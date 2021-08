Paul McCartney y Rick Rubin hablan sobre la felicidad de revisitar viejas canciones: “Seguís descubriendo cosas”

El mundo conoce tantos Paul McCartneys diferentes: el encantador joven moptop, el innovador de vanguardia durante los sesenta, el hombre de familia barbudo, la leyenda del rock & roll. Pero la impresionante nueva serie documental de Hulu McCartney 3, 2, 1 presenta a Paul como nunca antes lo habíamos visto: un orgulloso fanático de la música. Es solo Macca en una conversación profunda con su legendario compañero Rick Rubin, mientras escuchan con atención la música de los Beatles, comparten recuerdos y se enfocan en los detalles sonoros. 3, 2, 1 tocó la fibra sensible de los fans, porque nunca se hizo un documental sobre música como este. “Cada canción tiene una historia de cómo la escribiste”, le dice McCartney a ROLLING STONE. “Y afortunadamente, puedo recordar muchas de las circunstancias”.

La serie llega en un momento en que los fanáticos de los Beatles esperan febrilmente el nuevo documental Get Back de Peter Jackson, que finalmente se lanzará este otoño. Get Back se estrenará en Disney Plus en noviembre, durante tres noches, profundizando en una gran cantidad de imágenes inéditas de las sesiones de 1969 para el álbum que se convirtió en su agridulce despedida, Let It Be. También está la nueva edición del 50 aniversario de la épica declaración en solitario de 1971 de George Harrison, All Things Must Pass, que está repleta de tesoros nunca antes escuchados. Cincuenta años después de que se despidieron, los Beatles son más grandes que nunca, los más populares entre los más populares, y garantizan hacer sonreír.

McCartney y Rubin son artistas que constantemente avanzan, en lugar de mirar atrás. Como dice Rubin, es parte del “camino espiritual” de la música. McCartney está en una de sus rachas creativas de todos los tiempos: acaba de hacer dos de sus mejores álbumes solistas, Egypt Station en 2018 y McCartney III en 2020, ambos éxitos número uno. También tiene uno de los álbumes más grandes del país en este momento con McCartney III Imagined, con pistas remezcladas por artistas más jóvenes como Phoebe Bridgers, Beck, AndersontPaak, St. Vincent y Blood Orange. ¿Quién más podría hacer un documental mirando hacia atrás 60 años, mientras encabeza las listas con algo nuevo?

McCartney y Rubin hablaron con ROLLING STONE sobre hacer el documental juntos, en una entrevista exclusiva, a través de Zoom. Paul se registró desde un cómodo sofá, comiendo snacks y tomando café. (“Espero que no les importe que coma un poco, pero puedo hablar y comer, a diferencia de Gerald Ford”). Rick se unió a la conversación desde la playa. Pero incluso a miles de kilómetros de distancia, su química cálida y amigable se escucha fuerte y clara. También su risa. Al igual que ocurre en el documental, la conversación es un recorrido misterioso que abarca toda su vida musical, mientras reflexionan sobre las personas y las cosas que sucedieron antes.

Paul McCartney Rick Rubin en McCartney 3, 2, 1 Hulu

Felicitaciones por 3, 2, 1. Realmente está volviendo loco a la gente.

McCartney: Sí, estoy recibiendo muchos comentarios al respecto. Mucha gente que conozco simplemente dice: “Oh, sí, revisé ese 3, 2, 1 la otra noche”. Rick y yo hablamos de ello la otra noche y él sintió que se debía a que no parecía un producto. La gente siente que nos está viendo hablar, que es exactamente lo que está sucediendo.

¿Cómo decidiste utilizar un enfoque tan mínimo? Sin escenario, solo ustedes dos hablando.

Rubin: Simplemente sucedió naturalmente de esa manera. Filmamos la entrevista, sin saber qué iba a ser, qué hacer con ella. La entrevista tomó vida propia y solo quería ser lo que era. Teníamos muy pocas opciones al respecto.

