Diseñadores de cabecera y claves de un outfit cómodo, pero elegante: Natalia Graciano comparte sus secretos de estilo

Natalia Graciano, modelo y diseñadora, tiene un estilo propio que la vuelve inconfundible. Sus combinaciones son frescas, espontáneas y siempre fieles a su personalidad: no sigue tendencias, sino que elige lo que realmente la representa. Cada accesorio tiene, para ella, un significado: desde los anillos heredados de su mamá, hasta los básicos que nunca faltan en su guardarropas. Para ella, la moda es una forma de expresión: elegir siempre lo que la hace sentir cómoda y auténtica.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Lo que más me gusta es que es ecléctica. Sin dudas, es una forma de expresión.

¿Y lo que menos te gusta?

El consumo porque sí. Me gustan las personas que siguen la moda desde su personalidad, cuando hay coherencia entre la persona y el estilo que construye más allá de la tendencia.

Nunca salís de tu casa sin...

Un anillo de mi mamá que transformé para llevar siempre conmigo.

¿Tu diseñador favorito?

Jonathan Anderson, Anthony Vaccarello y Gabriela Hearst.

Anthony Vaccarello, entre sus diseñadores favoritos

¿Lo último que te compraste?

Unos anillos y unos aros. Amo los accesorios; cada uno tiene un significado. Nada es casual.

¿Lo más polémico que te pusiste?

En algunos desfiles me ha tocado usar todo lo que te puedas imaginar.

¿Una tendencia que no pasa de moda?

Ser fiel a tu estilo y no copiar a nadie.

¿Esa prenda que no podés soltar?

Un vestido que usé en una gala con una campera de cuero hace 15 años: aún no lo dejo ir.

¿Infaltables de tu valija?

Básicos: un jean, musculosa blanca, camisa, sombrero, unas zapatillas, unos tacos y mi set de skincare.

El sombrero: un accesorio que siempre está entre los infaltables de su valija

¿Tu outfit favorito?

Un pantalón grande y ancho, algo al cuerpo y algo oversize. Me gusta combinar diferentes morfologías.

Pantalones anchos, un must de sus outfits favoritos

¿El personaje de ficción más elegante?

Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany’s.

¿Un color que nunca usás?

Me cuestan mucho los colores vibrantes, pero en su justa medida pueden levantar un look.

¿Una tendencia que no puedas creer haber usado?

El flúo y el nevado.

¿Quién te inspira en el mundo de la moda?

Stella McCartney.

¿Algún consejo que te haya marcado?

No ser una fashion victim y entender que la belleza y la moda van por otro lado.

¿Comprás online o en persona?

Me gusta la compra presencial: ver la prenda, tocarla, probarla. ¡Hasta pasear con la bolsa me genera adrenalina!

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Juliana Awada, es clásica y moderna.

Juliana Awada es, para Graciano, una de las mujeres más elegantes de la Argentina Fabian Malavolta

¿Un accesorio básico?

Son varios: dos pulseras finitas, dos anillos, un collar y unos aros forman parte del staff permanente. Todo es muy sutil, y voy jugando con lo demás.

Si pudieras adoptar un estilo de otra década, ¿cuál sería?

Los 60, porque fusionaron lo clásico y elegante con lo moderno y disruptivo.

¿Un lugar en el mundo?

París.

¿Un ícono fashion?

Kate Moss.

¿A quién le robarías el guardarropas por un día?

A la editora de moda francesa Emmanuelle Alt.