The Hot List 2021: así es la nueva ola de bateristas virales

Los bateristas de rock solían volverse legendarios cuando se lanzaban a solos épicos en estadios. Hoy en día los músicos pueden volverse famosos subiendo covers de canciones preferidas a YouTube, los que amasan enormes cantidades de visitas. Pero a la hora de viralizarse, el estilo, la originalidad y un arreglo conceptual reconocible son más importantes que el talento. Aquí van cuatro bateristas que llegaron a la cima de Internet.

Deden Noy

El gancho

Una cosa son los músicos autodidactas y otra es esta sensación de la batería de YouTube, que se catapultó al estrellato viral este año con covers perfectos de rock progresivo y heavy metal tocados en una batería hecha literalmente de basura: un redoblante y tom-toms hechos con baldes de plástico y jarras de agua, tapas de ollas usadas como platillos, e incluso pedales improvisados con ingenio para el bombo y el hi-hat.

La historia

Padre de dos, residente de Batu Lambang Village en el límite sur de la isla indonesia de Sumatra, el baterista, nacido como Desden Pramana, trabajaba en fiestas de casamiento hasta que lo agarró la pandemia. Cuando estalló el Covid, armó su batería hoy célebre, que dice que le costó apenas 7 dólares.

El video clave

El promedio de golpes de Noy es impresionantemente alto, y la estructura de ladrillos sin muebles donde toca hace que su talento se destaque aún más. Es divertido verlo tocar temas de Metallica y Muse, pero su cover de “Tom Sawyer”, de Rush, es algo para ver más de una vez. Demuestra que no necesitás tener una batería tuneada como Neil Peart para tocar un rock progresivo perfecto.

El momento para decir “wow”

Hace poco Noy recibió un regalo solado: su primer kit de batería de verdad, gracias a los esfuerzos de Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater al que adora desde la secundaria (y en honor al que bautizó a su primer hijo). “La voy a cuidar y será mi motivación”, le escribió Noy a Portnoy en Instagram cuando le llegó el envío.

Nandi Bushell

El gancho

Es imposible parar de sonreír mientras ves a Nandi Bushell tocar la batería. La popularidad del rock está en caída libre en los últimos años, pero aparentemente nadie le avisó a esta residente de 11 años de Ipswich, Inglaterra, que cautivó a la Internet con sus covers volcánicos y alegres de canciones de Queens of the Stone Age, Rage Against the Machine y otros pesos pesados.

La historia

Bushell se crio con un padre fanático del rock que la hacía escuchar los Beatles en el desayuno y le compró su primera batería cuando tenía 5 años. Zapar en casa con papá llevó a tocar en clubes locales. Y cuando empezó a postear videos en YouTube, llegó la fama viral y colaboraciones con Questlove, Dave Grohl y otros.

El video clave

Todos amamos las versiones de Bushell tocando sola (ayudada con loops) clásicos del rock como “Immigrant Song” y “Where Is My Mind?”, pero el clip para no parar de ver es el que llamó la atención de Grohl: su cover de “In Bloom”, de Nirvana, en el que sonríe con el groove y puntúa sus golpes de platillo y arreglos de redoblante con gritos de triunfo.

El momento para decir “wow”

En estos días no es infrecuente que los bateristas virales logren colaboraciones de los artistas famosos a los que versionan, pero Bushell logró algo mejor con Grohl: un tema original sobre ella, compuesto e interpretado por el líder de los Foo Fighters. Tras hablar con Bushell vía Zoom, Grohl dijo que fue como “conocer a un Beatle”.

Larnell Lewis

El gancho

En general es fácil asumir que los covers se suben a YouTube después de varios intentos fallidos. Pero los videos de Larnell Lewis para el sitio Drumeo suben la apuesta con un giro temerario: hace covers que no había escuchado nunca antes de empezar a filmar. Ver estos videos no solo es la oportunidad de maravillarse ante la capacidad técnica de Lewis, sino también de mapear el proceso musical de un profesional en tiempo real.

La historia

Lewis se crio en Toronto, donde aprendió góspel gracias a su padre, un director musical en la iglesia pentecostal. Se sumó al grupo de jazz fusión Snarky Puppy en 2012. Desde entonces, tocó en varios discos que obtuvieron premios Grammy. (Y no es el único baterista de su familia: su hermano Ricky toca con The Weeknd).

El video clave

“Yo sé lo que estás pensando: no es posible que no haya escuchado esta canción”, le dice Lewis a la cámara antes de lanzarse a “Enter Sandman”, de Metallica. “Pero no te miento: nunca escuché ni toqué este tema en mi vida”. Verlo navegar la canción, con todos sus acentos extraños y sus cambios de ritmo, es como ver una super computadora en pleno funcionamiento.

El momento para decir “wow”

El video de Lewis haciendo “Enter Sandman” inspiró su propia ola de videos de reacción. Es casi tan divertido ver a otros bateristas viéndolo aprender la canción como verlo a él en el clip original de Drumeo. “Me pregunto si va a escucharla de nuevo y hacerse un machete”, dice el youtuber Andrew Rooney. “¿El tipo tiene memoria fotográfica?”.

Yoyoka Soma

El gancho

A la hora de ver covers de YouTube, un estilo amateur y aún no refinado puede ser parte del encanto. Pero desde que se viralizó, la baterista japonesa Yoyoka Soma, entonces de ocho años de edad, ya era competente a un nivel atemorizante. Toca covers de rock clásico y alternativo con una sonrisa y eventuales piruetas con los palillos y con su estilo prácticamente se adueña de los temas que aborda.

La historia

A los dos años, Soma ya tocaba; a los cuatro lo hacía en vivo. Un par de años después se sumó al grupo de pop de sus padres, Kaneaiyoyoka. Su interpretación de “Good Times, Bad Times”, de Led Zeppelin en 2018, para el concurso de bateristas mujeres Hit Like a Girl, llevó a apariciones en Ellen y el apoyo de Dave Grohl.

El video clave

Incluso para bateristas experimentados, reproducir el arreglo de John Bonham en “Good Times, Bad Times”, al mismo tiempo atronador e intrincado, es un desafío serio. Pero la versión de la canción que hace Soma parece natural de una manera espeluznante. No solo toca cada nota a la perfección; también captura el legendario groove relajado de Bonham, que los bateristas se han esforzado por imitar durante décadas.

El momento para decir “wow”

Además del apoyo de Grohl, Soma recibió una felicitación nada menos que de Robert Plant. “¡Wow!”, exclamó el cantante viendo su clip de “Good Times, Bad Times”. “Para ella, parece demasiado fácil”. Después, claramente maravillado ante lo que veía, agregó: “Se me ocurre dónde podría trabajar”.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos

Hank Shteamer