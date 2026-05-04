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World Gin Awards 2026: cuáles son los argentinos que ganaron medallas y cuándo se conoceran los mejores del mundo

Once distinciones para etiquetas nacionales aparecen en el listado de Country Winners y medallistas; cuatro quedaron como Country Winner Gold y competirán por el título mundial de su categoría

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Los gins deben estar disponibles para la venta y la evaluación de sabor se realiza a ciegas

Este lunes 4 de mayo los World Gin Awards 2026 dieron a conocer el listado de ganadores por país y medallistas de gin, y la Argentina volvió a tener presencia con etiquetas premiadas en categorías como London Dry Gin, Classic Gin, Contemporary Style Gin y Matured Gin. En total, el listado argentino reúne 11 menciones entre Country Winner Gold, oro, plata y bronce.

La competencia forma parte de los World Drinks Awards y distingue estilos de gin reconocidos internacionalmente. Según la organización, los gins deben estar disponibles para la venta y la evaluación de sabor se realiza a ciegas, con taste and quality como criterios centrales. Los ganadores por país y estilo pasan luego a competir contra otros Country Winners para definir los mejores del mundo.

Los gins argentinos premiados en World Gin Awards 2026

Gin Analogías Reposado
Gin Analogías ReposadoInstagram/Gin Analogías
  • Analogías Romero, 45%
    • Categoría: London Dry Gin
    • Distinción: Country Winner Gold
  • Analogías Reposado, 48%
    • Categoría: Matured Gin
    • Distinción: Silver
Fanáticos de la Patagonia: armaron una marca de gin con enebro salvaje y ya plantaron 75.000 árboles nativos
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  • Bosque Gin Alta Montaña, 53%
    • Categoría: Contemporary Style Gin
    • Distinción: Bronze
  • Bosque Gin Nativo, 42%
    • Categoría: Contemporary Style Gin
    • Distinción: Silver
Delirio Gin
Delirio GinInstagram/Delirio Gin
  • Delirio London Dry Clásico, 43%
    • Categoría: London Dry Gin
    • Distinción: Gold
Flipá Gin
Flipá GinDestilería Flipá
  • Flipá London Dry, 42%
    • Categoría: Classic Gin
    • Distinción: Country Winner Gold
Heredero Gin de mandarina
Heredero Gin de mandarinaInstagram/Heredero Gin
  • Heredero Gin, 37%
    • Categoría: Matured Gin
    • Distinción: Country Winner Gold
  • Heredero Gin, 40%
    • Categoría: London Dry Gin
    • Distinción: Silver
  • Heredero Gin, 37%
    • Categoría: Matured Gin
    • Distinción: Gold
Lokovik Destilados Bosque De Lima
Lokovik Destilados Bosque De LimaInstagram/Lokovik Destilados Bosque De Lima
  • Lokovik Destilados Bosque De Lima, 40%
    • Categoría: Contemporary Style Gin
    • Distinción: Country Winner Gold
  • Lokovik Destilados Criollo, 40%
    • Categoría: London Dry Gin
    • Distinción: Bronze

Qué significa ser Country Winner Gold

Dentro del certamen, cada gin se evalúa en su estilo correspondiente para definir ganadores por país. Esos Country Winners avanzan luego a las rondas en las que se enfrentan con los ganadores de otros mercados para elegir a los mejores del mundo en cada estilo.

Ese dato vuelve especialmente relevante el desempeño de Analogías Romero, Flipá London Dry, Heredero Gin 37% y Lokovik Destilados Bosque De Lima, que figuran como Country Winner Gold en sus respectivas categorías.

Cuándo se conocerán los mejores del mundo

La organización informó que los resultados de gin se publicaron el 4 de mayo de 2026. Los World’s Best, junto con los Icons of Drinks y los ganadores de diseño, se anunciarán el 2 de junio de 2026 durante la gala anual en Londres.

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