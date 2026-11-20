Oscar Gelso, hoy al frente de la heladería La Central, de Coronel Pringles, cuenta entre risas que cuando nació, sus padres en lugar de ponerlo en un moisés lo acomodaron en un cucurucho. Su abuelo materno vendía máquinas Siam, entre ellas las primeras fabricadoras de helado, y fue quien impulsó a sus padres a probar suerte con un nuevo producto en la panadería-confitería que manejaban. Siete décadas después, Oscar reconfirma el encanto del oficio: “A mí el helado me parece magia. Algo que le gusta a todo el mundo”.

La suya es apenas una de tantas historias familiares que se construyeron alrededor de la elaboración artesanal. Algunas comenzaron cuando el helado todavía era un producto de temporada y sus fabricantes recorrían las calles con carritos o se dedicaban a otros negocios durante el invierno. Otras nacieron en pequeños locales que, con el paso de los años, pasaron a ser comercios emblemáticos de sus ciudades.

Recientemente, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) distinguió a ocho establecimientos de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos por sus trayectorias. Vanesa Orus, de Heladerías Italia, en Villa Luro, lo resume desde su propia experiencia: “Nuestra heladería tiene 60 años de recuerdos. Para nosotros, esta historia demuestra el sacrificio, trabajo diario y la constancia de hacer un helado rico. Nuestros primeros clientes, que eran chiquitos, hoy vienen con sus nietos”.

Aquí, las reconocidas con la distinción:

Aloisio Hermanos, Mercedes: una tradición que empezó en las calles

La historia de los Aloisio con el helado empezó antes de que existiera la heladería. En 1905, Vicente Aloisio llegó de Italia y comenzó a venderlo de forma ambulante. El local de Mercedes abrió en 1949, de la mano de sus descendientes, y hoy el negocio está a cargo de Jorge y Leandro Aloisio, primos segundos y parte de la cuarta generación.

El local de Mercedes abrió en 1949

Jorge empezó a trabajar a los nueve años, primero en la caja y luego en la fábrica, donde aprendió un modo de elaboración que la familia procura conservar. Una clave de su producción es la materia prima: reciben unos 200 litros de leche de un tambo de Mercedes perteneciente a una familia que les provee desde hace décadas. Hoy tienen dos sucursales.

La Merced, Alta Gracia: helados en verano, peluquería en invierno

Said Najle llegó del Líbano con su esposa Dalel y su hermana Elmoza. La familia se instaló primero en Santa Rosa de Río Primero y después se mudó a Alta Gracia. En 1946 comenzó a preparar los helados artesanalmente y salía a venderlos en un carrito. Durante el invierno, cuando bajaba el consumo, trabajaba como peluquero.

La Merced tomó el nombre de la patrona de Alta Gracia

El emprendimiento se llamó al principio Santa Rosa, en recuerdo de la localidad cordobesa donde habían vivido. Más tarde adoptó el nombre La Merced, por la patrona de Alta Gracia. Su hijo Elías Miguel Najle y Teresa Noemí Cortez siguieron con el negocio; después tomaron la posta Gabriela, Zulma, Cecilia y Guillermo Najle.

La Central, Coronel Pringles: una heladería que eligió quedarse

La Central nació cuando Cacho Gelso y Nelly Bastard decidieron sumar la fabricación de helados a su panadería y confitería familiar. Aquella incorporación terminó convirtiéndose en el centro de un negocio que lleva siete décadas funcionando en Coronel Pringles.

El negocio lleva siete décadas funcionando en Coronel Pringles Laura_Pena

Desde 1982, su hijo Oscar y su esposa, Silvia Matamoros, están al frente de la heladería, ubicada en la esquina de San Martín y Dorrego. En agosto de 2024 inauguraron una nueva planta de elaboración, con maquinaria moderna, aunque sin abandonar las recetas familiares. Oscar también procura incorporar las novedades que aparecen en otras ciudades para que los vecinos de Pringles puedan conocerlas sin necesidad de viajar. Con los años recibió propuestas para expandirse, pero nunca consideró necesario hacerlo: prefirió continuar en su ciudad, cerca de los clientes cuyos gustos conoce desde hace décadas.

Real, Campana: cuando el helado tenía temporada

Real abrió en Campana en 1956 como un pequeño establecimiento familiar. Por entonces, el helado se hacía por la mañana y se vendía durante el día. Llegado el invierno, el negocio cerraba: todavía no existía la costumbre de tomar helado durante todo el año.

Real mantiene la fabricación artesanal y clásica

Los hijos de los fundadores crecieron entre la elaboración y el mostrador, aprendieron el oficio y continuaron el proyecto. Hoy la heladería mantiene la fabricación artesanal y diaria, y son un clásico de la zona.

Bahillo, Gualeguaychú: del primer local a 18 heladerías

El 9 de octubre de 1966, Alberto Bahillo abrió su heladería en Gualeguaychú. Según la historia del emprendimiento, fue la primera de la ciudad. Durante los siguientes sesenta años, aquella apertura dio lugar a una firma con 18 locales entre sucursales propias y franquicias en Entre Ríos.

La tercera generación familiar está hoy al frente. Entre sus particularidades, Bahillo cuenta con un tambo propio que aporta parte de la leche destinada a la elaboración.

Bahillo, la primera heladería de Gualeguaychú

Sandro, Liniers: una vida en el barrio

La historia de Sandro está asociada al barrio porteño de Liniers, donde cumple 60 años de actividad. Su permanencia evoca una figura clásica de la vida barrial: la heladería como parada después de una salida, el lugar de paso para compartir un cucurucho o el helado de pote para llevar a casa.

Venecia, Villa Devoto: de empleado a dueño

Venecia abrió en la primavera de 1966, en avenida San Martín 6877, Villa Devoto. Allí sigue funcionando. La fundaron Eduardo Bernal y Eduardo Arzac, pero su historia familiar tomó forma unos años después, cuando Rubén Enrique Santa María, que había ingresado como empleado, fue comprando las participaciones de los dueños originales hasta quedarse al frente junto con su esposa, Beatriz Ofelia Fernández.

Venecia abrió en la primavera de 1966, en avenida San Martín 6877, Villa Devoto

Sus hijos Analía y Adrián crecieron cerca de la heladería y continuaron el proyecto después de la muerte de sus padres. Ahora también participa Gianluca, nieto de Rubén y Beatriz.

Analía y Adrián continuaron el proyecto

Italia, Villa Luro: recetas calabresas

Adolfo y Vicenta Smeriglio llegaron en barco desde Italia y, en 1966, abrieron una heladería en Villa Luro, inspirados en las raíces calabresas de la familia. Hoy, el negocio continúa en manos de sus descendientes, que ya transitan la tercera generación.

Italia, en Villa Luro, tiene raíces calabresas

La elaboración mantiene las recetas originales y las mismas máquinas de remo utilizadas desde los comienzos.

La elaboración mantiene las recetas originales

Entre los sabores preferidos de los clientes están el espumón de chocolate, la vainilla y el dulce de leche, además de especialidades como el marrón glacé y los quinotos al whisky.