Leer por streaming: la suscripción aterriza en el campo de la literatura

Con la llegada al país de Bookmate (es.bookmate.com), plataforma digital de suscripción de libros con una comunidad global de seis millones de socios, la lectura por streaming intenta afianzarse en la tierra de Jorge Luis Borges. Como Scribd, Amazon o Leamos, previo pago del abono de acceso, los lectores pueden descargar libros en la app y leerlos incluso sin necesidad de una conexión a Internet. Funcionan en smartphones, tablets y también como aplicación web en computadoras de escritorio. El modelo de negocios de los “Netflix (o Spotify) de libros” trata de establecerse en el ámbito de la lectura.

“Hay un contexto mucho más maduro para acceder a contenidos bajo suscripción; los lectores vienen demandando esta modalidad ante el aumento de precios de los libros, porque ganan con la posibilidad de descubrir nuevas lecturas sin correr el riesgo de pagar por cada libro”, dice el consultor editorial Daniel Benchimol. ¿Quién no abandonó un libro en la página 50 porque no era lo que había pensado al comprarlo? Estas plataformas permiten cambiar un libro por otro sin sentir culpa. Sin embargo, no es cualquier lector el que puede consumir estos servicios, advierte Benchimol. “Es conveniente para quien invierte en dos o tres libros por mes”. Desde ya, las plataformas tampoco son recomendables para los que adoran leer libros en papel y atesorarlos en su biblioteca, sino para aquellos que evitan acumular ejemplares y que disfrutan, además, de escuchar audiolibros y pódcasts (incluidos en la oferta de las plataformas). De Juan Rulfo a Samanta Schweblin y de León Tolstoi a Neil Gaiman, hay para elegir y cliquear. La biblioteca de Bookmate está organizada en varias categorías: “ciencia ficción y fantasía”, “narrativa”, “economía y emprendimiento”, “poesía y teatro” y la esperanzada “desarrollo personal”, entre otras.

Entre los editores, este modelo de suscripción sigue siendo resistido, porque es difícil de “monetizar” o volverlo rentable . “Las editoriales reciben muy poco por cada uno de estos libros que se leen en comparación con lo que obtienen de las ventas de libros físicos”, precisa Benchimol, director de Proyecto451. En su opinión, se debería analizar la performance de las plataformas de suscripción con mirada de mediano o largo plazo. Aunque se encuentran algunos títulos de los catálogos de las grandes editoriales, muchas se han retirado de este modelo de consumo de libros.

Bookmate y Leamos suman usuarios en nuestro país shutterstock - Shutterstock

“ La plataforma proporciona una experiencia de lectura que el lector puede personalizar de acuerdo a sus preferencias, es una app muy intuitiva y fácil de usar –dice la mexicana Ana Sofía Saucedo Fuentes, gerenta de publicaciones de Bookmate– . También, es mucho más sencillo encontrar nuevos libros para leer gracias al algoritmo sistematizado y, sobre todo, a la selección de nuestro catálogo y la curaduría de la biblioteca, que se realiza a mano por equipos de contenido locales”. Por un lado, se ponen al alcance de los lectores libros de todo el mundo, y por otro, se establece un canal comercial alternativo para las editoriales. Un detalle nada menor es que el precio de la suscripción de Bookmate es (por ahora) es el más accesible del mercado: $ 249 por mes. Como ocurre con otras plataformas, se ofrece la posibilidad de leer libros en forma gratuita (títulos libres de derechos de autor), a cambio de registrarse en la página. Es un buen modo de probar la app que, por el momento, tiene 45.000 socios activos en español. Respecto de los libros que figuran en el catálogo premium (es decir, el pago), predominan los de las editoriales medianas y pequeñas.

El perfil de los lectores de Bookmate es diverso. “Podríamos decir que leen más no ficción que ficción –agrega Saucedo Fuentes–. Los tiempos de pandemia han volcado a los lectores en busca de respuestas para enfrentar esta crisis mundial en best sellers como Todo está j*dido o El arte de que te importe un caraj*, de Mark Manson, y El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl”. El cierre de las escuelas potenció la búsqueda de libros para chicos. “La cuarentena representó una oportunidad para que los lectores de Latinoamérica se familiarizaran con otros formatos de lectura y pudieran seguir descubriendo tanto libros clásicos como novedades editoriales”.

Por otro lado, Leamos (leamos.com/ar) es el “Netflix de libros” criollo, con unos 70.000 suscriptores . “La proporción entre lectores varones y mujeres es muy parecida”, informa María Belén Marinone Soriano, responsable del área de contenidos exclusivos. Y coincide con su colega mexicana sobre los cambios en la dieta de consumos culturales a causa de la pandemia. “Reconocimos el crecimiento de las plataformas de streaming para la música y para series y películas, y entendimos que eso, necesariamente, iba a impactar en la lectura –dice Marinone Soriano–. Nuestras bibliotecas son híbridas: hay ejemplares en papel, ebooks, audiolibros. Hoy hay otra plasticidad en la relación con los libros, lo que no implica una lectura más superficial, sino que propone un trato diferente con el objeto. Se lee con más libertad y Leamos sostiene esa idea”. El costo es de $ 550 por mes.

En su escala, esta plataforma imita la de Amazon. Además de establecer un catálogo variado, con libros de autores como Mariana Enriquez, Martín Kohan, Ian McEwan, Rosa Montero, Michel Houellebecq y Paul Auster, se pueden hallar libros en los que se basan las series del momento y “perlas” de las editoriales independientes. Por otro lado, Leamos produce contenidos exclusivos (como hacen las plataformas de series y películas), que se publican en colecciones de distintos géneros y con la firma de autores reconocidos como Florencia Bonelli, Jorge Fernández Díaz, Viviana Rivero, Florencia Etcheves, Sergio Bizzio, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan y José Emilio Burucúa, entre otros. “Tienen una excelente recepción –asegura Marinone Soriano-. El abanico es muy grande y el lector puede encontrar su próxima lectura en el formato que le quede más cómodo”.

De más está decir que esta forma de leer aumentó de manera significativa en el pandémico 2020. Durante abril y mayo de 2020, con librerías cerradas por las restricciones sanitarias, creció el número de socios. El modelo de lectura por suscripción vino para quedarse. A la par de la circulación tradicional de libros en librerías, bibliotecas y ferias, surge una opción para los lectores dispuestos al cambio y con deseos de ahorrar dinero en compras de libros sin dejar de leer.

Conforme a los criterios de Más información