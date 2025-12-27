De la Casa Rosada a Nueva Chicago: “El torito” abrirá un restaurante con un reconocido chef a cargo

A tono con otros clubes de fútbol como River Plate, que hoy cuentan con restaurante dentro de sus canchas que convocan no solo a sus hinchas sino también al público foodie ávido de experiencias diferentes, Nueva Chicago anunció la semana pasada que planea abrir entre junio y julio del año próximo un “bodegón de carnes” debajo de una de sus plateas, que mirará directamente al césped. Para ello ha contratado a un destacado chef argentino: Dante Liporace.

Cocinero actualmente detrás de las cartas de restaurantes como Mercado de Liniers y Trade Sky Bar en Buenos Aires, y de Dantte en Madrid (España), Liporace también es conocido por haber estado a cargo del comedor de la Casa Rosada, que alimentó a funcionarios y personal durante la presidencia de Mauricio Macri. Su próxima apuesta es el club Nueva Chicago, que hasta el momento no contaba con local gastronómico in house.

“Siempre traté de hacer cosas disruptivas, como lo fue hacerme cargo del comedor de la Casa Rosada en su momento. Ahora, esto me parece que también lo es, porque no tiene nada que ver con lo que hago, y creo que puedo aportarle algo interesante a Nueva Chicago”, comentó el cocinero, que su paso por elBulli (España) comenzó su carrera en la Argentina en los restaurantes Moreno y Tarquino.

Dante en la cancha

En este último, el cocinero bahiense se hizo conocido por su menú de pasos llamado “Secuencia de vaca”, conformado por distintos cortes y achuras en formato fine dining, con los que buscaba sacar a la vaca de su rol tradicional en la parrilla y darle un lugar en la alta cocina. En el nuevo proyecto de bodegón, ese menú bajará “a tierra”.

–Dante, ¿cómo surge este proyecto?

–Gastón García, un amigo que trabaja en el club, venía hace rato contándome que les gustaría hacer algo gastronómico en Nueva Chicago. Ahora, la nueva comisión directiva me llamó con la propuesta de hacer un restaurante dentro de la cancha.

–¿Con qué idea en mente aceptaste la propuesta?

–Nueva Chicago está ubicado en un barrio netamente cárnico, muy gastronómico, porque ahí están todos los frigoríficos. Esto al mismo tiempo cuadra con que en 2026 se cumplen quince años de la “secuencia de vaca”, y yo el año que viene voy a volver a incorporarla en Mercado de Liniers bajo la forma de un menú degustación. Así que ante la propuesta inmediatamente se me vino a la cabeza la idea de hacer un bodegón de carnes en este restaurante que va a estar pegado a la cancha, pegado al césped.

–¿Está prevista alguna fecha de apertura?

–La idea es tenerlo listo para junio o julio. La semana que viene ya nos reunimos con el arquitecto.

El restaurante abriría entre junio y julio de 2026

Vaca a la carta

En la cancha de River Plate el restaurante Banda, al que se accede desde una entrada independiente del estadio, ofrece un amplia carta que combina barra de sushi con platos de cocina porteña, acompañada por una interesante propuesta de coctelería con tragos temáticos relacionados con el club. En Boca Juniors, por su parte, está en plan la apertura para principios de 2026 de una sucursal del Hard Rock Café, que al igual que Banda tendría vista a la cancha, según anunció a mediados de año su presidente Juan Román Riquelme.

En ese sentido, de la mano de Liporace Nueva Chicago se diferenciará con una carta íntimamente vinculada con el barrio, e incluso con su apodo, “El torito”.

–¿Cuáles son los platos que imaginás para este bodegón de carnes?

–Si bien voy a tener una parrilla para algunos cortes de carne puntuales, pero la mayoría van a ser platos de cocina. La idea es bajar a tierra algunos de los pasos que integran la secuencia de vaca, y hacerlos en formato de bodegón. Por otro lado como Nueva Chicago es “El torito”, el rabo de toro va a ser el plato fuerte del restaurante, y un puchero de tipo italiano en honor al ídolo del club Christian “Gomito” Gómez. Después va a haber un montón de platos típicos de cancha pero reversionados, y también entradas con mucha carne: lengua y achuras, pero por ahí no solo servidas con el limón, sino con alguna vuelta.