Una pizza con chorizo y morcilla en La Casa Blanca de Habana, Crizia recibe a Proyecto Pescado y La Uat cumple 5 años

Del miércoles 6 al domingo de 10 de mayo, la agenda gastronómica reúne planes en Palermo, Villa Pueyrredón, Colegiales y Belgrano. Hay cenas especiales, pop ups, cócteles con invitados internacionales, hamburguesas especiales, una pizza colaborativa y una celebración cervecera alrededor del IPA Day Argento.

Entre los destacados aparece una cena de mar con menú de cuatro tiempos, un aniversario de coctelería latinoamericana con bartenders de Colombia, Ecuador y Puerto Rico, y una toma de cocina con ramen, baos, dumplings y vinilos.

Miércoles 6 de mayo

Cena de mar con Proyecto Pescado en Crizia

La cocina de Crizia Gentileza

Crizia, el restaurante de Gabriel Oggero, abrió en 2004 y construyó su identidad alrededor de la cocina de autor, el producto argentino de temporada y el cruce entre tierra, mar y fuego. Su propuesta trabaja con pequeños productores, pesca artesanal, grill, carbón, leña y ostras patagónicas, uno de los productos emblemáticos de la casa. Para esta cena se suma Proyecto Pescado, una iniciativa de Chapadmalal integrada por cocineros y pescadores, enfocada en la pesca artesanal, el consumo responsable de especies locales y la puesta en valor del mar argentino.

Proyecto Pescado rodrigo-ruiz-ciancia-8973

El menú de cuatro tiempos, bajo el concepto “Mar”, comenzará con snacks, panes, manteca y paté de hígado de pescado; seguirá con ostras con vinagre de raíces y caviar de algas, “Secretos de mar” con pesca, langostinos, espuma y texturas, y un tiradito de anchoa de banco con caldo tibio de huesos de pesca ahumados. Como principales, la propuesta incluirá chipirones de las Islas Malvinas con papas confit, bagna cauda y ajo crocante, y collar de pesca con manteca cevichera y alcaparras. El cierre será con “Imaginación”, un postre de temporada, y petit fours. El maridaje estará a cargo de Baron B, con Nature, Extra Brut y Rosé.

¿Dónde? Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood.

Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood. Cuándo: miércoles 6 de mayo.

miércoles 6 de mayo. Precio: menú $195.000 por persona.

menú $195.000 por persona. Reservas: 011 4776-5005 / WhatsApp +54 9 11 3637-5410.

011 4776-5005 / WhatsApp +54 9 11 3637-5410. Instagram: @criziarestaurant / @proyectopescado

Del jueves 7 al sábado 9 de mayo

Una IPA colaborativa para celebrar el IPA Day Argento

Desarmadero Bar y Desarmadero Session se sumarán al IPA Day Argento con una acción especial dedicada a la cerveza artesanal local. El jueves 7 de mayo presentarán una IPA colaborativa desarrollada junto a Minga y Prinston, disponible en canilla durante los días del evento.

Desarmadero Bar y Desarmadero Session se sumarán al IPA Day Argento con una acción especial dedicada a la cerveza artesanal local Gentileza

La celebración se extenderá del 7 al 9 de mayo y también incluirá una selección de IPAs de cervecerías amigas de distintos puntos del país. La propuesta busca poner en valor la producción nacional y la capacidad de la industria cervecera argentina, en un contexto en el que el país cuenta con producción local de los cuatro ingredientes esenciales de la cerveza.

¿Dónde? Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo. Cuándo: del jueves 7 al sábado 9 de mayo.

del jueves 7 al sábado 9 de mayo. Horarios: lunes y martes de 18 a 01; miércoles y jueves de 18 a 02; viernes y sábados de 13 a 03; domingos de 13 a 02.

lunes y martes de 18 a 01; miércoles y jueves de 18 a 02; viernes y sábados de 13 a 03; domingos de 13 a 02. Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

Jueves 7 de mayo

Hamburguesas especiales en Narda Comedor

Durante todos los jueves de mayo, Narda Comedor tendrá una edición especial de “Comer con las manos”, enfocada en hamburguesas con carne de MUGE, blend de tapa de asado y bife. Cada fecha tendrá una versión distinta.

Hamburguesas especiales en Narda Comedor Gentileza

La programación arranca el 7 de mayo con sliders con cebolla, relish, queso fontina y mayonesa. El 14 de mayo seguirá con una Oklahoma con cebolla, jalapeño verde, queso gouda y emulsión de demi glace. El 21 de mayo llegará “La clásica de Comedor x Kalis”, con jalea de panceta, gouda, lechuga, tomate y el aderezo de Leo Tappia. El cierre será el 28 de mayo con una melt de pan de molde, doble medallón, cebolla, fontina, pepinillos y ketchup.

¿Dónde? Mariscal Antonio José de Sucre 664, Belgrano.

