La movida foodie y nocturna vuelve con más brillo a la Costanera

La ciudad de Buenos Aires es grande. Tan grande que tiene 48 barrios agrupados en 15 comunas y diferentes polos gastronómicos en los cuatros cardinales. De estos, hay uno que es diferentes al resto: no tiene vecinos en su alrededor, no hay edificios, no hay casas, no es fácil su acceso y hay que ir sí o sí en auto. Así es Costanera Norte, una zona que está volviendo de a poco, con ansias de ser el nuevo epicentro gourmet porteño que logre atraer al público local y extranjero más exquisito.

Tiempo atrás y durante varias décadas, Costanera Norte brillaba por sus reductos exclusivos. Con lugares como Clo- Clo, Los Años Locos, Ski Ranch, Colorado El 18, Los Platitos y Pachá, entre otros, explotaba de gente, marcando la tendencia de consumo sofisticado de una generación de bonviviants. Los espacios eran frecuentados por celebrities, futbolistas y familias enteras para disfrutar de un almuerzo, una reunión con amigos o una cena íntima. Las localidades se agotaban y era casi imposible conseguir una mesa o tener un lugar para estacionar. Con el paso del tiempo, eso quedó en el pasado: luego de aquella época dorada, la zona cayó en descuido, perdiendo su esplendor y sin poder remontar vuelo… hasta hoy.

En la actualidad, el área se ha modernizado: más espacios verdes, más cuidado edilicio, mejor circulación y acceso, y más restaurantes que invitan a volver y (re)descubrir lo que alguna vez se conoció como “el mostrador más largo del mundo”. Recorrimos el circuito, estuvimos en los lugares nuevos y visitamos algunos clásicos: desde carne a las brasas hasta pastas italianas, desde ceviche peruano hasta sushi japonés, hay propuestas de toda índole y sabores de diferentes latitudes. También hay música, coctelería de autor y café de especialidad. Así que en sus marcas, listos, fuera. Están todos invitados a descubrir la nueva carretera gastronómica de la Reina del Plata.

Planta alta de Costa 7070

COSTA 7070

AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 7070

El restaurante cuenta con una combinación perfecta de comida & bebidas. Bajo la dirección de la dupla Pedro Bargero en la cocina e Inés de los Santos en la barra, en Costa 7070 se come muy bien, se toma súper y la atención es muy cortés. Con dos pisos y espacio para la recepción, la barra central en forma rectangular llama la atención con su proyección de imágenes en su ala superior. Con varios salones, en el aire se escucha el playlist elegido por el DJ. El menú está dividido en raciones de diferentes tamaños y procedencias: muy original los ribs de costillitas de pacú con mayonesa de lima y limón al igual los buñuelos rústicos de mariscos, y el pincho de mollejas a la parrilla sobre milhojas de papas con crema e hilos confitados de puerros fue una grata sorpresa. Entre las raciones de mar, el pulpo braseado luego ahumado en la parrilla con aceite de cachi y pimentón se lleva todos los aplausos; y en las raciones de la brasa la porción de ceja de bife a la parrilla acapara todas las miradas, al igual el especial bife corte de raza wagyu argentino con chimichurri rojo. Los cócteles de autor que ofrecen son todos únicos y elegantes: pedir el Frencho Umbe (gin, cordial de zanahoria y eneldo, gotas de Strega, Chandon Extra Brut) y el Parque Leloir (vermouth Cantieri Navali , verjus de Malbec y eucalipto, shiso, Sauvignon Blanc). Carta de vino completa, a partir de las 23:00 el piso superior se convierte en ¨Costa Brava”, un club donde la marea se rompe y suena la música.

Segundo local de la marca cafetera Andres Marcelo Ramirez Rojas

ESPACIO GARCÍA

AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 6745

Malena Sivak e Ignacio Lombardi son abogados, estudiaron en la UBA y se dedicaron al mundo jurídico hasta que pusieron su primera cafetería en el barrio de Saavedra. Y tres años atrás ganaron una licitación, abrieron su segundo local en Costanera Norte dentro del Parque de la Memoria y es el único reducto en toda la zona que tiene vista hacia el río con un muelle incluido.

El local es muy espacioso, amplio, luminoso, con ventanales gigantes. Ofrecen café de especialidad preparado en diferentes formas: desde un espresso, un cappuccino, un flat white hasta un Iced Latte Dubai con ganache de chocolate, hielo y salsa de pistacho o un frappuccino. Abierto desde temprano, ofrece propuestas confortables como hamburguesas, ensaladas, wrap de falafel, tarta de calabaza y cebolla caramelizada, mbejú con huevo frito, entre otros.

