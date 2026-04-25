Qué comió y bebió Colapinto en la previa al Road Show

En la previa al Road Show que mañana convocará en las calles de Buenos Aires a más de 500.000 personas, Franco Colapinto se traslado hasta Estancia Vigil, en Cardales (provincia de Buenos Aires), para un almuerzo que compartió con todo su equipo, y en el que aprovechó para grabar contenidos para sus redes de cara al Gran Premio de Miami que correrá a principios de mayo próximo.

Franco Colapinto llegó en helicóptero al almuerzo

El piloto de la escudería Alpine llegó en helicóptero, mate en mano, pasadas las 13 y sorprendió a todos los presentes al ponerse el delantal para condimentar el asado que se hacía en los fuegos junto al chef del lugar, Diego Irato.

Condimentando las carnes que se hacían al asador

Sus Managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, arribaron en un segundo helicóptero. El resto del grupo (unos 25 en total), lo hizo en autos particulares y vans. Entre ellos estaban algunos amigos y familiares y gran parte del staff principal de comunicación de Fórmula 1.

El piloto con algunos de los vinos que recibio

De la cuidada carta que lleva la firma de Irato, Colapinto había solicitado (previo a su llegada) un extenso menú de parrilla, acompañado por algunos de los vinos más icónicos de la bodega Catena Zapata (cuyo enólogo es el anfitrión Alejandro Vigil): Malbec Argentino, Nicolás Catena Zapata y Birth of Cabernet.

Botella de Malbec Argentino de 6 litros dedicada por Alejandro Vigil

Al final del almuerzo, Colapinto fue agasajado con un regalo especial a tono con el lugar que eligió para su almuerzo previo al gran evento: una imponente botella de vino de 6 litros de Malbec Argentino, autografiada y dedicada por el propio Vigil, y una botella de As Bravas Malbec 2018, con la que el enólogo mendocino obtuvo recientemente 100 puntos de la crítica internacional.

Junto a Axel Slettemark, de Estancia Vigil; de espaldas el chef Diego Irato

Pero ese no fue el único presente. El artista plástico Milo Lockett, cuyos cuadros se encuentran en las paredes de Estancia Vigil, compartió un momento con Franco Colapinto y le obsequió una de sus obras.

Junto a Milo Lockett

Luego del brindis y tras una larga sobremesa, Colapinto agradeció al personal de servicio y al de cocina, especialmente al Chef Diego Irato.

Franco Colapinto disfrutó un almuerzo en Estancia Vigil

El menú completo

El menú especialmente preparado para ColaPinto

El menú completo que Colapinto y sus acompañanates disfrutaron en Estancia Vigil fue el siguiente:

Recepción:

Tablas de charcutería regional y quesos artesanales

Empanada de Osobuco, con salsa cítrica de pimientos ahumados y oliva extra virgen

Achuras de autor:

Molleja de corazón

Croquetas de Morcilla y nuez, con interior de queso azul

Choripán

Carnes Argentinas al Asador:

Tomahawk

Entraña

Marucha al Rojo

Rack de Ojo de bife

Vacío

A la Estaca:

Cordero Patagónico

Costillar

Acompañamientos:

Ensalada de Rúcula, pesto de tomate seco y lajas de queso parmesano. Oliveta

Mix de hojas de temporada, cebolla roja encurtida, huevos de codorniz. Aliño de mostaza

Papas asadas a la leña. Provenzal y piel de limón

Zapallos de nuestra huerta. Miel y blend de quesos

Papas fritas con huevos fritos a caballo. Panceta crujiente

Postre:

Flan de dulce de leche Estancia Vigil. Cremoso de Vainilla y nueces caramelizadas. Salsa inglesa

Franco Colapinto participó de un asado

Restaurante con viñedo

Con la firma del reconocido enólogo mendocino Alejandro Vigil -apodado “el Messi del vino-, Estancia Vigil es un proyecto que alberga restaurante, cava, un mercado y salas de degustación. Se encuentra en el kilómetro 60 de la Panamericana (ruta N°9).

El ingreso al restaurante donde almorzó Colapinto y su equipo se encuentra flanqueado por un viñedo, cuyas 3000 plantas fueron traídas especialmente desde Mendoza.

Uno de los salones de Estancia Vigil

La selección de los vinos del restaurante corre por cuenta del propio Vigil (con más de 15.000 botellas que se encuentran en su cava), mientras que la cocina es dirigida por el chef Diego Irato.

Road show porteño

Este domingo 26 de abril, la Ciudad de Buenos Aires vivirá una jornada histórica con la primera exhibición de Fórmula 1 en sus calles, protagonizada por Franco Colapinto.

Franco Colapinto durante la conferencia de prensa que ofreció ayer ALESSIA MACCIONI

Las puertas del evento se abrirán a las 8:30, con pantallas gigantes, DJs y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11:00. El cronograma oficial contempla cuatro salidas a la pista callejera montada sobre la Avenida Libertador —entre Bullrich y Casares— y un tramo de la Avenida Sarmiento.

El piloto de Pilar iniciará su actividad a las 12:45, al mando del Lotus E20 (2012) con motor Renault V8 de la escudería Alpine. El momento más emotivo llegará a las 14:30, cuando Colapinto se suba al legendario “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio para recorrer el circuito, en un homenaje que conecta generaciones del automovilismo argentino.

El mapa con todos los datos del evento

El cierre de la jornada motor comenzará a las 15:15 con una última salida de velocidad en el Lotus de F1. Finalmente, a las 15:55, Colapinto saludará a los fanáticos desde un bus descapotable en el trazado que rodea el Monumento a los Españoles, coronando un día que promete quedar en la memoria del deporte nacional.