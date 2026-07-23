Los restaurantes que vota el comensal

Casi en simultáneo con la presentación de las estrellas Michelin 2026 para los restaurantes de la Argentina, TripAdvisor dio a conoce cuál ocupa el lugar más destacado en la ciudad de Buenos Aires en su categoría “gourmet”. Pero a diferencia de la Guía Michelin y de otros rankings como los 50 Best Restaurantes, por ejemplo, que se basan en la opinión de los “expertos”, la distinción que otorga esta plataforma global de viajes y experiencias se nutre de las opiniones de sus usuarios.

En este 2025, Tripadvisor ubicó a Negresco Bistró en el primer puesto, tras obtener un puntaje de 4.9 (sobre 5), recogido en las opiniones de 858 usuarios de la plataforma. Este restaurante funciona dentro del 5 estrellas Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection; Facundo Stéfano es su chef ejectivo, quien desarrolla una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, servicio de excelencia y hospitalidad en pleno corazón de Recoleta.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque proviene directamente de quienes nos visitan y eligen compartir su experiencia. Es también un premio al trabajo y compromiso de todo el equipo que, día a día, busca que cada detalle contribuya a una experiencia memorable”, comentó Stéfano.

Parrilla de Fogón Asado Gentileza/Fogón

El top ten

El ranking que surge de las opiniones de los usuarios de TripAdvisor se completa con los siguientes establecimientos (algunos de los cuales cuentan con otras distinciones, mientras que otros no se cuentan dentro de los circuitos mainstream de la gastronomía porteña):

N°1 Negresco Bistró

N°2 Fogón Asado

N°3 Argentina Experience

N°4 El Mercado

N°5 Berría By Sagardi

N°6 Italpast

N°7 Musgo

N°8 Michelangelo Legend

N°9 D’Oro Italian Bar

N°10 Hierro Palermo

La mayoría de los integrantes de este listado de los más votados son restaurantes que hacen foco en las carnes a las brasas (cinco sobre diez), lo que da pistas sobre los gustos mayoritarios de los usuarios. De hecho, la lista que recoge ya no los establecimientos “gourmet”, sino los “más populares” ahí también aparecen las carnes (incluso algunos restaurantes aparecen en ambos top ten):

N°1 Hierro Parrilla San Telmo

N°2 Fogón Asado

N°3 Don Julio

N°4 El Mercado

N°5 El Sanjuanino

N°6 Santos Manjares

N°7 Aramburu

N°8 Garibaldi Restaurante

N°9 Fervor

N°10 Caldén del Soho.