McCartney: En realidad, no sabíamos qué íbamos a hacer, aparte de hablar de música. Rick me había intrigado la primera vez que hablé con él por teléfono y me dijo: “Me gustaría concentrarme en tu forma de tocar el bajo”. Dije: “Está bien, bueno, eso es interesante”. Luego comenzó a ampliar ese pensamiento. Así que nos reunimos, realmente solo con eso en mente: hablaríamos sobre la influencia del bajo. Pero creció.

Parece realmente espontáneo.

Rubin: Lo fue. Sucedió tal como lo ves. Eso fue lo que pasó.

McCartney: Sí, hablar con cualquiera sobre música es normalmente placentero. Para mí, es hablar con alguien como Rick, que tiene más conocimientos que el promedio. Sabe de lo que está hablando. Así que creo que terminamos intrigándonos mutuamente, porque es un tema que ambos amamos.

Realmente te desviás de los caminos trillados en cuanto a las canciones. Me voló la cabeza cuando Rick preguntó sobre “Baby’s in Black”, que es uno de mis favoritos. No estaba esperando esto.

McCartney: [Risas.] ¡No, yo tampoco!

Rubin: Sí, me encanta esa canción. Y parecía un buen ejemplo de una canción en la que John y Paul cantaban toda la canción juntos en armonía. Toda la canción es armonía, en lugar de solo una parte de la canción. No me di cuenta de que era un vals hasta que dijiste que era un vals. Y eso es otra cosa interesante: la música de los Beatles es tan omnipresente en nuestras vidas, es con lo que comparamos todo lo demás. Para mí, lo escucho como algo terminado. Entonces sé cómo suena un vals, pero nunca se me ocurrió que podría ser un vals, porque lo estuve escuchando toda mi vida como “Baby’s in Black”. La idea de que encajara en algún formato se me escapó hasta que Paul lo mencionó.

McCartney: Nos encantó ese tipo de sentimiento de waltzy, un sentimiento muy funky. Y luego tenés “I Put a Spell on You” de Screamin ‘Jay Hawkins. Así que “Baby’s in Black” tiene una sensación de 3/4 fría y oscura. Y como señaló Rick, los Everly Brothers fueron una influencia. Siempre que escribíamos algo, naturalmente acudía a la alta armonía. Simplemente hizo que las cosas cambiaran un poco más fácilmente.

Rubin: Mientras escuchamos las canciones, escuchamos cosas nuevas. Son creaciones milagrosas. Estoy feliz de que existan en el mundo.

Hay muchas de estas canciones que no eran éxitos en ese momento, pero la gente las descubre a lo largo de los años, como “Here, There and Everywhere”.

McCartney: La cosa es que soy bastante romántico. Y no me refiero solo a un romance de chico / chica. Las canciones de las que me enamoro, son canciones que resumen sentimientos amorosos, y hay algo muy tranquilizador en eso. Así que a menudo encuentro que esa es una ruta que me atrae: simplemente encontrar el amor y ponerlo en una canción.

Rubin: ¿Recordás haber inventado la frase “Aquí, allá y en todas partes”? Es una frase poética realmente hermosa.

McCartney: En realidad, no. Creo que una vez que tuve la idea, siempre es la cuestión de, ¿a dónde vamos para el segundo verso? A menudo podés equivocarte: si estás cantando una canción y pensás que “todo está bien ahora”, es posible que tu segundo verso no siempre sea tan bueno, dejame decirte.

Sos muy generoso en el documental sobre los otros Beatles, como cuando hablás de Ringo y decís: “Él acaba de levantarnos”.

McCartney: Bueno, es cierto. Él lo hizo. No quiero voltear al baterista anterior: era bueno y eficiente e hizo el trabajo. Pero Ringo fue mágico. Así que es encantador recordar el primer momento en que se sentó detrás del instrumento. No estábamos muy seguros de lo que vendría de este tipo detrás de nosotros. Pero él empezó a hacer lo suyo y fue solo piel de gallina, hormigueo. Fue como, “OK, esto es todo. Este es el grupo“. Y así fue.

Ambos son músicos que colaboraron mucho. Ambos tienen una forma de sacar lo mejor de los demás.

