Julieta Spina comparte las claves de un estilo impecable

Julieta Spina empezó su camino en la moda como modelo, una etapa que le dio herramientas, sensibilidad y una intuición muy fina para entender qué funciona y qué no. Con ese background, años después creó Diada, su estudio boutique de marketing y comunicación especializado en moda, lujo y lifestyle. Desde ahí desarrolla estrategias, contenidos y conceptos para marcas con las que realmente conecta, siempre con su mezcla de simpleza, frescura y estética impecable. Aquí, algunas claves que definen su estilo personal.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

La creatividad infinita de los diseñadores, la versatilidad de las propuestas que presentan en pasarela y después en los percheros.

¿Tu diseñador favorito?

Jacquemus y Anthony Vaccarello.

Anthony Vaccarello es uno de sus diseñadores favoritos

¿Lo último que te compraste?

Un saco clásico que quería hace años.

¿Lo más polémico que usaste porque te encantaba?

Unas pantuflas que todavía no detecté si son para adentro o para afuera de casa, pero que con jeans y remera blanca me quedan bárbaras. Y lo más polémico es que todavía las uso.

¿Una tendencia que no pasa de moda?

El color negro.

¿Esa prenda que tenés hace tiempo y no podés dejar ir?

Un vestido plateado de Alexander McQueen. Ya no lo uso, pero es una joyita que no puedo soltar.

¿Infaltables de tu valija?

Cremas y más cremas para la cara, creo que es lo que más pesa en mi valija.

El set de skincare no puede faltar en su valija Tatjana Michaljova - Shutterstock

¿Un lugar en el mundo?

Cualquier lugar con mar.

¿El personaje de ficción más elegante?

La Mujer Maravilla me parece la más canchera.

¿Qué color no usás nunca?

El rosa.

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Juliana Awada: elegante, canchera y chic.

Juliana Awada, entre las más elegantes del país según Spina

¿Algún consejo de estilo que te haya marcado?

Cuando tengas dudas sobre qué ponerte, elegí el negro.

¿Comprás online o en persona?

Online y en persona.

¿Quién te inspira?

Isabel Marant. El estilo desestructurado, chic y moderno de su marca fue y sigue siendo inspiración para muchas otras marcas.

¿Un accesorio infaltable?

Un collar dorado.

¿Un ícono de moda?

Coco Chanel.

¿Tu outfit favorito?

Un jean y remera blanca.

El jean, un básico que nunca falla NYS - Shutterstock

¿Algo que no podés creer que usaste?

De chica tenía unas calzas con muchísimos estampados que usaba como si fueran lo más cool del momento. Hoy veo las fotos y no tienen nada que ver conmigo.

¿Cómo elegís tu look cada mañana?

Elijo mi look según la reunión que tenga ese día y con quién sea. También depende del clima: si hay sol suelo usar colores, y si está nublado o llueve casi siempre elijo negro. Últimamente estoy tardando un montón en estar lista. Entre ponerme cremas, responder mensajes de WhatsApp y cambiarme tardo, mínimo, 20 minutos.

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

Un vestido negro que me compré cuando estaba embarazada, para que me entrara la panzota. Todavía tengo la imagen de ese vestido en mis recuerdos.

Si pudieras elegir el estilo de otra década, ¿cuál sería y por qué?

El de Audrey Hepburn: simple, elegante, fresco y moderno.