De 250 a 15.600 pesos: los 10 mejores nuevos vinos que nos dejó 2021

No hay dudas de que los vinos argentinos son cada vez mejores. Con puntajes cada vez más altos, la crítica internacional reconoce hoy el avance en términos de calidad y diversidad que ofrecen las distintas provincias productoras, algo que cualquier amante del vino con muchas botellas en su historial puede reconocer. De ese avance queremos dar cuenta en esta pequeña selección de nuevas etiquetas que vieron la luz en 2021, y que recorren los terruños de Mendoza y Salta, pero también los de San Juan y Chubut.

Obviamente quedan muchos grandes vinos afuera, pero estos 10 valen la pena ser descubiertos por quienes todavía no lo hicieron. Vale aclarar que es una selección subjetiva que deja fuera muchas modas (que quien esto escribe cree pasajeras), y que se centra en vinos que pueden ser apreciados por el consumidor promedio que busca productos de buena relación precio-calidad, y que prefiere el vino por sobre el chamuyo.

Como varietal o como blend, el Malbec está presente en buena parte de los mejores vinos de la Argentina LA NACION

BenMarco Sin Límites Orgánico Malbec 2019

Susana Balbo Wines ($2730)

A tono con el avance de la agricultura orgánica, 2021 alumbró este tinto elaborado con uvas orgánicas proveniente de Los Chacayes, Valle de Uco (Mendoza), que no tiene agregado de sulfitos y tampoco crianza en barrica. El resultado es un Malbec que expresa una notable nitidez de fruta y una longitud en boca envidiable, y que suma notas minerales que aportan complejidad.

Otronia Brut Nature

Bodega Otronia ($4400)

Estas burbujas se hicieron esperar. Las vides plantadas en 2010 a orillas del lago Musters, en Chubut, recién ahora alumbraron este espumante 100% Chardonnay, orgánico, elaborado por método Champenoise, que ofrece delicados aromas a manzana roja, miel y pan. Es un vino vertical, algo austero, de una acidez alta pero amable. Un distinto que vale la pena probar y que puede servir para incursionar en los vinos de Chubut.

Pyros Apellation Chardonnay 2020

Pyros Wines ($1200)

Aquí la procedencia es San Juan, más precisamente uno de sus lugares más interesantes: el Valle de Pedernal. De allí viene este Chardonnay de perfil mineral, con aromas que combinan las flores blancas, el durazno y la pera. En boca se destaca su acidez filosa y refrescante, en un blanco donde su leve untuosidad limpia el paladar y lo hace ideal para acompañar carne poco magras y pescados de río, por ejemplo.

Alto Los Cuises Malbec 2019

El Porvenir de Cafayate ($10.000)

Hace rato que los buenos vinos de Cafayate ya no apuntan a la exhuberancia, pero este Alto Los Cuises va un paso más allá. Casi que no parece un vino salteño: su frescura y su textura son más cercanas a la de los vinos de Valle de Uco (Mendoza); en todo caso, es un tinto que refleja su terruño particular en una quebrada de la Sierra de Quilmes. Austero en aromas, en boca se destaca la fineza de sus taninos, la fruta roja, la frescura y leves notas tostadas dulces.

Casa Boher San Pablo Malbec 2019

Rosell Boher ($1700)

Sorprende el equilibrio entre expresividad y delicadeza de este Malbec, que en su franja de precio es todo un best buy. De aromas fragantes a fruta roja, en boca es sedoso, de taninos finos, con buen agarre, y una fruta roja fresca deliciosa, sobre un fondo levemente especiado. Hay algunas pequeñas notas tostadas que completan un gran tinto que va bien con todo.

Otras cinco grandes novedades de 2021 archivo

Baron B Héritage - Edición 001

Baron B ($5400)

La nueva etiqueta de la bodega es un blend de añadas excepcionales (en este caso 2001, 2011 y 2015) que da lugar a un espumante que se despega de los otros Baron B por su hincapié en notas de evolución: en sus aromas priman los de panificados, miel y frutas secas, acompañadas de notas frutales tropicales y cítricas que aportan los componentes más jóvenes del blend. En boca destaca su cremosidad y su acidez vibrante.

Luigi Bosca Paraíso 2019

Luigi Bosca ($15.600)

Este año la bodega celebró sus 120 años de vida, marco en el que presentó a su nuevo vino ícono: un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon que rinde homenaje a una de sus fincas históricas (Finca El Paraíso). Como era de esperar, el resultado es un gran vino con un igualmente gran potencial de guarda. Complejidad y equilibrio definen este tinto que combina la fruta del Malbec con la estructura y las notas especiadas del Cabernet.

Colomé Single Vineyard El Arenal Malbec 2019

Bodega Colomé ($4280)

Un súper Malbec de altura salteño (2600 msnm), de aromas a frutas maduras y especiadas, y a violetas. Con un dejo mineral que se percibe en aromas pero se refuerza en boca, donde la textura rugosa de sus taninos se complementan con una acidez tensa. Está ok para beber hoy, pero si tenés paciencia y lo guardás unos añitos serás recompensado.

Achaval Ferrer Singular Merlot 2018

Achaval Ferrer ($13.000)

Hace rato que estamos esperando la revancha del Merlot... Este responde a nuestras plegarias y es, quizás, uno de los mejores Merlot que han aparecido en estos últimos tiempos. Elegante, redondo, con todas las características clásicas de esta variedad, se destacan su fruta madura y su frescura, con un muy delicado aporte de la crianza en barrica.

Repetimos la imagen de apertura, para que se vean completas las botellas y sus etiquetas archivo

Vasco Viejo Malbec - Edición Vintage

Bodegas López ($250)

No podemos cerrar esta lista sin incluir un vino para el día a día, de precio accesible para todo bolsillo, pero que a la vez es un vino de factura impecable. Este Malbec rinde homenaje a El Vasquito, el vino con el que en 1898 inició su camino la bodega; es un Malbec criado en grandes toneles, suave, de taninos maduros, con preponderancia de los frutos rojos. Fácil de beber y versátil, va con todo.