McCartney: Supongo que hemos tenido mucha suerte. Rick y yo tenemos una historia similar en cierto modo, mundos y continentes completamente diferentes, pero él creció con esta música que está circulando, y luego tenés que encontrar a alguien que esté de acuerdo con vos. En el caso de Rick, era Def Jam y estaba haciendo todo eso. ¿Cómo sucedió eso?

Rubin: Solo un momento increíble en el tiempo. A todos los involucrados les encantaba la música, porque no había ventajas en hacerlo. Nadie pensó que iban a hacer esto para tener éxito en los primeros días del hip-hop. En realidad, nunca te dije esto, Paul, pero una de las primeras cosas que fue una reivindicación de lo que estábamos haciendo fue que leí una entrevista con vos en ese momento, diciendo: “Estamos escuchando las cosas de Def Jam”. Me voló la cabeza, porque era un niño en la universidad en Nueva York, crecí con los Beatles, haciendo este otro tipo de música extraña que a la mayoría de la gente no le gustaba. ¿La idea de que lo habías escuchado, y mucho menos de que te hubiera gustado? No me lo podía imaginar.

McCartney: Tuvimos suerte, pero creo que la suerte vino de la pasión. Al crecer, amaba la era de la música de mi padre. Los acordes eran fascinantes. Me encantaba escuchar a mi papá tocar. Entonces esa pasión creció y creció, y luego conoceríashablas en mi caso, conocería a alguien como John o George. Descubrí que tenían la misma pasión. Simplemente se sentían atraídos el uno por el otro. Rick y yo tenemos la suerte de encontrarnos con gente apasionada.

Rubin: Con la colaboración, es la combinación lo que lo hace emocionante. Cuando estás en una habitación con una banda en la que tocás bien con otros, es algo milagroso. Es lo mejor del mundo.

McCartney: Creo que es por la pasión. Te sentás con alguien que tiene esa pasión y tratás de hacer algo. En mi caso, una colaboración temprana con John. Es solo una conversación natural que ocurre. Si hay una línea en la canción de la que no estoy muy seguro, o que no me gusta, verá la expresión de mi cara, mirará hacia atrás y dirá: “No estoy muy interesado en ese. Deberíamos trabajar en eso“. Entonces lo arreglás. Pero ese es un hermoso proceso en el que ambos saben, en primer lugar, lo que están tratando de lograr. Es algo que a los dos les encanta. Y luego encontrar la manera de hacerlo.

Entonces, si se me ocurre una línea... estoy pensando en los primeros días. “La ví parada allí”, mi línea fue: “Ella solo tenía 17 años y nunca había sido una reina de belleza”. Y le di esa mirada a John, como, “¿Reina de belleza?” ¿Y me dio también una mirada como de “¿reina de belleza?”. Así que dijimos: “Hagamos algo diferente”. Luego surgió “Ya sabés a qué me refiero”, lo cual es mucho más satisfactorio.

Una vez le conté a Neil Young esta historia. Estábamos haciendo algo: el Paseo de la Fama de Hollywood, o como se llame. Le dije: “Originalmente era ‘reina de belleza’”. Dijo: “Oh, genial”, luego pensé que lo había olvidado. Pero esa noche estábamos tocando, creo que era MusiCares, y él hizo “I Saw Her Standing There” con la letra original. “Solo tenía 17 años y nunca había sido una reina de belleza”. Ese es Neil. Tenía que hacer eso. Sonaba bien, debo decir. Pero me gusta más la letra revisada.

Pero está la famosa historia en la que estabas jugando a “Hey Jude” y John te dijo que no la revisaras.

McCartney: Sé exactamente dónde estaba. Estaba en Londres, mi sala de música en la parte superior de la casa, tocando mi pequeño piano mágico pintado. John y Yoko estaban parados justo detrás de mí, en mi hombro, de hecho. Están parados justo detrás de mí mientras juego, “Oye Jude, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa”, y yo digo, “The movement you need is on your shoulder”, y yo solo miré a los demásy dije: “Arreglaré ese”. Entonces fue simplemente genial, esto era lo genial de John y yo. Él dijo: “No lo harás, lo sabés”. Como si fuera una orden. “No lo harás, lo sabés. Esa es la mejor línea de la canción“. Y luego para mí, en lugar de decir, “Oh, no. No no no. Lo odio y quiero cambiarlo“, en el momento en que dijo: ”No lo harás, ya sabés“, supe que tenía razón y supe que esa línea se quedaba. Eso es genial cuando hay tanta confianza entre dos.

