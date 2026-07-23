Los nuevos días del all inclusive: entre la naturaleza y los viajes personalizados

El modelo “all Inclusive“, que dominó el turismo desde los años 80, está cambiando. Las nuevas propuestas para disfrutar las vacaciones en familia, grupos o solos, y sin pensar en gastos extras, incluyen viajes personalizados, y propuestas respetuosas con el medio ambiente e integradas al entorno local.

Según informes sobre tendencias de consumo de consultoras como Skift y Deloitte los viajeros actuales valoran positivamente las experiencias personalizadas: opciones que incluyan actividades como tours ecológicos, interacción y respeto por la comunidad local y una gastronomía real, en lo posible saludable, vegana o “farm-to-table” (de la granja a la mesa).

Las opciones son cada vez más diversas y específicas, con propuestas de comida de autor y productos comprados a agricultores locales, oferta de bebidas premium y aplicaciones móviles Molishka - Shutterstock

"Turismo a la carta"

La personalización, a la hora de planear un viaje es una constante del viajero actual que prefiere modelos de propuestas de “turismo a la carta” con experiencias y la diferenciación de encontrar lo que se busca en un paquete ya cerrado. Según informes de la agencia de viajes Expedia Group hoy los viajeros quieren sentir que están en un lugar especial, un “all Inclusive de lujo” exclusivo, personal y que tenga en cuenta su perfil de viajero. Preferencias que las cadenas hoteleras de lujo ya conocen y ofrecen en una atención personalizada a los viajeros que reciben.

Las opciones son cada vez más diversas y específicas, por ejemplo ya hay hoteles con menos de 100 habitaciones, con propuestas de comida de autor y productos comprados a agricultores locales, oferta de bebidas premium y aplicaciones móviles. Además, estos nuevos hoteles se proponen integrar el arte local en la decoración y amplían sus espacios de spas, clases de yoga o retiros enfocados en el bienestar integral, que incluyen a la salud física y mental. Otro cambio de época destacable: las nuevas generaciones muchas veces necesitan tener la posibilidad de integrar los negocios y el ocio. Para el trabajo remoto buscan buena conectividad y espacios de coworking dentro de los hoteles.

Los hoteles han incluido políticas claras de eliminación de plásticos de un solo uso, se integran con el entorno natural y usan energías renovables para cumplir con las políticas ambientales Shutterstock

Turismo sustentable para volver a lo esencial

Despertar en habitaciones con vista a la naturaleza, la selva, el mar o la montaña es un deseo que siempre motivó a los viajeros, razón por la cual los hoteles han incluido políticas claras de eliminación de plásticos de un solo uso, se integran con el entorno natural y usan energías renovables para cumplir con las políticas ambientales pero también con el entorno adecuado para volver a lo esencial. Para disfrutar de los sonidos de las sierras, el perfume de plantas autóctonas y el descanso que ofrece la naturaleza.