Cómo son estas creaciones de alto impacto y bajo presupuesto

Vivian Urfeig PARA LA NACION

“Remar en dulce de leche: Poner empeño en resolver un problema que amerita mucho esfuerzo”. La voz de Robert De Niro explicando en la serie Nada una de las frases más populares de los argentinos se viralizó junto a la imagen de un muñequito de metal articulado que practica remo en un tarro de dulce de leche. Alto impacto y bajo presupuesto: las creaciones de Guillermo Galetti, docente y artista de Villa La Angostura, también llegaron a la cuenta de Instagram de Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses, que replicó otra creación del @ladrondechatarra, como se presenta Galetti en esa red social.

En ese caso fue un roquero con pelos hechos de cadenas, guitarra eléctrica y movimientos frenéticos para acompañar “For Whom the Bells Tolls”, un tema de Metallica. “Activen el sonido”, pidió Slash a sus seguidores, que le enviaron más de 140 mil me gusta.

De chico desarmaba aviones y autos. Intercambiaba las piezas para armar sus propios juguetes. De su papá metalúrgico, Guillermo heredó la pasión por la herrería, un hobbie del que surgen atletas que levantan pesas, gladiadores a caballo, ciclistas, pistoleros, murciélagos y el Chatarraptor: un dinosaurio sobre ruedas.

El Unicornio, una de sus obras

“Salgo a buscar materiales por la calle, en basureros, volquetes o esquinas aparecen piezas abandonadas. La gente también me acerca cosas y de la herrería industrial me quedaron recortes”, señala el artista y docente que expuso sus criaturas en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), de Villa La Angostura.

T-Rex oxidado

Allí se pudo interactuar con la representación de Tom Cruise colgado de un helicóptero en Misión Imposible, o la Batichatarra, un karting que estrenó en un día de lluvia.

Ahora ultima los detalles de una prótesis mecánica para Juan, un nene de 7 años, que ya usa el desarrollo en su día a día.

Está realizada a partir de plásticos reutilizados . “Ya es funcional, pero susceptible de mejoras”, comentó el artista.