se presentó en el escenario del Villa Park de Birmingham, en donde sin saberlo se despidió de sus fanáticos. Hoy, las redes sociales le dan su saludo final, y son muchos los colegas y amigos que se unieron para decirle adiós.

Los primeros en rendir homenaje a su colega fueron los miembros de Metallica, que publicaron una foto retro de la banda y Osbourne y como descripción se limitaron a poner un emoticón de corazón roto. El grupo de hard rock fue uno de los que participó del concierto celebrado en Birmingham semanas atrás.

Elton John también utilizó su cuenta de Instagram para escribir un sentido mensaje. “Estoy muy triste por la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Era un amigo muy querido y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock, una verdadera leyenda. También era una de las personas más divertidas que he conocido. Lo voy a extrañar mucho. A Sharon y a la familia, les envío mis condolencias y mi cariño”, expresó.

Rod Stewart escribió en Instagram: “Adiós, adiós Ozzy. Duerme bien, amigo mío. Te veré ahí arriba, más tarde que pronto”. El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, compartió una foto de Osbourne en su cuenta, en donde también expresó: “Sin palabras. Te queremos Ozzy”. El cantante de Bush, Gavin Rossdale también rindió homenaje, llamándolo “muy cálido, amable y divertido” y ”un gran hombre".

“Estoy muy triste por la muerte de Ozzy Osbourne. Qué bonito concierto de despedida dio en Back To The Beginning en Birmingham”, escribió el rockero británico Ronnie Wood, integrante de The Rolling Stones, en X.

Black Sabbath publicó una foto de Osbourne en el concierto final en su cuenta X, escribiendo simplemente: “¡Ozzy para siempre!“.

Jason Momoa, que ejerció de anfitrión en el concierto final de Black Sabbath el pasado 5 de julio, compartió una foto suya con Osbourne y su mujer, Sharon. “Te quiero, Ozzy Osbourne Todo mi aloha, Sharon Osbourne, y ohana. Muy agradecido. RIP”, subtituló la imagen.

Adam Sandler, que protagonizó la película de 2000 Little Nicky junto a Osbourne, compartió un homenaje en Instagram al difunto icono del rock. “Ya desearía que estuviésemos en el sótano con nuestros hermanos, en el bosque con nuestros amigos, en el coche, en una fiesta, en un barco, en un entrenamiento de fútbol, en una pijamada... Nadie era más ‘badass’ para escuchar a todo volumen en nuestros parlantes que el único príncipe de las tinieblas: ¡Ozzy Osbourne!“, escribió. “Lo queríamos mucho. Enviando amor a la familia y siendo muy feliz por haber pasado tiempo con la leyenda en persona. RIP”.