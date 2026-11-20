Bodegas Salentein comunicó el fallecimiento a los 67 años de Frederike Pon, accionista de Salentein Company y miembro de la familia fundadora.

De origen holandés, los Pon han sido uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la vitivinicultura de alta gama y del enoturismo en el Valle de Uco, en Mendoza. Mijndert Pon fundó la bodega en 1996 y, tras su muerte, sus hijos Frederike y Ben continuaron su legado.

Edificio de Bodegas Salentein en Valle de Uco, Mendoza

El deceso de Frederike Pon ocurre en días en que la bodega que su padre estableció en Valle de Uco obtuvo grandes premios internacionales. El miércoles último, Salentein ocupó el puesto N°15 del ranking The 50 Best Vineyards, que reúne a las mejores bodegas abiertas al enoturismo del mundo; una semana antes, fue elegida Bodega del Año del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year 2026) en los premios Wine Star Awards, de la prestigiosa revista Wine Enthusiast.

A raíz de ese premio, Frederike dijo hace unos dias: “Mi padre soñaba con desarrollar el enorme potencial del Valle de Uco, una región extraordinaria, y compartirlo con el mundo. Junto a mi hermano Ben, continuamos ese legado con una filosofía clara: que cada vino exprese con honestidad su origen y ofrezca un valor excepcional dentro de su categoría”.

Frederike junto a su hermano Ben, en la bodega

Bodegas Salentein forma parte de Salentein Company, que tiene actualmente presencia en la Argentina, Uruguay y los Países Bajos, en donde desarrolla diferentes negocios vinculados al vino, la producción agropecuaria y la hospitalidad. Entre sus operaciones se encuentran además Bodegas Callia y Pyros Wines en San Juan, junto con Verbunt Verlinden y Landgoed de Salentein en los Países Bajos

La imponente sala de barricas de Bodegas Salentein Gustavo Sabez

Cercanía y mirada positiva

“A lo largo de los años, Frederike mantuvo un vínculo muy cercano con Salentein, acompañando su desarrollo con compromiso, confianza y una mirada siempre positiva. Sus ideas, su apoyo y su permanente interés fueron de gran valor dejando una huella que permanecerá en aquellos que compartieron con ella este camino”, comunicó esta tarde la bodega.

“Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla recordarán especialmente su calidez, su alegría de vivir y su manera cercana de relacionarse con los demás. Incluso durante su enfermedad, mantuvo la fortaleza y el optimismo que siempre la caracterizaron. En este momento de profundo dolor, todo el equipo de Bodegas Salentein acompaña con respeto y afecto a sus hijos, Philip y Max, a su familia y a sus seres queridos”.

Frederike en Salentein, junto a la parte del equipo de la bodega

“Bodegas Salentein la recordará con profundo cariño y gratitud, honrando su memoria y el valioso legado que deja en la historia de la compañía”