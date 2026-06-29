La heredera del polo: Myla Cambiaso Vázquez revela sus secretos de estilo

Con una debilidad por los básicos, los jeans y las camperas de cuero, Myla Cambiaso tiene un estilo relajado, con mucha inspiración en los años 90 y una idea clara: la moda tiene que reflejar la personalidad. Hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, hoy encuentra su propio camino con una identidad fresca, auténtica y sin seguir ciegamente todas las tendencias.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Poder usar lo que me gusta sin importar lo que los demás opinen.

¿Qué es lo que menos te gusta de la moda?

Cuando tratan de imponer algo que no es para todos.

¿Nunca salís de tu casa sin...?

Mi mate y mi gloss.

El gloss, infaltable para salir de su casa OHLALÁ!

¿Diseñador favorito?

De Argentina, María Gorof. De afuera, Miuccia Prada.

María Gorof, su diseñadora local preferida Tadeo Jones

¿Lo último que te compraste?

Una campera militar.

Una campera militar, su última compra

¿Una tendencia que nunca pasa de moda?

Un denim con una musculosa blanca.

¿Cuál es la prenda que tenés hace tiempo y no podés soltar?

Un sweater que era de mi mamá.

¿Infaltables de tu valija?

Mis productos de skincare y algunos maquillajes.

Maquillaje y productos de skincare, indispensables de la valija

¿Un lugar en el mundo?

El campo en Córdoba.

¿El personaje de ficción más elegante?

Sarah Pidgeon en el papel de Carolyn Bessette-Kennedy, en la serie “Love Story”

Sarah Pidgeon en el papel de Carolyn Bessette-Kennedy, ícono de moda en la vida real, es el personaje de ficción más elegante para Myla

¿Un color que nunca usás?

Naranja.

¿Coleccionás algo?

Anteojos de sol.

Myla colecciona, entre otras cosas, anteojos de sol

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Juliana Awada.

¿Algún consejo de moda que te haya marcado?

Que me quedan mejor los colores cálidos.

¿Algún accesorio favorito?

Los anillos.

¿Un ícono fashion?

Kate Moss.

¿Tu outfit de cabecera?

Un jean gastado con una remera o top. Si es de noche, con una campera de cuero; si es de día, con un blazer o una bomber.

Jeans gastados, el básico que no falla

¿Cómo elegís tu look cada mañana? ¿Tardás mucho en estar lista?

Lo elijo de acuerdo a mis actividades y tardo muy poco en estar lista.

¿A quién le robarías el placard por un día?

A Hailey Bieber, porque me gusta todo lo que usa.