Un Cabernet mendocino, entre los mejores del mundo

Hay una fecha precisa en la que el vino del Nuevo Mundo comenzó a mirar de igual a igual al vino europeo, un día en que el gran vino francés perdió por goleada ante un inesperado campeón en la más imparcial de las contiendas: la cata a ciegas. