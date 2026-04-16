Duelo por una mascota: ¿cómo se consuela a quien lo atraviesa?

NUEVA YORK.– Cuando muere una mascota, los dueños pierden compañía, afecto y sobre todo “amor incondicional, ese que no encontramos en muchos lugares de nuestras vidas”, dijo Sherry Cormier, psicóloga y autora de Sweet Sorrow: Finding Enduring Wholeness After Loss and Grief (Dulce dolor: encontrar la plenitud duradera después de la pérdida y el duelo).

Nuestra sociedad tiende a tenerle “fobia al dolor”, dijo Cormier, y existe la sensación de que los sentimientos provocados por la pérdida de un animal doméstico ocupan un lugar relativamente bajo en la jerarquía del sufrimiento, o que son algo que la gente debería poder afrontar y superar rápidamente.

Sin embargo, Cormier y otros expertos en pérdidas plantearon que eso no siempre es cierto, y compartieron formas de ayudar a un ser querido a superar la pérdida de una mascota.

Validar la pérdida

La pérdida de un animal de compañía puede conducir a un duelo privado de derechos, lo que significa que no es validado ni reconocido por el resto del mundo, dijo Michelle Crossley, vicepresidenta de la Asociación para la Pérdida de Animales de Compañía y el Duelo. Por lo tanto, “muchos acaban pasando el duelo en soledad por miedo al rechazo. Les preocupa no ser comprendidos o que minimicen la pérdida”.

Hay que ser conciso al expresar las condolencias, sostuvo Cormier. Sugirió algo como: “Sé que tu mascota era una parte muy importante de tu vida y de tu familia. Me doy cuenta de lo mucho que significaba y cuánto la extrañás”.

El duelo por una mascota suele complicarse con sentimientos de culpa si tu amigo o ser querido optó por sacrificar a un animal para minimizar su sufrimiento, agregó Cormier.

Ella lo ha hecho con dos golden retrievers, pero las circunstancias eran muy distintas. Uno vivió una vida larga y feliz; el otro tuvo que ser sacrificado inesperadamente a causa de un tumor cerebral agresivo.

Resistí el impulso de decir “Sé cómo te sentís”, advirtió, aunque tu intención sea expresar empatía. “El dolor de cada persona es único”.

Honrar a la mascota

Los rituales son una parte importante del proceso de duelo, dijo Crossley, pero a veces se pasan por alto cuando muere un animal. Tal vez a tu amigo le gustaría hacer una caja de recuerdos con fotos y algunos de los juguetes favoritos de su mascota.

Si tu amigo o tu ser querido experimenta un duelo anticipatorio –es decir, sabe que una mascota está envejeciendo o que es probable que muera pronto–, podrías preguntarle si podés ayudarlo a planificar alguna actividad de la “lista de deseos” que le gustaría hacer con su mascota o considerar la posibilidad de hacerle un regalo significativo.

Por ejemplo, Crossley ha visto que algunas personas convierten el bebedero de una mascota en una maceta. Ella misma tiene una estantería donde guarda las cenizas de los cinco perros que ha perdido, junto con sus fotos y las huellas de sus patas.

Compartir el dolor

El hecho de que a veces la gente se sienta avergonzada de contar lo mucho que extraña a su mascota puede contribuir al sentimiento de soledad y aislamiento, dijo Cormier. Solo animarlos a compartir historias, fotos o videos de su mascota, si están dispuestos, puede ayudarlos a sentirse menos solos en su sufrimiento, dijo. Y, si es posible, escuchá más de lo que hables.

Y no le preguntes rápidamente a tu amigo o ser querido si tiene intención de tener otra mascota, enfatizó la especialista, quien de hecho lamentó que a casi todas las personas a las que había aconsejado tras la pérdida de una mascota les habían hecho esa pregunta. Porque este duelo, como todos, lleva su tiempo.