Nicki Nicole reprogramó su show en el Colón por el paro general: cuándo es la nueva fecha y qué pasa con las entradas

Este jueves 19 de febrero iba a marcar un hito en la carrera de Nicole Denise Cucco, alias Nicki Nicole. Tenía una cita con su público en el Teatro Colón para dar un show sinfónico con localidades agotadas. Sin embargo, debido al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral que se tratará desde las 14 en la Cámara de Diputados, se vio obligada a reprogramar la presentación. Con mucho pesar, la cantante se pronunció sobre la situación, confirmó la nueva fecha y explicó qué pasa con las entradas que ya fueron adquiridas.

“Como ya saben, este 19 de febrero hay paro general, por lo tanto no hay medios de transporte y se ve todo el país afectado por esto. Vamos a tener que reprogramar el show en el Teatro Colón, obviamente con mucha tristeza, al día 20 de febrero“, informó Nicki Nicole en un video que publicó en sus historias de Instagram durante la tarde del miércoles. ”No hay medios de transporte y hay mucha gente que viene de otras ciudades, de otras provincias, y queremos que todos puedan estar presentes", remarcó. Asimismo, aclaró que el show será a las 20, tal y como estaba pautado originalmente. “Es exactamente lo mismo, solo es un día de diferencia”, enfatizó.

Nicki Nicole reprogramó su show en el Teatro Colón por el paro general

A partir del poco margen de tiempo, la intérprete se ocupó de reforzar la comunicación con sus seguidores para que todos estuvieran al tanto de la situación. “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarlo. Pero mañana es un día importante para el país. Creo en el derecho de los trabajadores a expresarse y acompañarse en momentos como este“, escribió en sus historias.

El menaje de Nicki Nicole tras confirmar la reprogramación de su show (Foto: Instagram @nicki.nicole)

”Por eso vamos a reencontrarnos el 20 de febrero para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarnos siempre", sentenció. Asimismo, remarcó que, más allá del cambio de fecha, la transmisión en vivo del show continúa en pie. El mismo se podrá seguir a través de su canal oficial de YouTube.

Cuándo es la nueva fecha del show de Nicki Nicole en el Colón y qué pasa con las entradas

Originalmente, el show sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón estaba previsto para este jueves 19 de febrero de 2026 a las 20. Sin embargo, debido al paro general, la cantante confirmó que la función fue reprogramada para el viernes 20 de febrero a las 20 en el mismo lugar. La presentación se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la artista.

El show de Nicki Nicole en el Teatro Colón previsto para este jueves 19 de febrero fue reprogramado para el 20 de febrero (Foto: Dale Play)

En cuanto a las entradas, que se encuentran agotadas, desde Dale Play, la productora del evento, explicaron que las mismas “serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio”. Esto significa que quienes tenían previsto asistir este jueves podrán hacerlo el viernes sin ningún inconveniente.

Las entradas adquiridas para el show tienen validez para la nueva fecha; quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su dinero (Foto: Dale Play)

Por otra parte, explicaron que aquellas personas que tengan entradas pero no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de la página Enigma Tickets (enigmatickets.com), la misma vía por la cual fueron adquiridas. “Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar y agradecemos la comprensión del público”, expresaron.