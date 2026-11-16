Mesas de película

En Recoleta, una mansión neoclásica recibe con una escalera de mármol y paredes cubiertas de hiedra, y guarda detrás un jardín, salones con muestras de arte y una barra de tragos generosos. En Palermo, una parrilla japonesa cocina sobre la robata platos chicos para compartir y reserva un omakase para las noches, en formato speakeasy. Y a unas cuadras y en una esquina, un almacén que abrió en 1953 se transformó en parrilla de carne madurada y vinos argentinos, con jardín de invierno y mesas en la vereda. Tres lugares con decorado propio, para elegir según el plan y sumar los beneficios de Club LA NACION a la hora de pedir la cuenta.

La primera parada es Milión. Al cruzar la puerta de Paraná 1048, aparece una escalera de mármol flanqueada por paredes de hiedra, y recién ahí se entiende la escala de esta casona del academicismo francés de principios del siglo pasado. La mansión se reparte en varios niveles con bar, salones y un jardín donde el almuerzo se estira hasta la hora del té. Los tragos son generosos, la cocina acompaña y las paredes alojan muestras de arte, ciclos de cine y teatro.

Continuando hacia Palermo, la escenografía cambia de continente. En la esquina de Honduras y Ravignani, Emperador Meiji pone el fuego en el centro y lo hace a la japonesa. La robata cocina cortes, vegetales y platos chicos para compartir, al estilo de una izakaya, y la carta repasa más de cien años de cocina japonesa entre clásicos y versiones nuevas. Suma hasta una hamburguesa de wagyu para quienes prefieren algo más conocido. La ambientación completa el viaje al Japón del emperador que le da nombre, y las noches guardan a Mutsuhito, un omakase en formato speakeasy donde el menú queda en manos del chef.

Y sin salir de Palermo, la historia se cuenta con acento de barrio. En la esquina de Gurruchaga y Cabrera, Lo de Jesús trabaja con carne madurada entre quince y veintiún días, y su tomahawk de 1,6 kilos para compartir se lleva todas las miradas. También están el bife de chorizo, la tira de asado y platos de bodegón que ganaron fama propia, como los buñuelos de acelga con alioli. Todo se marida con una nutrida carta de vinos argentinos.

Elegir una mesa de este circuito es elegir también el decorado de la salida.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Toda una experiencia

Milión

20% en almuerzos y cenas, café y patisserie y 3x2 para socios BLACK en la vinoteca de Tienda Milión, todos los días

www.milion.com.ar

Emperador Meiji

20% todos los días

www.emperadormeiji.com

Lo de Jesús

20% todos los días

www.instagram.com/lodejesus

Fabric

20% en cenas de lunes a miércoles

www.fabricsushi.com.ar

Anasagasti

20% todos los días

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Checkpoint Charlie

30% en cenas los domingos y 20% de lunes a miércoles

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