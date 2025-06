Lara Bernasconi: la reconocida modelo comparte sus secretos para un look impecable

Lara Bernasconi conoce la moda desde adentro. Desfiló en pasarelas importantes, trabajó con diseñadores de todo el mundo y fue parte de campañas que marcaron una época. Y después de tanto tiempo en contacto con la industria, eligió quedarse con lo que realmente le funciona: prendas simples, bien hechas y fáciles de usar.

En este cuestionario de estilo, comparte sus básicos, sus favoritos, lo que nunca le falta y esos outfits que, sin decir nada, revelan mucho.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Lo que más me gusta de la moda es su capacidad de transformación. Me gusta la moda que refleja la elegancia simple y su belleza atemporal. La moda te puede ayudar a reflejar tu personalidad y tu estilo de vida.

¿Y lo que menos te gusta?

El estilo recargado.

¿Cuál es tu diseñador favorito?

Tom Ford.

Tom Ford, su diseñador favorito Theo Wargo - WireImage

Nunca salís de tu casa sin...

Perfume puesto y un buen hidratante para labios.

¿Lo último que te compraste?

Un jean.

¿Esa prenda que tenés hace tiempo y no podés soltar?

Unas alpargatas de Mango y unos zapatos chatos forrados de Anthropologie.

¿Los infaltables de tu valija?

Un jean, una remera blanca, un saco y mis cremas.

Lara apuesta a los looks sencillos y atemporales foto: Daiana Toledo

¿El personaje de ficción más elegante?

Elvira Hancock en Scarface y Diane Keaton en una película muy vieja que se llama Baby Boom.

¿Un color que no usás nunca?

Amarillo, es raro que lo use.

¿Quién te inspira?

Me encanta la onda que tienen Anine Bing, Beatrice Borromeo y Cindy Crawford.

¿Un accesorio clave?

Mis anteojos y mi anillo.

¿Ícono de moda?

Coco Chanel.

Coco Chanel es un ícono de moda indiscutido para Lara

¿Cuál es tu outfit de cabecera?

Jean, remera y alpargatas.

¿Coleccionás algo?

Me gustan los relojes y los guantes. También las piedras, pero mi hijo se las adueñó.

Relojes y guantes, a la cabeza de sus objetos coleccionables LA NACION

¿Cómo decidís tu look cada mañana? ¿te lleva mucho tiempo?

Elijo mi ropa según cómo me siento. No tardo mucho. Me crié con varones y sigo rodeada de varones [marido e hijo] así que trato de ser rápida.

¿Lo más polémico que usaste porque te encantaba?

Una remera con la bandera de Inglaterra.

La remera con la bandera de Inglaterra es "lo más polémico" que usó

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

El vestido de egresada, con el que bailé el vals con mi papá. También un tapado blanco que fue de mi mamá y un mantón de Manila que tenía una tía.

Si pudieras adoptar el estilo de otra década, ¿cuál elegirías?

Me encantaría usar los vestidos de 1910, pero también me gustan mucho los 80.

¿Comprás online o en persona?

En general en persona, aunque no soy de comprar mucho. Ya pasé por la etapa en la que me compraba de todo y después usaba la mitad: hoy priorizo la calidad a la cantidad.

¿Una tendencia que no pasa de moda?

El estilo clásico, es atemporal.

¿Un lugar en el mundo?

St. Barths.

St. Barths se caracteriza por sus playas de arena blanca y sus tiendas glamorosas Archivo

¿A quién le robarías el guardarropas por un día?

A Carolina de Mónaco.