Toda la pastelería es de elaboración propia, probar las tita caseras, las pepas de frutos rojos y maní, el pan de leche con pastelera y dulce de fruta. De día es frecuentado por estudiantes de Ciudad Universitaria; durante los fines de semana se llena de familias, visitantes y turistas. Tienen una moto que vende café como un atractivo adicional. El espacio también realiza actividades culturales, presentación de libros, etc.

La data: no tienen familiares con apellido García, se llama así por la calle de su primer local (García del Río) y por Charly, porque Ignacio es fan.

El espacioso salón del restaurante Sendero

SENDERO

AV COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 6600

Con amplia superficie, para una reunión pre-cena o una cita más íntima, la barra de bebidas con expertos bartenders que se encuentra en su ingreso es ideal cuando van en pareja. El salón es grande y tiene una vista privilegiada al río de un lado y del otro lado al complejo Tierra Santa. Muchos materiales nobles y naturales: mucha madera, muchas plantas. Con musicalización de DJ en vivo, ofrece tragos inspirados en diferentes senderos como el Caminos del Inca (pisco acholado, crema de coco, jugo de piña, pimientas de Seichuan, espuma de hibiscus) y una colección muy amplia de bebidas que va desde un energizante Red Bull hasta una botella de Fernet Branca.

En la carta encontramos platos con ingredientes de estación y propuesta con identidad propia. Pedir los buñuelos de kale y kimchi y las jugosas empanadas de vacío fritas para luego continuar con un intenso arroz negro con langostinos, camarones, alioli y pimentón ahumado. Las carnes también son muy elogiadas, en especial el lomo a la pimienta con papines crocantes. Completa carta de vinos con grandes etiquetas y cosechas únicas.

Photographer: Leo Curatella

TOKYO CLUB

AV COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 6666

De grandes dimensiones, el lugar promete ser el nuevo epicentro de la escena nocturna internacional en Argentina. Ubicado justo debajo del restaurante Sendero, ese club busca consolidarse como un espacio cultural donde mixean el buen gusto y la buena música. Con estética del país del Sol Naciente, y predominancia del color rojo en todo el recinto, cuenta con diferentes espacios VIP, una extensa barra con bebidas de primer nivel y tragos de autor.

En el medio se encuentra su corazón musical y en las paredes encontramos pantallas envolventes y efectos visuales que cautivan a los visitantes que llegan al compás de la música. Con estilos muy amplios que van desde un house hasta un tecno, preguntar por la programación de cada fin de semana que incluye ciclos residentes, Djs invitados, fiestas temáticas y co-producciones exclusivas con productoras.

Algunos platos de Tigre Morado Sebastian Scioli

TIGRE MORADO COSTANERA

AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 185, CABA

Con espacio para 200 personas, el lugar es amplio, combinando diferentes materiales como la elegancia del mármol, la transparencia del vidrio y la seducción del terciopelo en toda su ambientación. Con un deck en su parte exterior, la propuesta es cocina peruana con toque de fusión y de autor. La carta es completa, con una extensa oferta de bebidas.

Los tragos de autor están bajo la autoría del bartender Diego Zelaya, y encontramos creaciones como Gimlet de Wasabi (gin, cordial de wasabi y lima), Cosmo de Hibiscus (vodka, Cointreau, cordial de arándanos, fernet), Dragon y Tigre (ron 3 años, St. Germain, jugo de ananá, jugo de lima, tintura de hacatay), entre otros, además de coctelería clásica como Mojito, vermouth con soda, Cynar Julep, Pisco Sour, etc. Gran variedad de whisky y destilados del mundo, sake, cerveza y vinos.

A la hora de la comida, empezar con tapeos como la tortilla del mar dorada de choclo con tartar fresco de vieiras y langostinos, tiradito tigresa (pesca blanca, salsa de rocoto ahumado, shallots, palta y crujiente de arroz) o el pulpo óleo limón con crema de olivo y tostaditas, para luego continuar con principales poderosos como el arroz meloso en mixtura de mariscos con vegetales de estación, el pescado entero en chicharrón con salsa nikkei, o un clásico lomito salteado con ajíes, cebolla y huevo frito.

El ya clásico salón de Gardiner

GARDINER

AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 6311

Un histórico de Costanera Norte que sigue en pie y que sobrevivió todas las etapas. Con más de 30 años de existencia, en sus mesas estuvieron empresarios, famosos, celebrities, artistas y todo tipo de personajes y personalidades. Elegante y sofisticado, con muebles de estilo clásico y mucha madera, cuenta con un amplio salón principal, una cava privada para 22 personas, un patio semi cubierto y un hermoso jardín al aire libre. Los mozos son “como los de antes”, y el buen gusto y el buen servicio se encuentra a disposición todo los días, todo el tiempo.

Con una cocina mediterránea como eje principal, los sabores de sus platos deleitan al más exigente comensal sibarita. Para el conductor designado, pedir alguno de sus mocktails como el de hibiscus, limón, soda y flores o el de Ginger beer, limón y cordial de pepinos. La carta de comidas es coqueta, sin descripciones poéticas y todo sale perfecto: muy sabroso los bao de langostinos con mayonesa de sriracha y chips de boniato (vienen en 2 unidades), impecables los calamarettis y zucchinis con alioli de palta y lima, y el pulpo español al hierro con papas crocantes, oliva y pimentón español, es una verdadera perdición. Consultar por la pesca del día, viene con puré de zanahorias y chip de papines andinos, y muy sabroso el risotto de espárragos con langotinos, pulpo y mascapone. También tienen pastas, carne y pesca a la parrilla y al horno de barro.

Amplia propuestas de postres; probar el Stiky Toffe Pudding. Un detalle: además del restaurante, tienen un espacio donde albergan las colecciones de prendas diseñadas por la hija del propietario y otras piezas de diferentes marcas.

El descontracturado deck de Enero

ENERO

AV COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 7180

“Enero todo el año”, reza su eslogan, y definitivamente es un lugar para visitar durante todo el año. Con diferentes sectores, su espacio deck descubierto -ideal para noches lindas y días hermosos- tiene casi la misma capacidad que su salón principal. Con mesas redondas, boxes y sector para reuniones privadas, el servicio es muy atento, de día es muy armonioso y de noche suena la música, convirtiendo al lugar en una versión diferente que convoca a mover caderas.

La cocina que ofrece es extensa, con platos porteños por excelencia y propuestas que rinden tributo a la gastronomía italiana. Muy buena las papas rosti & trucha ahumada con crema ácida y veloute de mostaza dijón, jugosas las empanadas de carne estilo norteño con yasgua de tomate. Entre los principales destacamos la trucha del sur argentino con zanahoria glaceada, emulsión de coliflor y espinacas. Otras opciones imperdibles son las pastas rellenas como los ravioli de calabaza y manteca de salvia, la lasagna alla bolognese, el pappardelle al funghi con crema de hongos de pino, portobellos y girgolas.

De postre, es recomendable su tiramisú de pistacho, sutil y elegante. Carta de vino extensa, tragos clásicos y de la casa, mocktails fáciles de tomar. Al mediodía tiene menú corporativo- Business Lunch de 3 pasos con bebida y trago de recepción a precio super accesible.

Su salón está dominado por el enorme dragón blanco Rodrigo Nespolo

DRAGÓN BLANCO

AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO 185

Con una estética asiática, donde predomina el color rojo en sus mobiliarios, resalta la instalación que se encuentra a su ingreso: la figura de un dragón blanco de unos 20 metros de largo colgado que se extiende por toda la superficie del salón, realizado por artistas argentinos con material que se asemeja a la piedra.

Con dos sectores privados (uno para 8 personas, otro para 20 personas) y espacio exterior semi cubierta, posee una capacidad total de 180 personas. La propuesta sigue siendo de sabores japoneses con toques de autor, además de creaciones niponas populares, ofrece platos que no están en otros locales de la cadena. Ofrece tapeos y Street food como el Katsu Sando de lomo furai o pescado blanco con crema katsu en pan sando sellado, las gyozas al vapor de trucha y vegetales, las chucharitas nikkei de langostinos flambeados con salsa de puerro y curry rojo.

Entre los principales encontramos la pesca imperial, ojo de bife con hueso acompañado de girgolas, papas fritas, chimi asiático, kimchi y pepino y la hamburguesa Royal con blend de carne, cheddar, hongos, miso, mayonesa de trufa con porción de papas fritas. Diferentes nigiri, rolls y sashimis y experiencia Omakase, colección de tés estilo oriental, carta de bebida completa con tragos de auto y coctelería clásica.