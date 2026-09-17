Una semana de pop ups gastronómicos imperdibles

Una semana para poner en agenda si el interés está en descubrir fórmulas únicas que nacen del cruce entre cocineros de distintos estilos y escuelas que se ponen de acuerdo para generar eventos únicos.

La primera cita es este sábado en Estancia Vigil, en Campaña (provincia de Buenos Aires). A poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra este restaurante que el sábado abrirá las puertas de su cocina para un almuerzo que contará con la presencia de Iván Azar, chef de Casa Vigil, en Mendoza.

Las carnes y el vino son el eje de la propuesta de Casa Vigil en Estancia Vigil

El menú, de cinco pasos que sólo se servirá al mediodía, fue especialmente pensado por Iván Azar (Casa Vigil) y Diego Irato (Estancia Vigil) para la ocasión, con lo mejor de Mendoza y Buenos Aires. Productos de estación y vinos maridados especialmente, harán de este segundo Pop Up con Casa Vigil un momento inolvidable.

Carpaccio de pulpo español. costilla con cremoso de papa, espárragos y gremolata de pistachos y meli melo de frutas de primavera son algunos de los pasos que se maridarán con vinos de las bodegas Catena Zapata y El Enemigo Wines.

Entrada de Palermo Off, a una cuadra de avenida Santa Fe y Coronel Diaz

El domingo 20, de 13 a 19 horas, la cita es en Palermo Off, el patio de comidas a cielo abierto aledaño al Alto Palermo, donde en el marco del ciclo Vuelta y Vuelta, cuatro de sus locales gastronómicos ofrecerán menús intervenidos por destacados chefs.

Así, Koi ofrecerá platos cocreados junto a Walter Lui (Hong Kong Style), B M Moodie con Clara Corso (Mad Pasta), Orno con Germán Sitz (Niño Gordo) y Nacha con Maxi Rossi (Ultramarinos y Picarón).

Salón de la cervecería Strange 2, en Chacarita

El martes 22 de septiembre, Eléctrica Pizza toma la cocina de Strange 2 para una noche de pizza, cerveza y música con la consigna de Pizza Birra Chaca. La propuesta comenzará a las 19:00, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada y hasta agotar stock. Durante el pop-up, Eléctrica llevará una selección de su propuesta artesanal, con pizzas elaboradas con masa madre y harina orgánica.

El menú incluirá fainá clásica y fainá provolone, además de variadas opciones de pizza: Argenta (mozzarella, salsa de tomate, aceitunas verdes y orégano), Potato (papas asadas con romero, mozzarella y parmesano), Magic Mushroom (hongos portobello y de pino, mozzarella, parmesano y aceite de trufa), Nolita (salsa de tomate, burrata, zest de limón, pesto, parmesano y hot honey) y 4 Fantásticos (mozzarella, parmesano, provolone ahumado, queso azul, cayena y almíbar cítrico), algunas de las variedades que forman parte del universo gastronómico de la marca.