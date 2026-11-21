En la familia Ortega el talento se transmite de generación en generación. Todo empezó con Palito, que abrió un camino inmenso en la música y el espectáculo. Después llegaron sus hijos y nietos, quienes encontraron en el arte distintas maneras de expresarse. Y Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes, no es la excepción. Hoy está en boca de todos por su participación en Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka donde despliega su simpatía y su costado más histriónico. Pero también está en pleno desafío de encontrar su propia voz. “Me interesa que vean mi faceta artística, pero también que descubran mi persona. Me encanta el cariño del público”, dice el chico que se define sensible y que no tiene problemas en hablar de diversidad, miedos y el peso de las expectativas familiares.

–Son una familia libre, abierta, poco convencional. ¿Por qué mencionás los miedos?

–Yo creo que hay una especie de miedo que nos atraviesa a todos los Ortega: el miedo a no ser exitosos. Algo que no tiene que ver con la fama sino con la exigencia de ser excelentes en lo que emprendamos. Igual estoy tratando de domarlo porque considero que el éxito empieza en uno mismo y tiene que ver con estar en eje, sentir amor por uno.

–Con tanto talento alrededor la exigencia puede resultar inevitable...

–Y sí. Todos tomamos un camino artístico. Yo veo los carrerones de todos y es fuerte. La única que eligió un camino diferente es mi hermana Helena, que va a ser psicóloga. La primera en salir del círculo. Es como una rebelde inversa si tomamos como normal tener que ser artista.

–¿Cómo es tu relación con las redes sociales?

–Yo diría que las redes me gustan y me hartan a la vez.

–¿Cuándo aparece ese hartazgo?

–A veces, cuando estoy demasiado expuesto, las redes me producen ansiedad. Pasa si suben cosas mías y miro demasiado. Cuando estoy mucho con el celular siento una sensación rara, como de cárcel. Por suerte enseguida conecto con lo real. ¡El mundo está afuera y no adentro de una pantalla! Está bueno hacer el ejercicio y poder huir. Si no, te perdés un montón de cosas. Por ejemplo, ponerme a escribir, componer, hacer lo que me nutre. Hay como un tema de adicción que te enferma. Tanta tecnología en un punto es contraproducente. Y ver las cosas que le suceden a los demás también es una pérdida de tiempo.

–Hace poco fue casi cadena nacional la separación de tu tío Emanuel, luego de 27 días de casado. Y te buscaron los medios.

–Algo hablé, pero me arrepiento. Desdramaticé bastante porque tampoco tendría por qué enojarme con alguien que me viene a preguntar. Pero la realidad es que no es mi tema, a mí no me afecta. Es algo que mi tío, al que quiero un montón, deberá resolver a su manera. Las separaciones, sean como sean, ya son normales. Y a nadie se le termina la vida. Igual no voy a meterme más. Quiero ser muy respetuoso.

–¿Cómo es el vínculo con tus padres, ambos famosos?

–Buenísimo con ambos. Siempre me escucharon, pude expresarme con todo lo que me sucede. Desde siempre les digo lo que me gusta y lo que no. Está bueno porque ellos también aprenden. Con mi mamá comparto los momentos familiares y me entrego a ella cuando estoy emocionalmente complicado. Ella es muy protectora y sensible. Con papá paso bastante tiempo los fines de semana y es un vínculo más social, pero con buen diálogo.

Con su mamá, Guillermina Valdes. "Me entrego a ella cuando estoy emocionalmente complicado", dice Dante

–¿Siempre fue así?

–Siempre. Yo soy muy verborrágico y expresivo. Un día, siendo muy chico aún, me senté con ellos para contarles mi orientación sexual. Y estuvo todo más que bien. Igual, hoy pienso que nadie debería sentar a nadie para contar su identidad. Porque un heterosexual no lo hace. Considero que no hay que rendirle explicaciones a nadie. Pero bueno, lo sentí así porque creo que aún nos estamos deconstruyendo.

–¿Y tus abuelos?

–Están muy bien. Mi abuela reina siempre, con quien tengo una relación preciosa. La disfruto mucho; soy tal vez el más cercano de los varones, tenemos una sensibilidad que nos une desde otro lugar. Y mi abuelo sigue cantando, pintando, haciendo asados y shows. Son muy especiales para mí.

En el escenario junto a su abuelo, Palito Ortega GViercovich

–¿Cómo te sentís en la televisión?

–La paso bien, me divierto, sufro, me pongo nervioso. El programa es un remolino de emociones. Y me lleva a un nivel de exposición al que no estaba acostumbrado. Cantar frente al público, ser evaluado, grabar todas las semanas es una gran enseñanza. Y me encanta porque cada vez voy más liviano, con menos presión, disfrutando un montón.

–¿Cuál fue tu objetivo a la hora de aceptar la propuesta?

–Quería hacerme ver, no solo como artista sino también como persona. El certamen lo tomé como una escuela. Está bueno bancarse las devoluciones, ser humilde, saber escuchar. Sueño con sacar mi propia música, hacer shows, mostrarle al público mis propias canciones, así que este camino es muy nutritivo.

En el programa "Es mi sueño", con Guido Kaczka, se siente totalmente cómodo: "Quería hacerme ver, no solo como artista sino también como persona"

–¿Escribís?

–Sí. Y toco la guitarra, el piano. Estudio bastante. Me gusta escribir a la noche, está bueno el silencio. Pero a veces, durante el día, me pasan cosas lindas. Me inspiran el verde, la naturaleza, un cielo lindo.

–¿Y el amor?

–En este momento estoy solo y muy bien. Nunca estuve en pareja. Pero soy una persona que aprende mucho de su soledad. Hay gente que me lo cuestiona, que me dice: “Pero, ¿qué onda? ¿Tenés cinco amigos?" La realidad es que no necesito un batallón de gente alrededor para ser una persona interesante. Elijo mi círculo porque soy una persona muy absorbente. Trato de ser selectivo.

–¿Participarías de un reality?

–Siempre digo que, de hacer algo así, la romperíamos. Porque en mi familia no hay careteo. Pero no somos mediáticos y a la mayoría no le gustaría. Capaz a los de mi generación sí, y a algún tío. Pero mis abuelos son de un perfil muy bajo. No creo que suceda.

–¿Con quién tenés más afinidad en la familia?

–Con Rosario me llevo increíble porque compartimos la música y jugamos al tenis. También hay algo especial con Martín, el más grande. Es un pisciano con el que conecto un montón. Una persona divina que en los últimos tiempos pude conocer más. Antes no éramos tan cercanos y hoy en día me mata su buen corazón.

–¿Tuvo que ver su internación, el proceso de recuperación?

–Yo no estuve muy presente en eso porque fue un tema más familiar. Lo único que podía hacer era ver su evolución. Y me alegra que hoy esté tan bien.

–¿Te inspiró ver ese cambio?

–Me hizo feliz ver que se puede. Es algo tan común el tema de las adicciones y problemas de salud mental. Yo por suerte nunca me drogué y tampoco tomo alcohol. Directamente no me gusta. Siempre fui muy sano y no tuve curiosidad. Mi felicidad es la música, salir con amigos a comer algo rico, el cine. Y no mucho más.