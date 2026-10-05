Eligieron las mejores hamburguesas argentinas y no están en Buenos Aires: cuáles son las ganadoras

Unas 20.000 hamburguesas salieron de los fuegos montados viernes y sábado en Tribuna Plaza, en el Hipódromo de Palermo, en el marco del Burgerpalusa, el festival hamburguesero más relevante de la Argentina. Buena parte de sus más de 10.000 asistentes votaron en el marco de la Competencia Federal, el clásico concurso de este festival en el que, como todos los años, participan locales de todo el país. En esta ocasión, Salta y Mendoza fueron los ganadores.

La Burgerteca, de Salta, se llevó el Premio del Jurado de Expertos con su burger La Segunda, que incluía un doble medallón, queso provolone, panceta, crema de champigñón, cebolla y queso azul, alioli y pan clásico. La mendocina Burger Shoppe, por su parte, se alzó con el Voto del Público, con su Crispy Malbec: una burger también doble, con queso cheddar, pimientos, cebolla crispy, reducción de vino malbec y lactonesa en pan slider golden.

La Crispy Malbec mendocina

Camino a la gloria

En la quinta edición del Burgerpalusa, fueron más de 100 las hamburgueserías de todo el país que se inscribieron para participar de la Competencia Federal. De ellas, 24 resultaron preseleccionadas por los organizadores del evento para participar de “Camino al Burgerpalusa”, una suerte de reality que trasladó la competencia a YouTube.

En cada uno de sus episodios, los establecimientos preseleccionados presentaron sus hamburguesas frente a un jurado formado por referentes del universo hamburguesero. En total los elegidos para participaron de la Competencia Federal fueron ocho: Boomerang Inc. (Tres Arroyos, Bs. As.), Standburg (Chaco), Gula Burger (Junín, Bs. As.), Tripp Burger y Burger Shoppe (Mendoza), Manolo Cocina (Bell Ville, Córdoba), Street Food (Neuquén) y Burgerteca (Salta).

Y otras ocho se hicieron su lugar en la final del certamen al ser elegidas por voto popular en las redes sociales del Burgerpalusa: BJ Burgers (Catamarca), MG Burgers (Rosario, Santa Fe), Arru´s (Luján, Bs. As.), y Holy Burger (Río Negro).

Competencia Federal

Más de 10.000 personas asistieron este fin de semana a la quinta edición del Burgerpalusa

Durante el festival, los asistentes pudieron votar su hamburguesa favorita, y de allí salió el Voto del Público que fue para la Crispy Malbec de la mendocina Burger Shoppe. En paralelo, un jurado de expertos emitió su propio voto; el comité de selección estuvo integrado por Franco Kalifon de Kalis Pan; Sandals, de Luisa´s; BurgerKid de Kiddo; Nachi Benza del Burger Fest de Perú; Tobby y Linus de Burgerdudes y por último, Rodo Cámara, de The Food Truck Store y creador del Burgerpalusa. Su voto consagró a la salteña Burgerteca.

Se vendieron más de 20.000 burgers durante el festival

Fiesta de la hamburguesa

“Estamos felices de ver como creció el Burgerpalusa -comentó Rodo Cámara-. Allá por 2022, cuando celebramos el primer festival hamburguesero, éramos 700 personas, hoy son miles los que esperan esta fecha y cada vez son más las hamburgueserías y restaurantes que traen sus propuestas, así como las marcas que se suman para que sea una verdadera fiesta de la hamburguesa”.

Además, el evento contó con puestos de referentes locales e internacionales de las burger: Pony Line, Ácido, Guita, Fino, Luisa´s, Gordo Vegano, Bacanal (Chaco); Pretextos (Mendoza), Roses (Santa Fe), NFA Burger (Estados Unidos), Brasil Burger Tour (Brasil), Bendito (Ecuador), y Boycott y Sr. Honey (Perú).