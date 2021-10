Nicki Nicole: con ‘Parte de mí', su nuevo disco, expande su sonido y alimenta su proyección regional

Parte de mí - Nicki Nicole

3 estrellas y media

Si muchas veces se dice que un disco es una foto fiel del momento personal que atraviesa un artista al momento de componerlo, en el caso de Nicki Nicole los dos discos que lleva lanzados son un reflejo, en parte, de sus emociones y, principalmente, de cómo se mueve su vertiginosa y ascendente carrera. En su debut, Recuerdos (2019), ella necesitaba completar un repertorio para salir a tocar en vivo y capitalizar lo que estaba generando en las plataformas digitales desde “Wapo traketero”. En cambio, Parte de mí fue hecho entre 2020 y 2021 y se puede sentir cómo, mientras la pandemia nos obligaba a quedarnos en casa, ella estaba saliendo al mundo, actuando en el Late Night Show de Jimmy Fallon, apareciendo en la playlist que Barack Obama arma en Spotify –con “Ella no es tuya”, su colaboración junto al puertorriqueño Myke Towers y el dominicano Rochy RD–, en el popular ciclo de NPR, Tiny Desk, y, en el cierre de esta edición, participando junto a Becky G y Nathy Peluso de un tema del nuevo disco en español de Christina Aguilera.

Aunque ninguno de estos tracks está en el disco, se ven las fichas que Nicki desplegó en este tiempo sobre un mapa, como si estuviera jugando al TEG, intentando ganar nuevos países. Entre el tracklist de 16 canciones hay dos highlights de su cosecha 2021, el rap meets flamenco de “Me has dejado”, con el andaluz Delaossa, y el reggaetón romántico de “Toa la vida”, junto al puertorriqueño Mora. Además, está “Sabe”, que es más fuerte por su feat –Rauw Alejandro, a nivel global, el artista de reggaetón de mayor ascenso de este año– que por el tema en sí, y “Tengo to”, con la rapera de Islas Canarias PtaZeta y la mexicana-estadounidense Snow tha Product, de lo más cercano al rap más clásico del álbum junto a “Baby”, uno de los cortes promocionales del disco.

Entre tanto nombre nuevo, Nicki incluyó a su novio, Trueno, y a Bizarrap para repetir la atmósfera de “Mamichula”, uno de los hits de 2020: “Ya no quiero actuar para las cámaras/ Just you and me”, canta el rapero de La Boca en la primera estrofa de “Dangerous” que es, básicamente, la continuidad de ese track de Atrevido, el disco de Trueno –escuchen esa guitarra del comienzo–. Una de las diferencias es que ahora sabemos que la historia de amor trasciende las letras y es una realidad entre ellos.

Además, están los temas que lanzó el año pasado, como “Colocao”, que tuvo su video casero grabado en la casa en que estaba haciendo la cuarentena; “Mala vida”, con la que le dio rienda suelta a un costado más pop desde la interpretación; y “Verte”, con producción de Bizarrap, la primera vez que colaboró con un artista por fuera del trap, Dread Mar I.

En el álbum la argentina también cumple el sueño de cantar con Mon Laferte. Su canción, “Pensamos”, forma parte de otros de los pilares que recorren Parte de mí: en su expansión, Nicki no se limita solo a qué mercados apunta a conquistar, también busca desarrollarse en sonidos por fuera de lo que había mostrado hasta ahora. Como en el tema que abre y le da nombre al disco, una balada melancólica tocada en piano y producida por Julio Reyes, y, sobre todo, en “Perdido”, donde más se aleja de su core urbano y que en las primeras escuchas se despega como el mejor tema del disco. Por todo esto, no se puede resumir con una etiqueta a una artista que está en constante desarrollo de su talento.