Absolutamente. Como dijiste, eres un romántico en muchos sentidos, y ese espíritu está en la música, como en “Two of Us”. Nadie más podría haber escrito esa canción.

McCartney: Una vez más, tengo un recuerdo muy vívido de cuando salí de Londres en mi Aston Martin con Linda, solo nosotros dos. Siempre estuvo dispuesta a perderse. Mientras que la mayoría de los chicos conduciendo, especialmente conduciendo a un ser querido, una nueva novia en mi caso, están nerviosos por perderse. Oh Dios, en Londres realmente podés perderte. No es como Nueva York, donde hay una cuadrícula. Esto es Londres. Podés estar en Streatham o podría ser Haringey, no hay forma de saberlo. Pero ella siempre decía: “Sí, vamos a perdernos”, y salíamos como, “Bien”.

Salimos de Londres y llegamos a un lugar donde había un pequeño estacionamiento en un campo y luego había bosques. Así que simplemente fuimos al bosque. Tenía mi guitarra, porque la llevaba a todas partes conmigo, y comencé a escribir esa canción. Fue muy fácil, porque estaba comentando lo que estábamos haciendo, pero yendo un poco más lírico, más poético. Pero básicamente ese día engendró a ese pequeño tonto.

Otro favorito es “Another Day”: te fijás en una mujer que nadie más nota y escribís una canción sobre ella. Solo observarla y contar su historia. Es un tipo de composición muy inusual.

McCartney: Bueno, supongo que básicamente es porque soy un voyeur. Me arrestarían por eso estos días. No, solo me gusta eso. Me gusta notar cosas. Hice una pequeña serie de fotografías que se llaman “Sangrías”. Todo eso surgió al ver a una mujer cuando se desnudó: la correa del sostén dejaba una hendidura en su piel. Creo que es lo mismo, observar a una mujer en lugar de estar con ella y pensar: “Oh, eso me encanta”. Beber una taza de café, ir a la oficina con sus papeles, todo eso, seguirla a lo largo del día.

Rubin: También la idea de prestar atención a lo que sucede a tu alrededor es realmente un concepto espiritual. Eso es la atención plena.

McCartney: Eso es cierto.

Rubin: Ese es el camino espiritual, es comprometerse con lo que sucede a su alrededor y realmente prestar atención a través de los procesos en los que aprendemos todo. Obtenemos toda la información que necesitamos con solo prestar atención.

En seis episodios, Rick Rubin y McCartney profundizan en la música de la banda de Liverpool y comparten horas de anécdotas Gentileza HULU

McCartney: Bueno, definitivamente soy un observador. A veces avergüenzo a las personas porque dicen: “Dios mío, no creo que te hayas dado cuenta de eso”. “Si, lo hice.” Curiosamente, solo un poco tangencial, George Martin estaba en las Fuerzas Aéreas y estaba en un avión, pero no pilotaba el avión; se le llamaba el observador. Simplemente observaba lo que todos hacían y ayudaba a todos a unir todas las partes. Recuerdo que le dije: “Ese es un productor. Estás observando todas estas diversas habilidades, llevándolas a cabo, produciéndolas“.

Hacés eso en toda tu composición, observando estos pequeños momentos como “Penny Lane”. La gente de todo el mundo siente que conoce esa calle.

McCartney: John y yo conocíamos íntimamente a Penny Lane. Como saben, es un lugar real y es una terminal de colectivos. Entonces, si iba a su casa, tendría que ir a Penny Lane y luego cambiarme y tomar el colectivo hasta su casa. Y él haría lo mismo. Entonces sabíamos qué era Penny Lane. Una vez que eres compositor, cosas como esas salen de tu historia y pensás: “Bueno, ese es un nombre realmente agradable para un lugar, Penny Lane. No era solo Wilmslow Road“. Hay algo, nuevamente, romántico en eso que observamos.

