SANTIAGO DE CHILE (Enviado especial).– La imponente Viña Don Melchor, ubicada a poco menos de una hora al sur de la ciudad de Santiago, fue el escenario elegido para dar a conocer días atrás la edición 2026 del ranking The 50 Best Vineyards, que reúne a las bodegas con propuestas de enoturismo más destacadas del mundo. Este año y tras varios de pelear la cima del podio, la alemana Schloss Johannisberg obtuvo finalmente el primer puesto.

Ubicada cerca de Wiesbaden, esta legendaria bodega se encuentra sobre una ladera en la margen norte del río Rin, donde el cultivo de la vid se realiza desde hace más de 1200 años. “Es un lugar mágico, donde realmente se siente la historia y una tradición de viticultura muy larga”, comentó a LA NACION Stefan Doktor, director de Schloss Johannisberg, minutos después de recibir el premio de N°1, junto con el título de Mejor Bodega de Europa. “El vino ha sido producido aquí durante más de 1200 años; el documento más viejo que refiere la producción de vino en nuestros viñedos es del año 817″, agregó.

Stefan Doktor al recibir los premios en The 50 Best Vineyards 2026

“Schloss Johannisberg es un digno ganador del N°1, ya que combina la tradición vitivinícola con una hospitalidad excepcional”, comentó por su parte Rikki Tidball, directora general de Premios y Clasificaciones de The 50 Best Vineyards, en cuya última premiación la Argentina obtuvo seis lugares en el ranking; cinco de las bodegas premiadas se encuentran en Mendoza y una en Salta.

En cuanto al podio, la edición 2026 del ranking se completó con la bodega Ysios, de Rioja, en España, en el N°2, y el N°3 recayó en Montes, ubicada en el Valle de Colchagua, Chile.

Vista aérea de la propiedad

Expertos en Riesling

El imponente castillo donde funciona la bodega fue construido por monjes benedictinos en los primeros años del siglo XII y desde entonces ha sido testigo de numerosos acontecimientos de la historia europea. De hecho, toda la finca sobrevivió a un accidental bombardeo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial: aviones que tenían por objetivo atacar Wiesbaden y Maguncia dejaron caer más de 300 bombas en el perímetro de la propiedad. Para ese entonces, Schlos Johannisberg había pasado por varias manos notables.

Stefan Doktor, junto con el equipo enológico de la bodega

“El castillo funcionó como monasterio durante 700 años –contó Doktor–, hasta que fue secularizado por Napoleón en el siglo XIX. Pero cuando Napoleón perdió la guerra de 1814, Schloss Johannisberg quedó en manos del emperador austríaco, que lo dio como regalo a uno de sus mejores políticos, el Príncipe Metternich, que había nacido en Alemania pero sirvió en Austria como canciller austriaco y lideró el Congreso de Viena después de la guerra con Napoleón. Metternich y su familia fueron sus propietarios hasta 1974, año en que la familia Oetker compró Schloss Johannisberg a los descendientes de Metternich, y desde entonces ha sido su dueña”.

A nivel mundial, la bodega es uno de los referentes en materia de Riesling: no solo posee los viñedos más antiguos de esta variedad, sino que incluso esta es, desde 1720, la única que se encuentra plantada en la finca que rodea al castillo.

Cava subterránea del castillo

“Hemos producido solo Riesling desde hace más de 300 años, así que realmente somos especialistas en este tipo de vino. Podemos producir una gran variedad de Riesling, desde una versión muy seca, pasando por una muy balanceada hasta una muy dulce. La botella más antigua actualmente en nuestra cava es de la cosecha 1748. Y los vinos son generalmente muy altos en intensidad, concentrados, muy bien balanceados, muy frescos, con una hermosa acidez fresca y un alcohol moderado”, comentó Doktor.

Schloss Johannisberg es, además, el primer sitio donde se produjo “ice wine” (estilo de vino que se produce a partir de uvas congeladas naturalmente). Según los documentos, eso ocurrió en 1858.

El restaurante mira al río Rin

Cava y restaurante

Actualmente, la bodega se encuentra abierta al enoturismo. Entre sus grandes atractivos se encuentran su enorme y antigua cava subterránea apodada Bibliotheca, que alberga miles de botellas; la más antigua data del año 1748.

Cuenta además con un reconocido restaurante junto al castillo, que mira desde lo alto de la ladera al río Rin. “Tiene una vista que quita el aliento del Valle del Rin. Sentado en nuestro restaurante, uno difícilmente pueda mirar a su pareja o a sus compañeros, porque probablemente siempre estés mirando hacia el río Rin”, concluyó Doktor.