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Cuáles son los restaurantes y cafeterías de uno de los barrios más foodies que salen a la calle con promociones

Este fin de semana se realiza una nueva edición de la feria gastronómica Barrios a la Carta, en Parque Los Andes

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En La Fuerza, un bar de Chacarita recomendado por la revista Time, ahora hay espera
La Fuerza es uno de los participantes del encuentroGuillermo Llamos

Barrios a la Carta, el ciclo que celebra la cocina y la identidad de cada barrio porteño, desembarca este fin de semana Parque Los Andes, en Chacarita. De 10 a 19 horas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 20 puestos con algunas de las reconocidas propuestas gastronómicas del barrio que ha devenido en polo gastronómico.

Concarco, uno de los participantes
Concarco, uno de los participantesGentileza Condarco

Restaurantes, bodegones, cafeterías, pastelerías, heladerías y comercios llevarán sus platos al parque para compartir un evento único, acompañado de música en vivo, charlas y actividades familiares.

La feria que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastonómica, ofrecerá opciones para desayuno, almuerzo y merienda: productos frescos y artesanales, alternativas vegetarianas y veganas, pastas, quesos, cocinas del mundo, cafés de especialidad, pastelería y helados. Además, habrá promociones: cafés y pastelería desde $4000, helados desde $5000 y platos de restaurantes desde $10.000.

Los restaurantes participantes son

  • Olla 7 el bodegón de Ácido,
  • Tita la Vedette,
  • La Fuerza,
  • Santi Cheese Market,
  • Sifón Sodería,
  • Atelier Fuerza,
  • Condarco,
  • La Kitchen,
  • Hobby,
  • Silvestre,
  • Salgado Alimentos,
  • Nómada,
  • Bocanada,
  • SanCheto,
  • Palmyra,
  • Cremolatti,
  • El Desembarco,
  • Feel in Pita,
  • Le Blé,
  • Saravi Mocktails,
  • Las Nonas,
  • Cura Té Alma.
Sifon, Jorge Newbery y Guevara
Sifon, Jorge Newbery y GuevaraRodrigo Nespolo - digital

Charlas y encuentros

Entre las actividades destacadas se encuentran:

  • Café Nómada con la charla “De qué hablo cuando hablo de café”.
  • Conversación con Dalila Vázquez y Nicolás Tykocki de Ácido, Olla 7 y Aci2 Bar.
  • Entrevista a Marc Míguez, fundador de La Casetta Focaccia.

Música en vivo

Las tardes estarán animadas por:

  • DJ sets de La Coneja China.
  • Un piano bar a cargo de Lucrecia.
  • Shows de Cabeza de Elefante y La Cumbia de Rodri.
  • Tributo a Cerati por Fuerza Stereo.
  • Lauchapass con DJ set y tambores.
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