En la década del 70, el entonces dueño de La Cigarra trajo de Brasil una idea que en Buenos Aires nadie había probado aún, y puso un televisor en una de las habitaciones de este hotel alojamiento, en Palermo, que ya era famoso gracias al cine y a comedias como La Cigarra no es un bicho, de 1963. Conectó el primer aparato a modo de prueba, y la respuesta fue tan buena que pronto hubo uno en cada cuarto. Después llegaron los espejos en el techo, en los baños y en todas partes. “Era una forma fácil, rápida y ágil de decorar, y para la época era algo nuevo. Pegó mucho”, recuerda Diego Torreiro, hijo de aquel pionero y actual dueño del hotel.

Diego Torreiro, hijo del fundador de La Cigarra y dueño actual Gza. Diego Torreiro

Medio siglo más tarde, La Cigarra sigue abierta, aunque Torreiro admite que la actividad no es la misma. “La demanda cayó y lo que más cuesta sostener es el edificio, que tiene muchos gastos”, reconoce. Según la Cámara de Propietarios de Alojamientos (Capral), en el año 2000 había un total de 189 establecimientos en la ciudad de Buenos Aires. Luego llegó la crisis de 2001 y muchos cerraron sus puertas. En 2020, antes de la pandemia, ya eran casi un 30% menos, y funcionaban en la ciudad unos 130 hoteles alojamiento. Pero el aislamiento por el Covid-19 fue otro golpe duro, y cerca del 20% desapareció. En la actualidad, la entidad confirmó a LA NACION que la lista de albergues transitorios está compuesta por 96 nombres. Es decir que en poco más de dos décadas, la cantidad de hoteles alojamiento registrados en la ciudad se redujo casi a la mitad.

Del negocio a las promociones

Carlos Lalín, miembro de la comisión directiva de Capral, lleva 40 años en el rubro y cuenta que durante mucho tiempo fue tachando los cierres en una vieja guía de hoteles alojamiento. Más allá de las crisis, el empresario adjudica buena parte de esas bajas al negocio inmobiliario, sobre todo en las zonas más cotizadas, como sucedió con el emblemático JJ, en Núñez, o el hotel Arcobaleno, a metros de la Avenida Figueroa Alcorta.

Una imagen del mítico JJ antes de su demolición

“Estaban en terrenos ubicados estratégicamente, y el negocio inmobiliario les ganó, como les ganó a las estaciones de servicio y algunos supermercados”, explica Lalín.

Etc: un establecimiento ya cerrado sobre la avenida Monroe Fabián Marelli

Como tantos hoteles alojamiento que buscan la manera de sostenerse en un momento complejo, La Cigarra es uno de los más de 60 establecimientos que hoy participarán de La Noche de los Telos, una iniciativa que ofrece turnos de tres horas con 50% de descuento para devolverle protagonismo a un símbolo de la cultura porteña.

La habitación del hotel alojamiento Qué?, todavía vigente hotelqueweb.com.ar

“La idea es hacer algo así como la Noche de las Hamburgueserías o la Noche de los Museos pero versión albergue transitorio –cuenta Mauro Albarracín, creador de contenido con un largo historial de campañas para hoteles alojamiento–. Los dueños entienden que es un mercado en crisis y que hay que animarse a salir de la zona de confort. La respuesta está siendo mejor de lo que esperábamos”. Según Albarracín, lo que más rápido se vendió fueron las franjas de la tarde y la noche, y las habitaciones más caras.

Entre los dueños del sector consultados hay un diagnóstico que se repite: edificios que demandan un mantenimiento permanente, personal estable y una clientela que llega con el bolsillo más ajustado.

Franco Sakkal está al frente de Jardines de Babilonia, en Don Torcuato, uno de los hoteles alojamiento más emblemáticos del conurbano, y también de lugares como Dissors y Summum.

Dissors, un hotel moderno y con demanda

Desde esa experiencia, describe un negocio que tiene un 90% de costos fijos. “Si la gente tiene menos dinero en el bolsillo o llega más ajustada a fin de mes, los servicios de placer bajan. Aunque este rubro, que tiene que ver con la sexualidad, el encuentro, el amor y la pareja, tiene una ventaja frente a un restaurante, por ejemplo, que se reemplaza haciendo la comida en casa –compara–. Es cierto que también podés tener sexo en tu casa y no pagar nada, pero el deseo a veces empuja un poquito más y dan ganas de hacer un sacrificio en otra cosa para darse ese gusto. Igual algo cayó, en volumen y en precio, por eso decidimos frenar los aumentos y ajustar mucho los márgenes para que las parejas sigan viniendo”.

A este panorama, Sakkal suma un cambio de hábitos que se nota sobre todo en los más jóvenes, que durante décadas fueron el público natural del “telo” y hoy lo frecuentan mucho menos. En este sentido, Torreiro coincide: “Nosotros tenemos un público de más de 30, pero captar como antes a los chicos de 18 a 30 es difícil”, reconoce.

Los antiguos tableros electrónicos, reflejo de otra época

Respecto a las mejores épocas del rubro, Lalín calcula que hoy la actividad está un 30% abajo. “Con el menemismo, en los 90, esto era furor. Se trabajaba bien y se remodelaron muchos hoteles. Pero además de la crisis, lo que sucede ahora es que hay muchas posibilidades para divertirse sin salir de casa. Eso lo veo sobre todo en la juventud. Hay gente que recién nos descubre a los 30 años”.

