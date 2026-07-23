Vinos de celebridades: los buenos, los regulares y los intomables

WASHINGTON (The Washington Post).– Los trabajos paralelos han infiltrado la tienda de botellas. Los proyectos de vino de celebridades llevan nombres famosos del deporte, la música, la televisión y más a las estanterías minoristas, y los resultados son mixtos. Algunos parecen más enfocados en llenar los bolsillos de los inversores que en impresionar paladares. Otros demuestran una profunda pasión de la estrella por la agricultura o la enología. Que cada uno cumpla depende de cómo esté hecho, y de si la calidad o la rentabilidad es su razón de ser. En cualquier negocio, incluido el vino, esas dos motivaciones no son mutuamente excluyentes.

Qué buscar al comprar vinos de celebridades

Siempre que compres vino, busca regiones específicas y uvas en las etiquetas. Si un vino se llama a sí mismo rosado francés, eso te dice mucho menos que si dice Côtes de Provence y enumera una mezcla de grenache, cinsault, syrah y mourvèdre. Incluso si no te importa la ubicación del viñedo o el desglose varietal, es una buena señal si la bodega considera esa información pertinente.

De manera similar, los vinos de celebridades de mayor calidad tienden a no poner el nombre o la imagen de la estrella por toda la etiqueta. Hay excepciones, son más promisorias las botellas donde el vino –no la figura famosa– parece ser el foco.

También hay precedentes globales para este enfoque. “Cuando miras la manera en que la gente en Borgoña en particular etiqueta su vino, a menudo verás el nombre del productor en una fuente más pequeña en la parte inferior”, dice Thomas Kakalios, director de bebidas en Eat Well Hospitality en Chicago. “Se enfatiza el terruño, no a un individuo.” En algunos casos, la ubicación también te dice qué uvas se usaron y cuánto tiempo se envejeció el vino antes de su lanzamiento.

Este concepto también aplica a los vinos de celebridades, dice Kakalios. “Si ves la cara de una celebridad por toda una etiqueta, se está asumiendo que solo vas a comprar este vino porque te gusta esa celebridad, no porque sepas o te importe lo que hay dentro.”

Esta lista presenta vinos de compañías creadas por –o con– una celebridad. No incluye bodegas de larga trayectoria en las que una figura notable invirtió, como Champagne Telmont, una etiqueta de 1912 en la que Leonardo DiCaprio se convirtió en accionista minoritario en 2022.

Lo bueno

Three By Wade 2021 California Chenin Blanc (Dwyane Wade)

Dwyane Wade es uno de varios jugadores de la NBA convertidos en entusiastas del vino. En 2014, inició su etiqueta, Wade Cellars, con el veterano enólogo de Napa Jayson Pahlmeyer. Además de ser sabroso, este chenin blanc ofrece buena relación calidad-precio.

Caduceus Cellars Anubis 2022 (Maynard James Keenan)

Si la última vez que escuchaste a Tool o Perfect Circle pensaste: “Apuesto a que este vocalista tiene un excelente paladar”, tus instintos eran correctos. En 2002, el cantante Maynard James Keenan fundó Caduceus Cellars en un rincón montañoso del centro de Arizona. La gama de producción pequeña y lanzamiento limitado impresiona a los críticos.

Pursued by Bear Baby Bear Syrah 2022 (Kyle MacLachlan)

Este syrah impresionante de la bodega Walla Walla del actor Kyle MacLachlan tiene aromas de ciruela, arándano y pimienta, además de sabores de cereza cubierta de chocolate. Nombrado por una acotación escénica de Shakespeare, los vinos Pursued by Bear son elaborados por Daniel Wampfler, un enólogo de Walla Walla que copropietario de la cercana finca Abeja, que produce botellas igualmente refinadas.

Lo malo

19 Crimes Cali Red (Snoop Dogg)

El término “bomba de fruta” puede ser una manera despectiva o elogiosa de describir vinos maduros y jugosos. Desafortunadamente, esta mezcla tinta del rapero, productor y emprendedor Snoop Dogg cae en la primera categoría.

Maison No. 9 Rosé (Post Malone)

Durante las últimas décadas, el nivel de los rosados hechos e importados a Estados Unidos ha mejorado dramáticamente. Esa es una razón por la que no recomiendo esta botella rosa ballet del artista Post Malone: hay tantas mejores versiones disponibles.

Lo regular

Avaline White Blend NV(Cameron Diaz)

En 2020, cuando la actriz Cameron Diaz y la empresaria Katherine Power crearon la etiqueta orgánica y vegana Avaline, la marca enfrentó críticas de la industria por comercializar sus vinos como “limpios”. Este no es el vino blanco más memorable que beberás, pero tampoco es el peor. Las etiquetas no indican la añada ni las variedades de uva, lo cual, para mí, no inspira confianza. Dicho esto, es accesible y refrescante.

Hampton Water Rosé 2025(Jon Bon Jovi)

Los detractores pueden encontrar fácil burlarse de este rosado de la región de Languedoc-Roussillon en Francia, que el artista Jon Bon Jovi y su hijo, Jesse Bongiovi, crearon junto con el enólogo francés Gérard Bertrand. Puede que no sea el vino más memorable que pruebes, pero es crujiente, ligeramente floral y fácil de beber. Si me entregaran una copa en una fiesta, la terminaría sin pensarlo dos veces.