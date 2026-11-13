La mejor del Nuevo Mundo: con galería de arte, posada y restaurante, una bodega de Mendoza se quedó con el primer puesto

Hace un par de semana, Bodegas Salentein celebró el 20° aniversario de la inauguración de sus instalaciones de enoturismo -llamadas Espacio Salentein- que la convirtieron en uno de los pioneros en Valle de Uco (Mendoza) en abrirse al visitante local en internacional. Ayer, la bodega fundada en 1996 por el holandés Mijndert Pon celebró haber sido elegida Bodega del Año del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year 2026) en los premios Wine Star Awards, de la prestigiosa revista Wine Enthusiast.

Se impuso ante grandes nombres de tres continentes: Te Mata Estate (Hawke’s Bay, Nueva Zelanda), Leeuwin Estate (Margaret River, Australia); Viña Don Melchor (Alto Maipo, Chile) y Karas Wines (Valle de Ararat, Armenia).

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“Bodegas Salentein, pionera en el Valle de Uco de Argentina, ha desempeñado un papel fundamental en la proyección internacional de la región, al mismo tiempo que ha impulsado su desarrollo mediante inversiones sostenidas -destacó Wine Enthusiast al justificar el premio-. Fundada a fines de la década de 1990 por el empresario neerlandés Mijndert Pon, esta bodega familiar honra el espíritu emprendedor y la visión de su creador mediante un fuerte enfoque en la expresión del terruño y la sostenibilidad”.

Vista de la bodega, con la cordillera de fondo

“Mi padre soñaba con desarrollar el enorme potencial del Valle de Uco, una región extraordinaria, y compartirlo con el mundo. Hoy, junto a mi hermano Ben, continuamos ese legado con una filosofía clara: que cada vino exprese con honestidad su origen y ofrezca un valor excepcional dentro de su categoría”, señaló Frederike Pon, hija de Mijndert, quien actualmente lidera la bodega junto a su hermano Ben.

“Recibir este premio tiene un significado muy especial para todo el equipo de Salentein. Es el resultado de muchos años de trabajo y de una visión que nos une: confiar en el potencial del Valle de Uco y llevar sus vinos al mundo. Nos enorgullece que esta distinción también contribuya a dar mayor visibilidad al vino argentino”, comentó por su parte Juan Molina, gerente general de Bodegas Salentein.

bodegas salentein Gustavo Sabez

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Vino, arte y gastronomía

Uno de los grandes atractivos de Bodegas Salentein es su Espacio Salentein, diseñado por el estudio de arquitectura mendocino Bórmida & Yanzón, que alberga un restaurante, un gift shop y una galería de arte, llamada Killka, en la que se exponen colecciones que abordan dos vertientes: arte argentino contemporáneo y arte holandés de los siglos XIX y XX, junto con exposiciones temporarias.

Ya en 2008 la bodega recibió el máximo reconocimiento en la categoría Arte y Cultura de los Best of Wine Tourism de Great Wine Capitals.

Dentro de la finca se encuentra también Posada Salentein, cuyas catorce habitaciones se encuentran distribuidas entre jardines y viñedos, y recrean el espíritu de las tradicionales estancias mendocinas.

Una de las salas de la Galería Killka

La Posada cuenta con una cava inaugurada en forma reciente, en la que se encuentra parte de la Guarda Histórica de la Familia Pon, con etiquetas conservadas durante más de veinte años, que dan cuenta de la evolución de los vinos de Valle de Uco.

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“Bodegas Salentein ha establecido un nuevo estándar para la elaboración de vinos y el turismo gastronómico en el Valle de Uco, Argentina”, destacó Wine Enthusiast.