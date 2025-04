Dafne Cejas: la top model cuenta cuáles son sus diseñadores favoritos y comparte secretos de estilo

Dafne Cejas es modelo, pero también mucho más. Cordobesa de nacimiento, hace años se instaló entre París y Nueva York, donde desfiló para algunas de las marcas más importantes del mundo. Tiene una belleza atemporal y una sensibilidad artística que la llevó a meterse de lleno en el mundo del arte. Hoy, además de modelar, trabaja como curadora, produce y forma parte de Barrakesh, un espacio que combina arte, diseño y vida social en Buenos Aires. Charlamos con ella para conocer un poco de su mundo: desde lo que la inspira hasta los detalles cotidianos que definen su estilo.

Nunca salís de tu casa sin...

Cartera y gafas de sol. Van a todos lados conmigo.

¿Un diseñador favorito?

Marcelo Giacobbe, Javier Saiach y Evangelina Bomparola. Magníficos los tres.

Evangelina Bomparola, una de sus diseñadoras favoritas

Lo último que te compraste

Un blazer color beige de lana y unas botas de gamuza con taco bajo color negras.

¿Lo más polémico que usaste?

Un vestido Versace largo con prints de leopardo amarillo en un casamiento. Un montón.

¿Coleccionás algo?

Tengo varios kimonos, de mi reciente viaje a Japón traje uno. Me gusta comprar prendas de cada lugar; entrar a buscar tesoros, o ir a mercados. También tengo muchos zapatos altos, stilettos y sandalias divinas que las uso una vez para algo y ya.

Dafne colecciona kimonos

¿Comprás online o en persona?

Las dos. Me gusta ir a ver en persona las prendas, pero me agobia probarme, que me atiendan o si hay mucha gente. Esto quizás es por haberme probado muchísimas veces diversas cosas. También sé qué me gusta y qué no, entonces la compra online es rápida. No doy vueltas.

¿Una tendencia que no pasa de moda?

Divertirse con la posibilidad que nos da la moda de crear un personaje con el look.

¿El personaje de ficción más chic?

Cate Blanchett en películas como Carol o Blue Jasmine. En cada toma es elegante en su manera de moverse, de gesticular. Ni hablar de cada look de red carpet o las fotos que le toman los paparazzi por la calle.

Cate Blanchett en películas como Carol o Blue Jasmine: su personaje de ficción más chic

Esa prenda que no podés dejar ir...

Una chaqueta cazadora militar color verde. La veo y pienso que ya está súper usada y cada vez más linda. Resuelve cualquier outfit exprés.

¿Qué cosas no pueden faltar en tu valija?

Muchos kilos de ropa que finalmente no uso. Por ejemplo, llevo siempre muchos zapatos y después no los uso. Otra prenda que viaja siempre es un buen blazer azul o negro.

¿Un lugar en el mundo?

París.

Un color que nunca usás

Rosa. Me gusta mucho, pero no me queda, soy bastante pálida y tengo el cabello castaño: no va conmigo.

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Juliana Awada. Es casual, fresca y veo cómo muchas mujeres se inspiran en su look con saco en los hombros y cartera en la mano.

Juliana Awada es, para Dafne, la más elegante de la Argentina

¿Un consejo que te haya marcado?

“Caminá sintiendo lo que tenés puesto”.

Si pudieras elegir un estilo de otra década, ¿cuál eligirías?

Los ’60 y ’70. Me gusta mucho Jane Birkin con su canasta y vestido, mostrando un look despreocupado en la red carpet de Cannes. También Brigitte Bardot con boinas, botas de montar y trench de cuero.

La famosa imagen de Jane Birkin con su canasta y vestido

¿Alguien de la moda con quien te gustaría cenar?

John Galliano. Siento que podría preguntarle tantas cosas sobre su universo creativo...

¿Tu outfit favorito?

Me gustan los trajes, pantalones y sacos, pero también un súper vestido.

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

Un mono negro de Mishka. Me recuerda un momento muy lindo junto a mi papá, en una entrega de diplomas a la que lo acompañé. Él estaba enfermo y se negaba a ir a buscar su diploma, así que lo obligamos con mi mamá y mi hermano a ir, y yo me había puesto ese mono.

¿Algo que no podés creer que usaste?

Un vestido Couture de Dior en una editorial para Vogue Italia de una colección icónica de John Galliano, Spring 2010.

El diseño de Dior que aún no cree haber usado

¿Un accesorio infaltable?

Cadenas con charms o amuletos. Son protectores, no los tengo y siento que me falta algo.

¿Alguien que te inspire?

Iris Apfel, esa influencer súper longeva que con sus looks boho chic llenaba todo de color y excentricidad.

Iris Apfel, la influencer de la tercera edad que la inspira IG Iris Apfel

¿Alguna vez seguiste una tendencia que hoy te avergüenza?

Caí ante los encantos de las botas UGGS y su comodidad. Una vez fui a mi agencia en Nueva York con ellas y mi manager me miró a lo Miranda Priestly en El diablo viste a la moda y me advirtió que no se me ocurriera ir a un casting así. Confieso que todavía las tengo y las uso en invierno.