Todas las cosas en Penny Lane, eran todas las cosas que tanto John como yo sabíamos. Sabíamos sobre el peluquero: era un pequeño barbero italiano llamado Bioletti’s. Así que fue fácil para los dos conectar con algunos de estos nombres, que fueron excelentes puntos de partida. Strawberry Fields era otro hermoso nombre. Era un orfanato del Ejército de Salvación, pero sonaba como Elysium Fields, sonaba como el paraíso, ¿viste? Y luego, cuando a John se le ocurre esa letra entrecortada, una letra loca, que “Creo, lo sé, ah sí, lo sé”. Jesús, ¿a dónde va con esto? Es tan, tan genial y tan John. Podés imaginar que si tuvieras el privilegio de trabajar con un tipo así, estarías constantemente cautivado con estas cosas que salían de él. “Creo, lo sé, quiero decir, tal vez en mi árbol”. [Se ríe y aplaude.] Es como, “¡Sí! ¡Sé exactamente a que te referís!” Pero podía armarlo.

Rubin: ¿Recordás cómo llegó la melodía de “Penny Lane”? Porque es una melodía ornamentada.

McCartney: No, creo que los acordes; para mí, se trata de acordes. Me propuse conocer a Stephen Sondheim, porque creo que podría haber escuchado “Send in the clowns” en la radio. Hablamos de prácticas laborales y me dijo: “¿Cómo escribís?” Dije: “Bueno, no lo sé. Solo busco buenos acordes“. Y “Penny Lane” fue eso - estaba en la séptima de Do menor, creo. Una vez más, estoy en el mismo piano [en su sala de música], sin John y Yoko esta vez, pero estoy medio tirado en la esquina de la habitación. Simplemente se sugirió a sí mismo, fuera de los acordes.

En los primeros días de los Beatles, casi siempre teníamos dos guitarras acústicas, John y George, yo en el bajo y Ringo en la batería. Y si acabás de escuchar las guitarras acústicas solas, podés escuchar pequeños armónicos. Así que sacalo en silencio y colocalo en la parte superior. En la guitarra, solo hay melodías, esperando escapar. Esperando a que las libere.

Rubin: Es otro ejemplo de que realmente prestás atención. La mayoría de las personas simplemente escuchan el acorde en la superficie, pero estás escuchando lo suficientemente profundo como para escuchar las melodías implícitas que están ocultas en los armónicos.

McCartney: No lo había pensado así, pero es cierto, sí. Ese para mí fue uno de los secretos de los Beatles. Si sucedía algo, nos deteníamos, lo notábamos y decíamos: “Esperá un minuto, solo miremos. ¿Qué es esto?” Ya sabés, cuando el tipo puso la cinta al revés. Vi un millón de sesiones que sucedieron y el productor dijo: “Eh, aquí, Charlie, ponelo de la manera correcta”. “Oh, lo siento, jefe”, y lo pone de la manera correcta y vos seguís adelante.

Bueno, con nosotros fue como, “No, no, no. Esperá, ¿qué está pasando? Porque debes recordar que nunca habíamos escuchado al revés. Ahora es algo omnipresente. Todo el mundo sabe cómo suenan las cosas al revés. Pero no había forma de saber cómo sonaba la vida al revés en ese entonces. Simplemente sabíamos “Oh, este es el sonido que nos gusta”. Mientras que otras personas dirían: “Bueno, no podemos usar eso”.

Rubin: Sí, exactamente. Eso también habla de la primera pregunta que hiciste, sobre cómo se hizo nuestro proyecto como es. Así es como se hizo. No lo analizamos pensando que iba a ser como era. La conversación fue la conversación. Pero luego, cuando miramos hacia atrás, todos los planes de hacer un documental real no parecían tan interesantes como lo que había allí. Nos mostró lo que quería ser. Es la misma historia. Si realmente estás prestando atención, descubrís lo que quiere ser. Pero si cree que sabe lo que se supone que es, eso limita lo que puede ser.

