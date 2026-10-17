Benicio Gravier: el hijo de Valeria Mazza desfiló para Armani y debuta en la actuación

La actuación llegó a la vida de Benicio Gravier de manera inesperada. Había acompañado a su hermana al universo de Cris Morena cuando la creadora de Margarita se detuvo en él. Y al día siguiente, lo convocaron.

Él habla de azar, pero enseguida lo pone en duda. “En el fondo sentía que mi camino podía ir por ahí. La fantasía, de algún modo, ya existía. Me pasaba de mirar series o películas e imaginarme en una escena”, cuenta el tercer hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, que también es modelo. A sus 21 años, Benicio desfiló para Giorgio Armani en Milán y ahora ensaya para presentarse con Margarita en vivo en el Campo Argentino de Polo, ante miles de personas.

-Tu sueño, que hasta hace poco era lejano, se transformó en una especie de maratón.

-Y sí. Porque Margarita en vivo será un espectáculo musical a gran escala. Con canciones de la serie, coreografías, vestuario y una puesta escénica impresionante. Reunirá al elenco en dos funciones, el 17 y el 18 de diciembre. Será una versión increíble, pensada para un público multitudinario y al aire libre. Así que estoy contento y entrenando un montón. Tomo clases de canto, baile, actuación. Además del gimnasio y la facultad, porque estoy estudiando Negocios Digitales. Acabo de terminar los parciales. Por suerte, la universidad me queda cerca de casa.

-Cansado, pero feliz.

-Muy contento porque hace un año y medio que hago de todo. Con Cris hay que intentar ser un artista 360 y es un desafío poner todo en práctica. Además, somos un grupo bárbaro. Me encanta conocer gente, empezar a caminar en otro mundo.

-Viviste la fama viendo a tu mamá, siempre con los flashes cerca. ¿Qué pasa ahora, cuando te reconocen a vos?

-Nosotros nos movemos mucho juntos, así que es gracioso porque desde siempre le piden fotos a mamá y ahora empieza a pasarme a mí. Es muy lindo y lo tomo con naturalidad porque lo viví toda la vida. Siempre fuimos testigos de su relación cercana con la gente, estemos donde estemos. Hay una actitud de buena onda y respeto que claramente heredamos todos. Debería ser normal: si hacés lo que te gusta y estás expuesto, lo lógico es que disfrutes del reconocimiento.

Benicio en una escena de "Margarita"

-¿En serio el flechazo con Cris Morena fue pura casualidad?

-Sí, te juro. Fuimos a un evento en Otro Mundo, el espacio de aprendizaje artístico creado y dirigido por Cris. Caímos en familia porque mi hermana, Taína, era fanática de Margarita. Fuimos más que nada para conocer a los chicos del elenco. La sorpresa fue que al día siguiente me llamaron para un casting. Me sacaron una foto y parece que Cris se fijó en mí. Así empezó todo.

Junto a sus padres, Alejandro Gravier y Valeria Mazza, y sus hermanos: Tiziano, Taína y Balthazar

-Y en el medio terminaste en una pasarela en Milán, desfilando para Giorgio Armani, el diseñador que vistió a tu madre para su casamiento.

-Fue fuerte, porque Armani es muy simbólico para la familia. Cuando surgió la posibilidad de hacerlo yo estaba en Uruguay, donde grabé cuatro meses. Pero justo dieron los tiempos. Me tomé el avión desde Montevideo. Ya había terminado de grabar y pienso que por eso adquirí tanta seguridad. Porque, a pesar de los nervios lógicos, me sentí confiado y pude disfrutarlo. Pero no vi a mi familia: estaban en primera fila, pero nunca los registré. Era mi debut en algo que mamá conoce de memoria. Y me encantó.

En la pasarela de Armani

-Por lo tanto no descartás seguir modelando.

-No descarto nada. Creo que desfilar me sirve para actuar y actuando adquiero herramientas para desfilar mejor. Me gusta. Disfruto de las cámaras; a mí me encanta aprender.

-¿Hubo repercusiones en Europa? El hijo de la ex súper modelo también en la pasarela...

-Sí, vi algunas notas en las revistas italianas. A ella en Europa la respetan mucho. Y todo eso sirve. Empecé a levantar el perfil, me salieron trabajos como influencer, algo que antes no me gustaba tanto. Pero entendí que es una herramienta más de trabajo, ya me estoy acostumbrando a comunicar cosas. Igual elijo qué mostrar. Si lo hago, es con marcas que me gustan en serio.

Con Cris Morena, su mentora artística

-Ustedes son cuatro hermanos. ¿Cómo definís a cada uno?

-Yo, según mi mamá, soy el osito. Supongo que porque era mimoso, soy el más “romántico”, por decirlo de alguna manera. Balthazar, el más grande, es el Principito. Ingeniero, estudioso, metódico. Es el que vive en Madrid y es más parecido a mi madre. Tiziano, en cambio, es muy papá. Un personaje, expansivo, muy desenvuelto y gracioso. Y a Taína, al igual que a mí, le gusta mucho lo artístico.

-¿Estás de novio?

-Sí, estoy con Lola hace cuatro años. Nos conocemos desde el colegio. Siempre decimos que si no fuésemos novios seríamos mejores amigos. Nos conocemos un montón, a veces no hace falta ni hablar para saber lo que piensa el otro. Es una relación muy linda porque nos reímos un montón. Por suerte somos cero celosos, nuestras familias se conocen y todo está más que bien.

-La familia entera tiene fama de perfecta. ¿Te lo dicen?

-Sí [risas]. Creo que todos somos centrados. La perfección no existe y tampoco hay fórmulas para que una familia sea unida y prolija. Pero sin dudas recibimos una buena educación. No hablo solo de colegios, sino de algo que se generó en casa, todos los días. Hay valores y reglas que respetamos todos. Comemos juntos, no hay teléfono en la mesa, nos entregamos mucho al deporte, cosa que genera disciplina, compañerismo, trabajo en equipo. Por eso creo que todos nos apoyamos en lo que hacemos. Nos encanta que al otro le vaya bien y disfrutamos haciendo programas juntos.

-¿Cuándo surgen las diferencias?

-Cuando hay fútbol o rugby y las chicas prefieren una película. Diferencias en gustos musicales. No mucho más que eso.

-¿Cuál es tu sueño más ambicioso?

-Me encantaría trabajar en Estados Unidos, actuar en Hollywood. Si hay que soñar, lo hago a lo grande. Aprovecho y soy consciente de que tengo la posibilidad de poder hacerlo. No ahora, porque estoy muy contento y ocupado con Margarita, pero de acá a un par de años me encantaría estudiar y probar en Los Ángeles. También me dan ganas de estar un tiempo en Madrid, producen muy buenas series en España. Y además está mi hermano. Pero falta para eso. Estoy disfrutando este presente.

-¿Te molesta el prejuicio? Viajes, belleza, eventos constantes. Algunos pueden pensar que vivís en una burbuja.

-A medida que fui creciendo me di cuenta de que nuestra vida no es normal. Pero eso no significa que no vea a mi alrededor, que no me emocione cuando voy con mi mamá al hospital donde ella colabora. Además con mi trabajo actual empecé a conocer otra gente, chicos que vienen de otro palo, diferentes estilos e historias de vida. Soy cero cerrado y me encanta desenvolverme en otros espacios. Creo que estoy lejos de vivir en una burbuja y soy muy agradecido por todo lo que me tocó.