Cuáles son los restaurantes y cafeterías de uno de los barrios más foodies que salen a la calle con promociones

Este fin de semana se realiza una nueva edición de la feria gastronómica Barrios a la Carta, en Parque Los Andes
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Barrios a la Carta, el ciclo que celebra la cocina y la identidad de cada barrio porteño, desembarca este fin de semana Parque Los Andes, en Chacarita. De 10 a 19 horas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 20 puestos con algunas de las reconocidas propuestas gastronómicas del barrio que ha devenido en polo gastronómico.
Restaurantes, bodegones, cafeterías, pastelerías, heladerías y comercios llevarán sus platos al parque para compartir un evento único, acompañado de música en vivo, charlas y actividades familiares.
La feria que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastonómica, ofrecerá opciones para desayuno, almuerzo y merienda: productos frescos y artesanales, alternativas vegetarianas y veganas, pastas, quesos, cocinas del mundo, cafés de especialidad, pastelería y helados. Además, habrá promociones: cafés y pastelería desde $4000, helados desde $5000 y platos de restaurantes desde $10.000.
Los restaurantes participantes son
- Olla 7 el bodegón de Ácido,
- Tita la Vedette,
- La Fuerza,
- Santi Cheese Market,
- Sifón Sodería,
- Atelier Fuerza,
- Condarco,
- La Kitchen,
- Hobby,
- Silvestre,
- Salgado Alimentos,
- Nómada,
- Bocanada,
- SanCheto,
- Palmyra,
- Cremolatti,
- El Desembarco,
- Feel in Pita,
- Le Blé,
- Saravi Mocktails,
- Las Nonas,
- Cura Té Alma.
Charlas y encuentros
Entre las actividades destacadas se encuentran:
- Café Nómada con la charla “De qué hablo cuando hablo de café”.
- Conversación con Dalila Vázquez y Nicolás Tykocki de Ácido, Olla 7 y Aci2 Bar.
- Entrevista a Marc Míguez, fundador de La Casetta Focaccia.
Música en vivo
Las tardes estarán animadas por:
- DJ sets de La Coneja China.
- Un piano bar a cargo de Lucrecia.
- Shows de Cabeza de Elefante y La Cumbia de Rodri.
- Tributo a Cerati por Fuerza Stereo.
- Lauchapass con DJ set y tambores.