Carne impresa en 3D: el aspecto es malo, el sabor aún peor

WASHINGTON.– Durante décadas, los científicos han moldeado distintas sustancias para darles formas que se asemejen a la carne animal, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas. Algunos lo hacen en nombre de la salud; otros buscan crear fuentes de proteína que reduzcan el sufrimiento animal o el enorme impacto ambiental de la producción industrial de carne.

La última frontera en esta categoría es la impresión 3D. La marca israelí Perfecta Foods lanzó recientemente sus productos en supermercados de Estados Unidos, prometiendo versiones vegetales convincentes de cortes populares de carne, elaboradas íntegramente mediante impresoras. La empresa matriz de la marca, Steakholder, asegura que su impresora MX200 puede “disponer con precisión ingredientes vegetales y cultivados en capas, replicando la compleja textura y el sabor de la carne tradicional”.

El proceso consiste en alimentar una máquina con depósitos de una sustancia similar a una pasta, que supuestamente reproduce la textura muscular y el marmoleado característicos de las proteínas animales. Los productos han generado controversia, ya que algunos consumidores expresaron preocupación porque el proceso de impresión 3D utilizado para fabricarlos no figura en el envase.

Carne impresa en 3D recién cocida

Pero más allá del etiquetado, nos intrigó la promesa de la compañía de ofrecer productos vegetales que realmente se asemejaran a cortes enteros de carne. Por eso conseguimos dos variedades, el “filet mignon” y la “pechuga de pollo”, en tiendas de alimentos naturales de Maryland, y las cocinamos siguiendo las instrucciones.

A favor del filet, el falso bife costaba menos que uno auténtico: unos 10 dólares por un envase de 260 gramos, frente a los 24 dólares de un corte equivalente de carne vacuna. El pollo no representaba un ahorro tan atractivo: costaba 9,50 dólares por la misma porción, mientras que una pechuga real rondaba los 3,45 dólares, tomando como referencia un precio de seis dólares por libra.

¿Y el sabor? Durante mi trayectoria en The Washington Post he probado algunos productos difíciles de describir, desde caramelos de maíz con sabor a pancho hasta carne envasada con aroma a pudding navideño. También he probado nuggets “sin pollo” tanto de supermercados como de cadenas de comida rápida. Sin embargo, nada de lo que había degustado antes me preparó para la experiencia Perfecta Foods.

Los productos se venden congelados y las instrucciones indican descongelarlos antes de cocinarlos. Fuera del envase, los falsos filetes resultaban completamente poco convincentes: se parecían más a carne picada que a un corte de res y tenían una forma más cercana a tiras que a los medallones redondeados y con vetas visibles que mostraba el empaque.

Los “filetes” carecían de las fibras y vetas características de un bife y no tenían ninguna de las irregularidades atractivas de una pieza de carne real. Una vez cocidos, presentaban una textura uniformemente densa, con una extraña cualidad industrial que recordaba la carne de una salchicha. Durante la cocción en sartén, liberaron un líquido rojizo que quizá pretendía evocar los jugos de una carne vacuna. Pero al terminar de cocinarse seguían sin parecer carne, ni siquiera una versión artificial razonablemente atractiva como la que aparecía en la caja.

El sabor era aún peor, aunque debería haber sospechado algo por el olor plástico que desprendían mientras se cocinaban. En lugar de la riqueza sabrosa de la carne vacuna, encontré un gusto artificial desagradable, acompañado por notas amargas y ácidas que permanecían en la boca. Si no hubiera sabido lo que estaba comiendo, podría haber pensado que había ingerido accidentalmente el envase en lugar de su contenido.

Esperaba que el pollo ofreciera mejores resultados. Después de todo, el pollo auténtico suele tener un sabor más suave que la carne vacuna, y pensé que una versión vegetal sería, al menos, menos ofensiva. Pero me equivoqué. El pollo tenía la misma textura de carne picada y el mismo olor sintético extraño, y el sabor resultaba igual de desagradable. Es cierto que se doraba un poco mejor que el falso bife, pero seguía sin mantenerse unido como un verdadero corte de ave. No evocaba una pechuga de pollo, sino la idea aproximada de una pechuga imaginada por alguien que nunca había comido pollo.

Valoro la ambición de crear alternativas a los productos de origen animal, especialmente aquellas capaces de reproducir cortes enteros y no solo hamburguesas o nuggets, que han dominado históricamente esta categoría. Pero los ingredientes tampoco resultan especialmente atractivos. En el caso del “filet”, los dos primeros son agua y harina de soja. La versión de “pollo”, en cambio, enumera agua y gluten de trigo como principales componentes. Ambos productos también contienen metilcelulosa, un espesante utilizado en otras alternativas vegetales a la carne y también presente en algunos laxantes de acción mecánica.