Murió Lee “Scratch” Perry, referente del reggae y pionero del dub

Lee “Scratch” Perry, el monumental cantante de reggae, productor y mago de los estudios que traspasó los límites de la música jamaiquina, pero también del rock y el hip-hop, con sus exploraciones en el dub, murió a los 85 años.

El diario Jamaican Observer informó que Perry murió el domingo en el Hospital Noel Holmes en el oeste de Jamaica. La causa de la muerte se desconoce al momento de esta publicación.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, tuiteó el domingo: “Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fanáticos del legendario productor y cantante Rainford Hugh Perry OD, conocido cariñosamente como Lee Scratch Perry. Trabajó y produjo para varios artistas, incluidos Bob Marley y los Wailers, los Congos, Adrian Sherwood, los Beastie Boys y muchos otros. Sin lugar a dudas, Lee Scratch Perry siempre será recordado por su excelente contribución a la música. Que su alma descanse en paz.”

Mike D, de Beastie Boys, escribió en las redes sociales el domingo: “Enviamos todo el amor y respeto que podamos a Lee Perry, quien falleció hoy, a su familia y seres queridos y a los muchos a los que influyó con su espíritu y trabajo pioneros. Estamos realmente agradecidos de habernos inspirado, trabajado y colaborado con esta verdadera leyenda. Escuchemos todos su profundo catálogo en homenaje“.

Durante una carrera de siete décadas, Perry fue uno de los artistas más prolíficos de la música; Kiss Me Neck, el libro que enumera toda la producción de grabaciones de Perry hasta principios de la década de 2000, tiene más de 300 páginas.

“Nunca se podría criticarle algo a Lee Perry; él es el Salvador Dalí de la música”, dijo Keith Richards a ROLLING STONE en 2010. “Es un misterio. El mundo es su instrumento. Solo tenés que escuchar. Más que un productor, sabe inspirar el alma del artista. Al igual que Phil Spector, tiene el don de no solo escuchar sonidos que no provienen de ningún otro lugar, sino también de traducir esos sonidos a los músicos. Scratch es un chamán”.

“Fue el sonido de Lee Perry y las tostadoras jamaiquinas lo que nos inspiró a comenzar con el hip-hop”, dijo Afrika Bambaataa.

“Lee ‘Scratch’ Perry transfiguró la cadencia trepidante del reggae y el corazón del R&B en algo más oscuro, más santo y más peligroso: una música de texturas rítmicas visionarias y venganza de guerreros bíblicos”, escribió David Fricke en su reseña de 1997 de la compilación de Arkology.

“En Black Ark, Perry definitivamente operaba en los márgenes desmoronados de la cordura; su propio “Soul Fire” es un doblaje angustiado y alucinante, el sonido de un hombre conducido al terror y la incoherencia. Pero en su mayor parte, Perry estaba loco como George Clinton, dibujando actuaciones dinámicas de un elenco fluido de cantantes y acompañantes y camuflando sus llamados al cambio social y la retribución espiritual con lamidos geniales y misticismo caricaturesco“.

Nacido en la zona rural de Jamaica en 1936, el rudo Rainford Hugh “Lee” Perry se mudó a Kingston a principios de los años sesenta. “Mi padre trabajaba en la ruta, mi madre en el campo. Éramos muy pobres. Fui a la escuela… no aprendí nada en absoluto. Todo lo que aprendí vino de la naturaleza “, dijo Perry a NME en 1984. “Cuando dejé la escuela no había nada que hacer excepto el trabajo de campo. Trabajo duro, duro. No me gustó eso. Entonces comencé a jugar dominó. A través del dominó practiqué mi mente y aprendí a leer la mente de los demás. Esto me resultó eternamente útil“.

La carrera de Perry en la música comenzó a finales de los años cincuenta cuando fue contratado para vender discos para el sistema de sonido Downbeat de Clement “Coxsone” Dodd; a principios de los años sesenta, Dodd abrió su famoso Studio One, donde Perry, apodado “Little” en ese momento, debido a su estatura de un metro cincuenta, obtuvo su primera experiencia en el estudio de grabación, produciendo algunas docenas de canciones para el sello.

“Coxsone nunca quiso darle una oportunidad a un chico de campo. De ninguna manera. Tomó mis canciones y se las dio a gente como Delroy Wilson. No obtenía el crédito, ciertamente no obtenía dinero. Estaba siendo jodido“.

Después de pelear con Dodd, Perry saltó al sello rival de Joe Gibbs, Amalgamated Records, donde Perry continuó produciendo además de promover su propia carrera discográfica como artista principal. Los desacuerdos entre el irascible Perry y Gibbs dieron como resultado que “Scratch” finalmente formara su propio sello Upsetter Records, un guiño a la proclamación de Perry “Yo soy el Upsetter”, en 1968.

Gracias a su popularidad en Jamaica y el Reino Unido, donde su sencillo de 1968 “People Funny Boy”, un éxito en Gibbs, se convirtió en un hit entre los cinco primeros, en 1973, Perry pudo construir su propio estudio en el patio trasero en Kingston, al que llamó “The Black Ark” [el Arca Negra]. Aquí, los esfuerzos artísticos de Perry lo llevaron a superar los límites de las capacidades relativamente anticuadas del estudio de grabación para crear sus “versiones”. Como arquitecto del sonido remezclado, Perry superponía (o sobregrababa) sus propios ritmos y ritmos con ganchos vocales repetitivos extraídos de otras canciones, proporcionando el modelo para el muestreo en otros géneros, junto con bajos profundos y reverberantes, efectos de sonido errantes y desencarnados, melodías de cuerno. Todo eso junto.