En términos generales, los precios varían mucho y el abanico es amplio, con propuestas como la del General Paz, en San Martín, que maneja Lalín y donde un turno de cuatro horas va desde los $199.000 hasta los $264.000, en habitaciones de entre 73 y 124 metros cuadrados. En el hotel Faraón, en Liniers, a dos cuadras de la cancha de Vélez, el turno va desde $62.000 en la habitación más barata y con cochera individual hasta $149.000 en la más grande.

Faraón, en Liniers

En Faraón, el turno va desde $62.000 en la habitación más barata y con cochera individual hasta $149.000 en la más grande

Tiempo de pantallas

Para la médica ginecóloga y sexóloga Bárbara García, el cambio que se dio en los últimos 15 años tiene una explicación central en el uso problemático de las redes sociales. “La gente hoy se pasa tres horas tocando una pantalla, pero no dedica ese mismo tiempo a tocar a otra persona –sentencia García–. La pantalla me da lo que quiero de forma inmediata y sin hacer una pausa. En cambio, cuando estoy en una cita o en una cena con mi pareja, los vacíos y el tiempo adquieren una profundidad y una intimidad que van por otro lado, más ligado a la oxitocina, la hormona que también nos lleva al orgasmo”.

Más allá de las pantallas, y sobre todo para los más jóvenes, el problema también es económico. Según Torreiro, los más jóvenes no tienen la capacidad de gasto que había antes. “Si un pibe joven tiene que salir a bailar, ir a tomar algo, al cine o a comer y después a un hotel, es complicado. Lo que está pasando es que muchos vienen directamente al hotel y se saltean todo eso. Comen acá, ven una película, piden algo por delivery y están tranquilos”, describe. El otro cambio, señala, ocurre puertas adentro de las casas. “Los padres no son los que pude haber tenido yo, son más permisivos. Prefieren que los chicos estén en casa antes que en la calle por un tema de seguridad, y eso habilita a que estén solos en una habitación”, subraya. Es lo que le pasa a Baltazar, que tiene 19 años y prefirió no dar su apellido. Está de novio desde hace casi tres años y nunca entró a un hotel alojamiento. “Me quedo en la casa de mi novia sin problemas, los padres son muy abiertos, y lo mismo pasa en mi casa, porque a mis papás les encanta que ella venga y se quede”, cuenta.

Albarracín, que se define como un centennial, ve en su propia generación otros motivos para la distancia con el hotel alojamiento. “Los chicos de ahora son más de estar en casa, de la computadora. También hay algunos prejuicios con los hoteles de que son lugares sucios o a los que solo se va a tener sexo. El cringe [miedo a la vergüenza ajena] los domina y eso hace que ir al hotel no esté naturalizado”, sostiene.

En poco más de dos décadas, los hoteles alojamiento de CABA se redujeron a la mitad Dimensions - E+

¿A qué le prestamos atención? ¿Qué nos erotiza? Para Adrián Helien, psiquiatra especializado en sexología, esas preguntas son centrales para entender los cambios de la última década. En línea con García, pone el foco en las pantallas y sostiene que todos nos convertimos en “anfibios”, es decir, personas que viven a la vez en el mundo real de los sentidos y en uno virtual, sobre todo los más jóvenes. “Podemos decir que hoy nos excita más scrollear que tener un encuentro sexual, porque es más sencillo y lo tenemos a mano –plantea a modo de hipótesis–. Creo que el concepto de intimidad cambió brutalmente. Cada uno está con su teléfono y tiene una intimidad con ese aparato que probablemente no tenga con la persona que tiene al lado”, sostiene el especialista. Además, Helien advierte una paradoja de época, “ya que nunca hubo tanta información sobre sexualidad ni tantas aplicaciones para conocer gente, y sin embargo eso no se tradujo en más encuentros”.

La psicóloga y sexóloga Olga Tallone registra un aumento de las consultas de jóvenes de 25 a 48 años. En la franja de 21 a 35 años detecta menos deseo sexual, un fenómeno que considera multicausal. “Las pantallas, el estrés y especialmente la situación económica dinamitan el deseo”, sostiene.

Un lugar de encuentro

Pese a la crisis, todavía hay quienes apuestan por abrir nuevos hoteles, como Sakkal, que está terminando las obras de Elite Hotel, que funcionará donde estaba Altos de Nogoyá, en Villa Devoto, y que abrirá renovado en abril próximo. “Con los años uno sigue queriendo tener aventuras, sea con la pareja, un amante o con quien sea. Y este espacio genera un impulso para ese deseo. Hay algo en eso, en mirarse a los ojos y saber a dónde se está yendo, que genera una sensación de disfrute compartido no tan fácil de encontrar en otros lugares”, describe Sakkal.

Elite Hotel, en Villa Devoto, abrirá renovado en abril próximo

Entre los adultos, la relación con el hotel alojamiento pasa muchas veces por los recuerdos, como le ocurre a Mayra, de 49 años. Ella cuenta que de joven iba con mucha frecuencia y que desde que nacieron sus hijos volvió solo en ocasiones puntuales. “Me gustaba ir, generaba una especie de adrenalina especial. Si fuese por mí, volvería más seguido, pero a mi marido no le parece tan buen plan”, dice algo resignada.

Para Albarracín, lo que está en juego excede al negocio y tiene que ver con algo propio de la ciudad. “El hotel es muy argentino y tiene esa picardía muy nuestra. Si se pierde, es como perder la cafetería porteña”, concluye el influencer.