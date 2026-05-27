Cuáles son los restaurantes y cafeterías de uno de los barrios más foodies que salen a la calle con promociones

Barrios a la Carta, el ciclo que celebra la cocina y la identidad de cada barrio porteño, desembarca este fin de semana Parque Los Andes, en Chacarita. De 10 a 19 horas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 20 puestos con algunas de las reconocidas propuestas gastronómicas del barrio que ha devenido en polo gastronómico.

Concarco, uno de los participantes Gentileza Condarco

Restaurantes, bodegones, cafeterías, pastelerías, heladerías y comercios llevarán sus platos al parque para compartir un evento único, acompañado de música en vivo, charlas y actividades familiares.

La feria que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastonómica, ofrecerá opciones para desayuno, almuerzo y merienda: productos frescos y artesanales, alternativas vegetarianas y veganas, pastas, quesos, cocinas del mundo, cafés de especialidad, pastelería y helados. Además, habrá promociones: cafés y pastelería desde $4000, helados desde $5000 y platos de restaurantes desde $10.000.

Los restaurantes participantes son

Olla 7 el bodegón de Ácido,

Tita la Vedette,

La Fuerza,

Santi Cheese Market,

Sifón Sodería,

Atelier Fuerza,

Condarco,

La Kitchen,

Hobby,

Silvestre,

Salgado Alimentos,

Nómada,

Bocanada,

SanCheto,

Palmyra,

Cremolatti,

El Desembarco,

Feel in Pita,

Le Blé,

Saravi Mocktails,

Las Nonas,

Cura Té Alma.

Sifon, Jorge Newbery y Guevara Rodrigo Nespolo - digital

Charlas y encuentros

Entre las actividades destacadas se encuentran:

Café Nómada con la charla “De qué hablo cuando hablo de café”.

Conversación con Dalila Vázquez y Nicolás Tykocki de Ácido, Olla 7 y Aci2 Bar.

Entrevista a Marc Míguez, fundador de La Casetta Focaccia.

Música en vivo

Las tardes estarán animadas por: