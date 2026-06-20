Nueva York quedó seleccionada entre las mejores ciudades para comer: las joyas latinas de la ciudad

La ciudad de Nueva York ocupa un lugar destacado en el mapa gastronómico mundial de 2026. Luego de que se llevara a cabo una encuesta, la Gran Manzana se quedó con el quinto puesto entre las urbes con mejor oferta culinaria por la calidad y variedad de sus platos. Entre los muchos establecimientos locales, destacan varias cocinas latinas.

La encuesta que puso a Nueva York entre las mejores ciudades gastronómicas

El portal Time Out señaló que el 90% de los habitantes de Nueva York califica la experiencia gastronómica local como “buena” o “excelente”, mientras que el 72% considera que las cenas de gala son una de las principales especialidades de la ciudad. Asimismo, el 56% destacó la importancia de la comida para llevar y de los servicios de entrega a domicilio.

El 90% de los encuestados calificó como buena o excelente la comida en Nueva York Unsplash

La vigencia de la ciudad como referente gastronómico se explica por la diversidad de propuestas que reflejan la herencia de las distintas comunidades que habitan sus barrios, especialmente la migrante con raíces latinoamericanas.

El triunfo de la cocina del Caribe en el East Village de Nueva York

En el barrio de East Village es posible encontrar el restaurante elegido como “el mejor de Estados Unidos en 2026″, según el ranking Global Tastemakers de la revista Food & Wine. El pasado abril, Kabawa, un lugar de comida caribeña, obtuvo el primer puesto tras imponerse a locales de todo el país norteamericano.

El restaurante ocupa el espacio donde antes funcionaba Momofuku Ko y está dirigido por Paul Carmichael. Su propuesta gastronómica se inspira en la cultura caribeña y ofrece un menú de tres pasos con platos que reflejan la diáspora de la región.

Un restaurant de comida caribeña en Nueva York fue elegido como el mejor de EE.UU. en 2026

El precio por persona es de 145 dólares y entre las opciones se encuentran camarones con aceite de pimienta y de hibisco, salchicha de pato, tostones de fruta de pan y hombro de cabrito en salsa criolla con chiles habaneros.

Junto al restaurante funciona el Bar Kabawa, un espacio contiguo que ofrece empanadas de carne, cócteles con ron y música con un ambiente festivo para todos los asistentes.

El cerdo en Carnitas Ramirez de East Village se destaca en Nueva York

Ubicado también en el barrio neoyorquino de East Village, el restaurante Carnitas Ramirez atrae a numerosos clientes con una propuesta centrada en el cerdo. Sus propietarios, Tania Apolinar y Giovanni Cervantes, apuestan por aprovechar prácticamente todas las partes del animal.

En Carnitas Ramirez es posible encontrar algunos de los tacos de cerdo más destacados de EE.UU.

La oferta de tacos incluye cortes como lengua, oreja, cerebro y hocico. Además, una división de vidrio en el mostrador identifica cada pieza en inglés y español para facilitar la elección de los clientes.

El establecimiento cuenta con paredes verdes y asientos hechos con barriles de pintura. De acuerdo con los críticos gastronómicos, el plato más solicitado es el taco de surtida, que combina piel, carne y grasa para ofrecer distintas texturas en cada bocado.

El menú también incluye rabo, cachete y barriga. Para quienes prefieren opciones menos grasosas, el local ofrece cortes de maciza y tacos.

Los acompañamientos se encuentran en una barra con salsas, hierbas y vinagres, que ayudan a equilibrar el sabor de los platos. Además, una de las recomendaciones de la casa es añadir chicharrones, que se sirven por separado para mantener su textura crujiente.

La excelencia de Nueva York en los bares de cócteles de West Village

En West Village se encuentra el mejor bar de cócteles de EE.UU., reconocido así por los Spirited Awards, Sip & Guzzle durante una ceremonia celebrada en Nueva Orleans en 2025.

Sus propietarios, Shingo Gokan y Steve Schneider, dirigen un local de dos plantas con conceptos distintos. En la planta baja, llamada “Sip”, se ofrece una experiencia inspirada en los bares japoneses, con cócteles elaborados con gran precisión.

En el nivel superior, “Guzzle”, el ambiente es más relajado y presenta versiones más intensas de tragos clásicos. La propuesta gastronómica está a cargo del chef Mike Bagale, exintegrante del restaurante Alinea de Chicago.

El menú incluye platos como pollo y un sándwich de carne wagyu A5 con un precio de US$150. Entre las especialidades de la casa destacan el helado de mandarina y las bebidas gaseosas de tomatillo.

Este reconocimiento se suma al éxito de Superbueno, un bar de raíces latinas que ganó el premio al mejor del año anterior. Bajo la dirección de Ignacio Jiménez, el establecimiento se distingue por su enfoque en el tequila y los destilados de agave.