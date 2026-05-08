Agenda gastro del 11 al 17 de mayo: fiestas de sushi, 2x1 en vermuts, y catas de whisky y jerez

La semana gastronómica del lunes 11 al domingo 17 de mayo llega con planes para distintos momentos del día: catas guiadas, cenas maridadas, ciclos musicales, promociones para almorzar, eventos con DJ, sushi en formato omakase y descuentos especiales.

Entre las propuestas destacadas aparecen una cata de whisky en Casa Cavia, una degustación de jerez en Porte Bar, el regreso de Bestia a la cocina de Alo’s, noches de música en Eléctrica Pizza, un Drag Bingo en ORNO, la Fiesta de Nigiris y Handrolls de Neko, y el Día del Bo Luc Lac en Saigón Noodle Bar.

Lunes 11 de mayo

Cata de jerez en Porte Bar

Cata de jerez con González Byass en Porte Bar Gentileza

Porte Bar será sede de Jerez Session, una degustación guiada por la sommelier Deby Benitez para recorrer distintas expresiones del vino de Jerez. La propuesta incluye seis etiquetas de González Byass: Tío Pepe Palomino Fino, Alfonso Oloroso, Leonor Palo Cortado, Viña AB Amontillado, Solera 1847 Cream y Pedro Ximénez Néctar.

Cada copa estará acompañada por una selección de quesos blandos, semiduros, duros y azules de productores locales.

¿Dónde? Azcuénaga 1268, Recoleta.

Cuándo: lunes 11 de mayo, a las 19.

Instagram: @porte.bar

Martes 12 de mayo

Menú completo a $13.000 en Grau Cebichería

Grau - SÁBADO

Grau Cebichería, el espacio de cocina de mar de Raúl Zorrilla, suma una propuesta de almuerzo de martes a viernes: un menú completo con entrada, principal y bebida por $13.000. Las opciones cambian según el día, pero mantienen el foco en cocina de mar, sabores peruanos y porciones abundantes.

Entre las entradas pueden aparecer chilcano de pescado, cebiche a las brasas o causa limeña. En los principales, preparaciones como risotto a la huancaína con estofado de carne, pollo broaster con chaufa de vegetales y papas fritas, lomo saltado o platos marinos.

¿Dónde? Guardia Vieja 3372, Abasto.

Cuándo: de martes a viernes, de 12 a 16.

Precio: menú completo a $13.000.

Instagram: @graucebicheria

Fiesta de Nigiris y Handrolls en Neko

Los martes hay Fiesta de Nigiris en Neko Gentileza

Neko presenta dos formatos especiales para fanáticos del sushi y el omakase. Los martes y jueves se realiza la Fiesta de Nigiris, una experiencia para ocho comensales en barra, con 15 piezas seleccionadas por el equipo de itamaes, cinco etiquetas de vino y la posibilidad de repetir los nigiris favoritos al final del recorrido.

Los viernes, en cambio, llega la Fiesta de Handrolls, un omakase libre y sin límites que se realiza en Belgrano desde las 12, en tres turnos de una hora cada uno, para ocho personas por franja y por orden de llegada.

¿Dónde? La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo; Mercedes 3940, Villa Devoto.

Cuándo: Fiesta de Nigiris, martes y jueves en Belgrano, de 19 a 21; miércoles en Villa Devoto, en el mismo horario. Fiesta de Handrolls, viernes desde las 12 en Belgrano.

Precio: Fiesta de Nigiris, $65.000; Fiesta de Handrolls, $31.000.

Instagram: @nekosushi.ar

Vermut, descuentos y tango en La Capitana

Quienes ingresen a La Capitana entre las 19 y las 19.30 acceden a 2x1 en vermutería y aperitivos Gentileza

La Capitana, bodegón y vermutería de Almagro inspirada en la Buenos Aires de los años 40 y 50, suma La Hora Descamisada, una promoción diaria para el comienzo de la noche.

Quienes ingresen entre las 19 y las 19.30 acceden a 2x1 en vermutería y aperitivos, además de 15% de descuento en toda la carta. La programación de la semana también incluye tango con Expresión Tango.

¿Dónde? Guardia Vieja 4446, Almagro.

Cuándo: promoción todos los días, de 19 a 19.30. Tango: martes 12, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo, desde las 20.

Beneficio: 2x1 en vermutería y aperitivos; 15% de descuento en toda la carta.

Instagram: @bodegondelacapitana

Miércoles 13 de mayo

Cata de whisky en Casa Cavia

El salón privado de Casa Cavia Gentileza

Casa Cavia presenta Acuerdos del Whisky, la primera fecha de un ciclo de cuatro encuentros dedicado a explorar el whisky desde una mirada sensorial. La anfitriona será la head bartender Flavia Arroyo, con una cata guiada por Martín Mondragón, embajador de Diageo.

La experiencia propone recorrer cuatro expresiones de whisky escocés: Talisker 10 años, Caol Ila 12 años, Glenkinchie 12 años y Cragganmore 12 años. Cada etiqueta estará acompañada por bocados creados para la ocasión por el chef Félix Babini.

¿Dónde? Cavia 2985, Palermo.

Cuándo: miércoles 13 de mayo, a las 19.

Precio: $95.000 por persona.

Reservas: casacavia.meitre.com

Instagram: @casacavia

Cena maridada en Enero

La nueva edición de Enero de cata incluirá preparaciones como maíz morado con humita y harissa, puerros con trucha curada y habas, ñoquis de papa azul y cabrito con quinoa y berenjena ahumada Gentileza

Enero Restaurant realiza una nueva edición de Enero de cata, esta vez junto a la bodega El Porvenir de Cafayate. La propuesta tendrá un menú por pasos especialmente diseñado para el encuentro.

