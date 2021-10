Ringo Starr, Matt Cameron y otros bateristas grabaron una versión de “Come Together” para una campaña solidaria

Ringo Starr, Max Weinberg, Matt Cameron de Pearl Jam y más de 100 músicos se unieron para grabar una versión de “Come Together” de los Beatles como parte de una nueva campaña para ayudar a acabar con el hambre en el mundo.

El clip “Drum Together” fue organizado por WhyHunger y además de Starr, Weinberg y Cameron, cuenta con la presencia de bateristas como Jim Keltner, Steve Gadd, Cindy Blackman Santana y la prodigio de 11 años Nandi Bushell. Si bien esta reunión masiva de percusionistas (incluido un timbalero de orquesta) crea la base para la interpretación épica de “Come Together”, el cover cuenta también con la presencia de una variedad de otros músicos, desde guitarristas y pianistas hasta trombonistas y trompetistas.

“Es increíblemente gratificante ser parte de una colaboración tan única por una causa importante”, le dice Cameron a Rolling Stone en un correo electrónico. “No hay nada como el poder de un buen ritmo, y es genial ver que tantos músicos de tantos géneros y procedencias que pudieron unirse para apoyar la misión de WhyHunger”.

“Drum Together” fue dirigido por el productor Brian Resnick y el embajador global de Drumming, Dom Famularo. Los fondos recaudados del clip apoyarán los esfuerzos de WhyHunger para acabar con el hambre en el mundo mediante la financiación de soluciones propuestas por cada comunidad.

“Todos estamos de acuerdo en que ningún niño debería tener hambre y que todo el mundo debería tener acceso a alimentos nutritivos. Esta es una gran causa que apoyé en el pasado y ahora puedo hacerlo a partir de una gran canción: una de mis favoritas de los Beatles. Entonces, cuando Jim Keltner me pidió que me uniera a todos estos otros bateristas, me alegré “, dijo Starr en un comunicado.

Resnick agrega: “’Drum Together’ fue un proyecto muy ambicioso, pero que partió de un concepto simple: unir a nuestra comunidad de percusionistas por una causa común y lograr un impacto. El video presenta la mayor colección de bateristas que jamás haya tocado en una canción, y es tan inspirador y poderoso. Estoy realmente conmovido por la generosidad de todos los músicos fenomenales que donaron su tiempo y talento, y espero que el proyecto motive a la gente a involucrarse y unirse a WhyHunger en el movimiento para acabar con el hambre en el mundo “.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.