En Palermo, fabrican prendas “de diseño” con trapos y repasadores

“Así te roban en Palermo: abrieron un local que vende ropa hecha con trapos”. La polémica no tardó en viralizarse y desatar todo tipo de comentarios en redes sociales. Con repasadores estampados o blancos, con guardas azules y rojas. Y también con trapos rejilla: la firma Trapo da que hablar por sus chombas, pantalones y sacos confeccionados con estos textiles domésticos que así cambian de función: de limpiar mesadas a vestir públicos atraídos por la novedad.

“Te ponés un saco hecho de repasadores con flores amarillas, verdes y naranjas y seguro te llevás todas las miradas del evento”, dice Mariano Contreras, el diseñador detrás de la marca del revuelo en redes. Tiene 41 años y hace 10 que vive en Choele-Choel, en Río Negro, a 944 kilómetros del local que abrió en el corazón de Palermo. Inspirado en su abuela Irene, que cosía y arreglaba ropa en esa ciudad donde pasó la infancia, Contreras ahora confecciona “ropa distinta, innovadora, que te hace sentir el más copado del mundo”.

Mientras la industria textil cae en picada por la apertura de las importaciones, Trapo plantó bandera en Fitz Roy al 2200, con una consigna: “El miedo de la moda”. Desde que abrió, en marzo de este año, la vidriera despliega distintas colecciones. Shorts y chombas para hombres, pantalones unisex, vestidos, sombreros tipo piluso, alpargatas, trajes de novia y bombachas de campo. “Se viene la tendencia ecuestre”, afirma el diseñador. Llegar a Palermo es el resultado del camino recorrido por Trapo, que nació hace más de dos años en el corazón de la Patagonia.

Contreras es productor audiovisual, estudió en la Universidad del Cine (FUC). Varias de las películas en las que se involucró se proyectaron en festivales internacionales. Plan B, Ausente y Mariposa (de Marco Berger), se vieron en Berlín y San Sebastián.

Entre grandes fiestas y roces con personalidades de todo el mundo, el equipo de producción se intercambiaba vestuario para ir a estos eventos “un poco disfrazados, empilchados nosotros con la ropa de las chicas y ellas, con nuestros sacos”, recuerda. Fue en ese marco que nació la frase “El miedo a la moda”, que hoy acompaña el nombre de la marca.

Hay remeras confeccionadas con repasadores

Cada vez que Contreras plantea un nuevo modelo, tiene muy presente un viaje a Iruya, donde vio a una mujer hilando lana en el río para hacer trapos de limpieza. “No podía creer que hiciera trapos, yo imaginaba prendas de alta costura. Esa foto me quedó grabada. Hoy, con Trapo, ya no hace falta que uses algo de lana merino o de seda importada. Estamos revolucionando el mercado”, sentencia.

"Hoy ya no hace falta que uses algo de lana merino o de seda importada. Estamos revolucionando el mercado"

Para graficar esta revolución, la semana pasada tuvieron que dar de baja la página web de venta online. “Estamos saturados de pedidos, la demanda creció muchísimo. Tenemos que aumentar los precios”, advierte. Así, una chomba realizada con repasadores blancos –los de la franja roja y azul Francia– sube de $50 mil a $70 mil. Los sacos, en tanto, trepan a $300 mil. “Son únicos, no hay uno igual a otro, y están forrados”, explica Contreras. “En el precio está la propuesta original, la innovación. Me banco la polémica. Y, además, me divierte”, agrega desde Choele-Choel, su lugar en el mundo: “Acá se vive a otro ritmo, más tranquilo, unos cuantos cambios menos”.

Bermudas hechas con trapos rejilla

En su casa confecciona las muestras originales, mientras que las chombas o los artículos en serie se realizan en talleres de CABA. El proveedor de los rollos de tela rejilla es la fábrica textil Pinotex, de Lanús. Mariano sueña con vestir a Bizarrap, más por una cuestión de marketing que por gusto personal.

“Biza tiene mucha llegada con la juventud y le podría dar gracia ponerse algo de Trapo. A nivel musical mi estilo es opuesto, mi referente es Adrián Appiolaza”, aclara.

"En el precio está la innovación", aseguran desde la marca

Referentes

Hace 10 años, el arquitecto y artista Gaspar Libedinsky sorprendía al mundillo del arte con su línea Mr. Trapo. Su irrupción coincidió con la polémica por los “trapitos”, personas que cobraban dinero por cuidar autos en lugares públicos. Para avisarle al conductor que había lugar para su auto, blandían trapos, franelas, gamuzas. Libedinsky recopiló todo tipo de textiles a cambio de propinas. Confeccionó tapices y líneas de indumentaria, que se vieron en el Museo de Arte Decorativo, en 2022. La artista norteamericana Sheila Klein, en tanto, presentó este año su colección de indumentaria, del mismo material, en la Galería del Este.

Mariano Contreras, mentor de la propuesta. "Me banco la polémica", asegura

“Me estás robando”, me dijo Gaspar Libedinsky. Pero yo hago otra cosa, diametralmente opuesta. El usa trapos de piso y franelas con un sentido artístico, para una muestra. Yo con esto quiero trascender, quiero que la gente salga a la vida con esta ropa. De hecho me pone feliz que la mayor cantidad de clientas sean mujeres de más de 60 años. Se les activa una tecla emotiva”, concluye Mariano Contreras, el diseñador que desembarcó en Palermo a todo trapo.