Siempre pensé que estabas muy adelantado a tu tiempo, culturalmente, en cómo cantabas sobre mujeres. Porque las mujeres de tus canciones tienen vidas interiores, tienen sus recuerdos, sus ideas, sus pensamientos. No había muchos otros compositores masculinos escribiendo sobre mujeres de esa manera en ese momento.

McCartney: Tuve mujeres que me dijeron eso a lo largo de los años. “Ey, ¿te das cuenta de que tenés muchas canciones sobre mujeres?” O chicas, lo que sea. También pájaros. Pero no, es cierto. De todos modos, siempre pienso que las mujeres son más geniales que los hombres. Creo que son seres muy especiales. Y por supuesto lo son. Nos crearon, nos dieron a luz, eso justo ahí, eso es algo que no pude hacer. Siempre tuve un gran respeto por ese aspecto del ser femenino.

Ambos lograron mantenerse enfocados en el futuro. En los últimos años hicieron Egypt Station y McCartney III, ambas obras maestras. ¿Cómo mantienen la inspiración fluyendo en lugar de quedar atrapados en el pasado?

McCartney: Una vez tuve una frase en una canción de la que estaba orgulloso: “I go back so far, I’m in front of me”. Creo que tiene que ser lo mismo para Rick. Es algo que te encanta. Y nunca supiste cómo sucedió. Nunca sabías de dónde venía. Pero es lo mismo: amor por la música, amor por los acordes.

Esta cosa de Sondheim, cuando dije: “Bueno, me encantan los acordes”, pareció sorprendido. Pensé que así era como todo el mundo lo hacía. Tocás un acorde y así es como escribís una canción. Así que desde entonces, sigo pensando: “Bueno, ¿de qué otra manera podrías hacerlo? ¿Quizás él lo piensa? Podés matar un poco tu cerebro si lo pensás demasiado. En el momento en que dejás de pensar y lo hacés, parece funcionar mejor.

Eso se remonta a tu tema sobre la atención plena. Para muchos de nosotros, tu música nos enseñó a vivir el momento y a observar lo que nos rodea.

McCartney: Sí. Mi papá siempre decía: “Hacelo ya mismo”. Y luego dijo: “Hacelo ya mismo, HYM”. Y siempre pensé que era un buen nombre para un sello discográfico, HYM. Rick, ¡hagámoslo!

Rubin: Hacelo ya mismo.

Todo el mundo está emocionado por la nueva película Get Back. Hay todas estas cosas hermosas que se suponía que eran momentos fugaces en ese momento. ¿Es sorprendente que a la gente le encante escucharlas ahora?

McCartney: Sí. Incluso las pequeñas cosas periféricas se vuelven interesantes. Y me encanta escuchar eso, porque es mi historia. Todas estas pequeñas cosas, como decís, cosas que pensabas que se habían ido.

Hay una cosa, no sé si lo usaron en alguna parte, pero yo estaba en una de las primeras sesiones de los Beatles cuando estábamos abajo y el productor estaba arriba. Me había olvidado de traer mi selección a la sesión. Solíamos llamarlo un “plec”, como un plectro, sólo una pequeña cosa entre John y yo. Y dije: “Oh Dios, me olvidé de mi plec”. Dijo: “¿Dónde lo dejaste?” Le dije: “En el hotel. Está en mi valija o algo así “. Y él me decía: “Oh, cabeza blanda”,

Quiero decir, es genial saber quiénes éramos. Son solo pequeñas cosas, pero en el panorama general de lo que hicimos, estas pequeñas cosas incidentales se vuelven muy interesantes.

Rubin: Como fans, queremos saber tanto como sea posible. Esa es la realidad. Si amás algo, querés saber tanto como puedas. Especialmente para algo donde hay un suministro limitado. Hay estos 13 álbumes y eso es lo que es. Cualquier cosa que puedas obtener más que eso es solo un regalo de Dios. Siempre coleccioné todos los bootlegs de los Beatles y tomé toda mi vida, cada fragmento, porque es como los Apócrifos.

McCartney: Eso es lo bueno de esta próxima película Get Back de Peter Jackson. Se le trata con mucho cuidado en mucho de eso. Y entonces ves la cosa en su totalidad. Ves los pequeños momentos de tranquilidad. Significó que terminó con una edición de 80 horas, porque guardó muy respetuosamente todos estos pequeños momentos. Pero estoy seguro de que habrá algunos fanáticos que querrán las 80 horas.

[Rick y el entrevistador levantan la mano]

Rubin: Dos de ellos aquí mismo.

McCartney: Pero como decís, Rick, es una obra, una oferta limitada. Siempre lo comparo con la obra de Picasso. Empezó entonces, terminó entonces. Así que podés verlo todo y es posible que prefieras el período azul al período cubista. Bueno, a mí me gusta todo porque es Picasso. Incluso un pequeño garabato de Picasso. Y creo que es así con los Beatles.

Rubin: Todas esas pequeñas pistas arrojan más luz. A veces, el pequeño fragmento, el pequeño garabato de Picasso, explica algo que no entendiste de las pinturas.

McCartney: Sí. Quiero decir, en el concierto Get Back on the Roof, hay un momento en el que John no sabe la letra de la canción. Así que lo ves dando vueltas y alguien sentado a sus pies, sosteniendo una hoja de letra para él. Eso es realmente bueno, solo muestra su vulnerabilidad. Muestra su voluntad de admitir su vulnerabilidad a pesar de que está siendo filmado. Todos estos momentos contribuyen a su comprensión de John. Del mismo modo, con todas las cosas por las que pasamos como banda, es encantador captar esos pequeños detalles.

Eso es algo que le digo a menudo a [su esposa] Nancy. Cuando nos conocimos por primera vez hace 10 años, en realidad apenas llegamos a los 10 años, ¿podés creerlo? Pero cuando nos conocimos, ella decía: “Acabo de ir a ver a mi hermana. Fue grandioso.” Decía: “Bueno, detalles. Dame detalles. Fuiste a ver a tu hermana. ¿Qué sucedió? Entraste. ¿Comiste algo? ¿Dijiste algo? ¡Quiero detalles!”. Así que supongo que eso es lo que sucede: solo querés cada pequeño detalle de la historia. Y Dios sabe que hay muchos de ellos. Hay muchos detalles, hombre. Y afortunadamente, puedo recordar mucho de eso.

Rubin: Es increíble la cantidad de imágenes que hay. Cuando vi por primera vez la Antología [de los Beatles], es simplemente alucinante que haya tantas imágenes, en ese momento en el que todos no tenían una cámara en el bolsillo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede existir eso? Es increíble.

McCartney: Hay tantas cosas por ahí. Pero creo que esa es una de las razones por las que los Beatles continúan, porque seguís descubriendo pequeñas cositas. Siempre creo que todos escucharon todas las historias. A medida que se envejece, se piensa: “¿Estoy repitiendo todas mis historias?” Pero racionalizo, bueno, solo hay una respuesta a la pregunta: “¿Cómo conociste a John?” No puedo hacer otra reunión. Quizás pueda intentar explicar cómo nos conocimos de una manera ligeramente diferente. Pero todavía hablo con alguien y me dice: “¿Qué? ¿Soñaste ‘Ayer’? " Entonces volveré a contar la historia, pero es como, “¿Estás seguro de que no escuchaste esto?”

Pero no todo el mundo lo hizo. A medida que avanzamos y los jóvenes se suman, hay muchas cosas que no escucharon. Y creo que esa es una de las cosas de 3, 2, 1. Ayer estuve con Richard Prince, el artista, y él es un tipo de música. Él me dijo: “Vaya, hombre. “Come Together”.

Pero es un asunto muy fascinante, todo. Fue un verdadero placer charlar con Rick. Podríamos continuar durante horas. Ni siquiera llegué a preguntar, “Rick, cuéntame sobre Def Jam. Hablame del primer disco que hiciste como productor. Llevame a esa sesión“. Quizás eso sea para otro momento.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.