“El bajo es el cerebro y el tambor es el corazón”, dijo Perry a ROLLING STONE en 2010. “Escucho mi cuerpo para encontrar el ritmo. A partir de ahí, es solo experimentar con los sonidos de los animales en el arca“.

Con su experimentado grupo de acompañamiento The Upsetters, un guiño a la proclamación de Perry “Yo soy el Upsetter”, Perry dirigió obras maestras del doblaje como Blackboard Jungle de 1973, el emblemático LP de 1976 de The Upsetters Super Ape y el propio Roast Fish Collie Weed & Corn Bread de Perry.

Perry y su banda de acompañamiento comercializaron el sonido dub como productor de numerosos discos de reggae aclamados de mediados de los setenta: War Ina Babylon de Max Romeo, Party Time de Heptones, Heart of the Congos de Congos y Police & Thieves de Junior Murvin, que ayudaron a establecer la música jamaiquina como forma de arte internacional y potencia. “Police & Thieves” de Murvin, coescrita por Perry, fue versionada por The Clash en su álbum debut homónimo de 1977. La banda de punk endeudada con el reggae también reclutó a Perry, que estaba en Londres para grabar “Punky Reggae Party” de Bob Marley, un tributo a la versión de Murvin de The Clash, para producir su sencillo “Complete Control” más tarde ese año. (Como Perry bromeó una vez sobre su atractivo por el movimiento punk, “Si quiero escupir aquí, escupo aquí. Si quiero orinar allí, orino allí. Soy punk”).

“Perry estaba usando un 4-track en el estudio de Black Ark, pero podía conseguir alrededor de un centenar de otros tracks saltando dentro y fuera de allí usando piedras, agua, utensilios de cocina y cualquier otra cosa que estuviera disponible”, dijo Romeo a ROLLING STONE. “Él gana dinero estando loco, pero no está más loco que yo. Todos los genios están locos. Recuerdo a Chris Blackwell en Black Ark sentado en un sofá y diciendo: “Scratch, la cinta se está desbordando. ¡No podés hacer eso! ‘Scratch simplemente dijo: ‘¡El álbum se llama Super Ape, así que necesito una Super Cinta!’. Él es un mago, no hay nadie más como él“.

Sin embargo, tras el lanzamiento de Return of the Super Ape de The Upsetters en 1978, y después de que artistas como Paul y Linda McCartney (”Mister Sandman”) buscaran a Perry en el estudio de su casa, la era Black Ark comenzó su lenta erosión cuando Perry sufrió un colapso mental. La propiedad cayó en mal estado cuando un paranoico Perry disminuyó su producción musical y garabateó en todas las superficies del estudio con un marcador; Perry, según la leyenda, finalmente quemó el estudio en 1983. “Necesitaba ser perdonado por mi pecado”, dijo Perry a ROLLING STONE. “Creé mi pecado, quemé mi pecado y nací de nuevo”.

Después de la era de Black Ark, Perry se mudó a Inglaterra y los Estados Unidos antes de finalmente instalarse en Suiza con su familia. Seguiría siendo prolífico durante las próximas tres décadas, lanzando nuevos álbumes por su cuenta a un ritmo anual, trabajando con fanáticos de toda la vida como Beastie Boys (“Dr. Lee PhD” de Hello Nasty), así como colaboraciones frecuentes con Mad Professor, the Orb, Subatomic Soundsystem y Adrian Sherwood. En 2019, Perry lanzó sus LP gemelos Rainford (su nombre de nacimiento) y Heavy Rain, este último con invitados como Brian Eno, quien una vez señaló a Perry como “uno de los genios de la música grabada”.

Como dijo Mike D de Beastie Boys en la biografía de Perry People Funny Boy, “Los tres estamos realmente inspirados e influenciados por la música y la producción de Lee Perry. Pienso en ello en términos de abrir posibilidades verdaderamente infinitas de sonido y música, manipulando los sonidos mediante el uso de la mesa de mezclas y cada efecto externo y cada velocidad de cinta potencial para lograr los sonidos que pueda tener en su cabeza, para hacerlos realidad”.

Super Ape forever. God bless #LeeScratchPerry dub master, dub mentor, and lover of life. It was a joy to share time with you. pic.twitter.com/ztVjFWTUYX — SubatomicSoundSystem (@SubatomicSound) August 29, 2021

“¡Qué personaje! ¡Totalmente sin edad! Extremadamente creativo, con una memoria tan nítida como una grabadora. ¡Un cerebro tan preciso como una computadora!”, señaló Mad Professor, colaborador de Perry desde hace mucho tiempo, en sus redes sociales. “Una comprensión clara de la industria de la música y el reggae... Me guió a través del complicado panorama del reggae, me enseñó cómo equilibrar una pista para crear éxitos... él lo sabía... estoy feliz de haber aprendido de él”.

El hijo de Scratch, Sean Perry, dijo sobre su excéntrico padre en People Funny Boy: “El Sr. Perry es un enigma, pero creeme, está adelantado a su tiempo; somos nosotros los que tenemos que intentar alcanzarlo“.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos.