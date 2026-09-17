Campeonato Mundial de Carnes: participaron más de 200 muestras y Argentina protagonizó un empate histórico

El podio de la carne se dirimió a ambos lados del Río de la Plata. La Argentina y Uruguay obtuvieron el mismo número de Medallas de Oro en el Campeonato Mundial de Carnes (CMDC) 2026, que se realizó hoy en Buenos Aires, Del certamen participaron más de 200 muestras de la Argentina, Irlanda, España, Reino Unido, Panamá, México, Uruguay y Brasil.

El escenario del evento fue el tradicional restaurante El Central, del predio de exposiciones La Rural, en Palermo, en el que se dispusieron unas 43 mesas en las que se repartieron los miembros del jurado.

“Cada una de las muestras fue evaluada a ciegas por 68 personas, parte de la evaluación se realizó en 19 restaurantes de la Argentina, en el marco de la Semana de la Calidad, y la otra parte hoy en La Rural”, comentó Luis Barcos, organizador del certamen y creador de la Escuela de Sommelier de Carnes.

El concurso evalúa cortes como el bife angosto y bifes anchos

Bife Ancho y Bife Angosto

Solo dos cortes fueron los evaluados en el concurso, como precisaban sus bases: “Los participantes deberán enviar una pieza entera de Bife Ancho y una pieza entera de Bife Angosto para competir en el CMDC. Las muestras de Bife Ancho y Bife Angosto se clasificarán según provengan de animales alimentados a pasto o alimentados a grano”.

La “jura”, es decir el proceso de evaluación de los cortes presentados a concurso, fueron evaluados por un jurado integrado por sommeliers de carne, chefs y restaurateurs, expertos internacionales e incluso unos 300 consumidores que se inscribieron voluntariamente para participar.

Entre los chefs y restaurateurs locales estuvieron presentes Juan Gaffuri (Four Seasons Buenos Aires), Fernando Rivarola (El Baqueano), Patricio Negro (Sarasa Negro), Martín Rebaudino (Roux) Juan Barcos (Madre Rojas), Martin Carrera (Lo de Jesús) y Juani Fuoco (Sagardi, Berría), entre otros.

La calificación de los cortes se realizó a través de una app en la que los integrantes del jurado puntuaban tres aspectos: terneza, jugosidad y intensidad de sabor. Al llegar el corte a evaluar a cada una de las mesa, el plato circula para que los jurados huelan sus aromas Luego ,el presidente de la mesa tenía la tarea de cortarlo y repartirlo.

Cada uno de los jurados evaluó unas 13 muestras durante la jornada.

Los cortes son evaluados todos con el mismo grado de cocción y sin sal

Todos los ganadores

En cada una de las cuatro categorías (Bife Ancho y Bife Angosto, provenientes de animales alimentados a pasto o a grano), el jurado otorgó cuatro premios: Medalla de Oro, Medalla de Plata, Medalla de Bronce y Mención Especial.

Luis Barcos en la ceremonia de premiación

La lista de los ganadores es la siguiente:

Medallas de Oro

Bife Ancho de animales alimentados a pasto: Cabaña Las Lilas, Argentina

Bife Ancho de animales alimentados a grano: Establecimiento Las Piedras, Uruguay

Bife Angosto de animales alimentados a pasto: Establecimiento Las Piedras, Uruguay

Bife Angosto de animales alimentados a grano: Estancia Don Beto, Argentina

Medallas de Plata

Bife Ancho de animales alimentados a pasto: Frigorar, General Pinto, Argentina

Bife Ancho de animales alimentados a grano: Estancia Caldenes, Cañada Seca, Argentina

Bife Angosto de animales alimentados a pasto: Estancia Don Romeo, Argentina

Bife Angosto de animales alimentados a grano: Establecimiento Las Piedras, Uruguay

Medallas de Bronce

Bife Ancho de animales alimentados a pasto: La Negra Agropecuaria, Argentina

Bife Ancho de animales alimentados a grano: Estancia El Chajá, La Pampa, Argentina

Bife Angosto de animales alimentados a pasto: Cabaña Las Lilas, Argentina

Bife Angosto de animales alimentados a grano: Comercializadora Morris, Argentina

Menciones de mejor sabor

Bife Ancho de animales alimentados a pasto: Cabaña Las Lilas, Argentina

Bife Ancho de animales alimentados a grano: México

Bife Angosto de animales alimentados a pasto: Establecimiento Las Piedras, Uruguay

Bife Angosto de animales alimentados a grano: Establecimiento Las Piedras, Uruguay