Mariscal Antonio José de Sucre 664, Belgrano. Cuándo: jueves 7, 14, 21 y 28 de mayo.

jueves 7, 14, 21 y 28 de mayo. Instagram: @nardacomedor / @kalis.pan

Viernes 8 de mayo

La previa de un aniversario con martinis y coctelería portorriqueña

Víctor Audio Bar recibirá al bartender Darío Zeilmaker, de Cui Cui, de San Juan de Puerto Rico y Tato Giovannoni, creador de Florería Atlántico Gentileza

Como antesala del festejo por los cinco años de La Uat, Víctor Audio Bar recibirá el viernes 8 de mayo al bartender Darío Zeilmaker, de Cui Cui, de San Juan de Puerto Rico. La propuesta estará centrada en versiones innovadoras de martinis tradicionales con impronta portorriqueña.

También se sumará Tato Giovannoni, creador de Florería Atlántico, con tragos especialmente pensados para esta fecha. La actividad funcionará como previa del festejo principal, que continuará al día siguiente entre Tres Monos y La Uat.

¿Dónde? Soler 5130, Palermo.

Soler 5130, Palermo. Cuándo: viernes 8 de mayo, desde las 20.

viernes 8 de mayo, desde las 20. Reservas: reservasvictorbar@gmail.com.

reservasvictorbar@gmail.com. Instagram: @victoraudiobar

Sábado 9 de mayo

Aniversario con bartenders de Colombia, Ecuador y Puerto Rico

La Uat celebrará su quinto aniversario con ¡Dale Duro!, una programación que reunirá bartenders invitados de Colombia, Ecuador y Puerto Rico Gentileza

La Uat celebrará su quinto aniversario con ¡Dale Duro!, una programación que reunirá bartenders invitados de Colombia, Ecuador y Puerto Rico. El festejo comenzará en Tres Monos y luego seguirá en La Uat, con música en vivo, coctelería y DJ hasta la madrugada.

De 20 a 22.30, Carlos Irizarry, de La Factoría, y Edwin Lobo, de Código 86, tomarán la barra de Tres Monos. Después, la celebración se trasladará a La Uat, donde participarán invitados de Mamba Negra y Perro Negro, de Medellín: Juan David Zapata, Samuel Granados y José Manjarres. La noche también tendrá música del DJ colombiano Alejandro Cardona.

Primera parada: Tres Monos, Guatemala 4899, Palermo.

Tres Monos, Guatemala 4899, Palermo. Segunda parada: La Uat, Thames 1627, Palermo.

La Uat, Thames 1627, Palermo. Cuándo: sábado 9 de mayo, desde las 20.

sábado 9 de mayo, desde las 20. Reservas La Uat: lauatbar@gmail.com.

lauatbar@gmail.com. Instagram: @3monosbar / @lauatbar

Domingo 10 de mayo

Ramen, baos, dumplings y vinilos Fukuro Noodle Bar

El domingo 10 de mayo, Fukuro Noodle Bar tomará la cocina de DiezTreinta con un pop up de ramen, baos, dumplings y vinilos. La propuesta comenzará a las 13 y tendrá tres ramen especiales: Dan Dan Ramen, intenso y picante; The Triple Ramen, con caldo de cerdo y miso de elaboración propia; y GoGreen Ramen, una opción veggie.

Ramen, baos, dumplings y vinilos para un domingo de frío en Fukuro Noodle Bar Gentileza

DiezTreinta acompañará la jornada con bao de panceta glaseada con gochujang, bao veggie con gírgolas crocantes y mayo de nori y ajo negro, y dumplings de cerdo o veggies. La música estará a cargo de DJ Groove Cargo, con vinilos de salsa.

¿Dónde? DiezTreinta, Crámer 1030, Colegiales.

DiezTreinta, Crámer 1030, Colegiales. Cuándo: domingo 10 de mayo, desde las 13.

domingo 10 de mayo, desde las 13. Instagram: @dieztreintarestaurante / @fukuronoodlebar

Durante mayo

Pizza parrillera con morcilla, chorizo y alioli de chimichurri

La Casa Blanca de Habana presenta durante mayo la Triple M, una pizza creada junto a El Patio de Mabel, el proyecto parrillero de La Paternal. El nombre responde a “Matrimonio con Mabel en Mayo” y parte del clásico cruce entre chorizo y morcilla.

La Casa Blanca de Habana presenta durante mayo la Triple M, una pizza creada junto a El Patio de Mabel que lleva crema de morcilla, mozzarella, chorizo asado en rodajas y alioli de chimichurri Gentileza

La pizza lleva crema de morcilla, mozzarella, chorizo asado en rodajas y alioli de chimichurri. Se prepara con masa madre de fermentación lenta y cocción en horno 100% a leña. La propuesta se acompaña con etiquetas de Animal Organic seleccionadas para maridar con la edición.