El recorrido incluirá preparaciones como maíz morado con humita y harissa, puerros con trucha curada y habas, ñoquis de papa azul y cabrito con quinoa y berenjena ahumada. Los platos estarán acompañados por etiquetas como Laborum de Parcela Torrontés 2024, Laborum de Parcela Tannat 2022 y Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2002. El cierre será con cayote, quesillo de cabra y nuez, maridado con Torrontés de Otoño 2012.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

Cuándo: miércoles 13 de mayo, a las 20.

Precio: $95.000 por persona.

Instagram: @enerocostanera

Jueves 14 de mayo

Bestia vuelve a la cocina de Alo’s

Alo’s recibe a Nacho Trotta y Alejandro Lucchetti para una cena especial junto al chef Alejandro Féraud Genti

Alo’s recibe a Nacho Trotta y Alejandro Lucchetti para una cena especial junto al chef Alejandro Féraud. La noche propone revivir el espíritu de Bestia, el restaurante enfocado en carnes del que los tres cocineros formaron parte.

El encuentro tendrá formato de menú degustación a seis manos, con maridaje de vinos de Bodega Rutini.

¿Dónde? Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

Cuándo: jueves 14 de mayo.

Reservas: alos.meitre.com/select-diners

Instagram: @alosbistro.arg

Música e impro en Eléctrica Pizza

Eléctrica Pizza invita a dos noches con música en vivo

Eléctrica Pizza activa dos noches especiales en el Bar de Eléctrica, ubicado en la planta alta del local de Palermo Hollywood. El jueves 14 llega Portal Jam, de Portal Bosque, con hits musicales de todos los tiempos tocados en vivo. El viernes 15 será el turno de la artista pop Nani Bargiano, que recorrerá su primer álbum, Fulcro.

Durante los eventos estará disponible la carta completa del lugar, con pizzas, platitos, aperitivos y postres.

¿Dónde? Honduras 5903, Palermo.

Cuándo: jueves 14 y viernes 15 de mayo, a las 20.30.

Entradas: en los perfiles de redes sociales de los artistas o por Eventbrite.

Instagram: @electricapizza

Drag Bingo con pizza y cerveza libre en ORNO

Drag Bingo en Orno

ORNO Cantina, en Palermo OFF, vuelve a presentar su Drag Bingo, una noche que combina juego, música, humor e interacción con el público. La anfitriona será Socorro, que lleva el formato clásico del bingo a un show en vivo.

La propuesta gastronómica incluye pizza estilo Detroit (de masa alta, bordes crocantes y toppings generosos) y cerveza libre por $50.000.

¿Dónde? Beruti 3336, Palermo.

Cuándo: jueves 14 de mayo, a las 22.

Precio: pizza estilo Detroit y cerveza libre por $50.000.

Instagram: @orno.pizzeria.cantina

Lacroix SNDR SSSNS en Sendero

Sendero presenta Lacroix SNDR SSSNS, el ciclo musical encabezado por Ale Lacroix Gentileza

Todos los jueves de mayo, Sendero presenta Lacroix SNDR SSSNS, el ciclo musical encabezado por Ale Lacroix en Costanera Norte. La propuesta combina DJ sets, invitados en vivo, cocina de temporada, cocktails de autor y una atmósfera frente al río.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Cuándo: todos los jueves de mayo, desde las 22.30.

Instagram: @senderocostanera

Viernes 15 de mayo

Coctelería y cultura motera en Punto Mona

La barra de Punto Monda ofrecerá más de veinte cócteles de autor y la música estará a cargo de Sol Purpo y Sebas Pryce, con sets de hip hop, house y afro Gentileza

Punto Mona inaugura Fuegos y Mona, un ciclo mensual que cruza alta coctelería y cultura motera. La propuesta, impulsada por Mona Gallosi, convoca tanto a motociclistas como a quienes quieran sumarse a una noche con cocktails, música y encuentro.

La barra ofrecerá más de veinte cócteles de autor y la música estará a cargo de Sol Purpo y Sebas Pryce, con sets de hip hop, house y afro.

¿Dónde? Fraga 93, Chacarita.

Cuándo: viernes 15 de mayo, a las 22.

Instagram: @puntomona.bar

Domingo 17 de mayo

Día del Bo Luc Lac en Saigón Noodle Bar

Saigón activa el Día del Bo Luc Lac con descuento Gentileza

Saigón Noodle Bar celebra todos los 17 de cada mes el día de su plato más famoso: el Bo Luc Lac. La promoción ofrece 25% de descuento en sus tres sucursales y aplica para todos los medios de pago, tanto en salón como para take away y pedidos por plataformas de delivery.

La versión con carne lleva arroz con ojo de bife salteado a la manteca, cebolla y salsa Bo Luc Lac, con tomates cherry, pepino, cilantro y huevo frito. La alternativa veggie y vegana se prepara con hongos de estación, cebolla, la misma salsa, tomate cherry, pepino y cilantro, con opción de sumar huevo frito.

¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Cuándo: domingo 17 de mayo, de 12 a 00.

Beneficio: 25% de descuento.

Instagram: @saigonnoodlebar

Vinilos y carta de otoño en Tomate Palermo Soho

Vinilos y carta de otoño en Tomate Palermo Soho Gentileza

Tomate Palermo Soho recibe una sesión de vinilos con Old Uncle John en las bandejas y acompañamiento de Ramazzotti Tonic. Para la ocasión estará disponible la carta de otoño del chef Facundo Berti, con productos de temporada como membrillos, hongos, kale, cordero y pesca del Atlántico.