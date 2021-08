Brian May criticó la postura antivacunas de Eric Clapton mientras crece la preocupación por la variante Delta

El guitarrista de Queen, Brian May, se sumó al grupo de artistas que miraron con recelo a Eric Clapton por su discurso en contra de las vacunas y su negativa a actuar en cualquier lugar de conciertos que requiera que los fanáticos estén vacunados. “Amo a Eric Clapton, él es mi héroe, pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos”, dijo May a The Independent. “Es una persona que piensa que está bien disparar a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero yo nunca dejaría de respetarlo”.

“Los antivacunas, lo siento.. creo que están locos”, continuó el músico durante la entrevista. “Hay muchas pruebas que demuestran que la vacunación ayuda. En general, todas las personas vacunadas estuvieron bien. Siempre habrá algún efecto secundario como con cualquier medicamento que tomás, pero para ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte... lo siento, eso para mí es estar loco“.

En julio, Eric Clapton anunció que no dará shows en espacios que exijan a los asistentes estar vacunados Ian West/AP

Clapton está lanzando una gira por estadios en Estados Unidos de ocho fechas el 13 de septiembre que llegará principalmente a ciudades de como Forth Worth, en Texas; Tampa, en Florida; y Nueva Orleans, en Luisiana. En mayo de 2022, tocará dos noches en el Royal Albert Hall de Londres. A partir de ahora, casi todos los espacios exigen que los asistentes muestren pruebas de haber sido vacunados, prueba de inmunidad lateral o un PCR negativo.

Muchas salas de conciertos y festivales estadounidenses están tomando medidas similares debido a la propagación de la variante Delta, mientras que varios artistas, desde Fall Out Boy y Foo Fighters hasta James Taylor, Bonnie Raitt, REO Speedwagon y Randy Bachmann / Burton Cummings tuvieron que cancelar o posponer espectáculos.

Peter Frampton estaba a mitad de camino de su gira de despedida cuando la pandemia lo obligó a terminar su tour. No programó ninguna fecha próxima y se siente muy frustrado por personas como Clapton que difundieron información errónea sobre la vacuna. “Si escucho ‘¡Confío en mi sistema inmunológico!’ una vez más...“, tuiteó. “La variante Delta es dos veces más contagiosa y no le importa una mierda tu sistema inmunológico”.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.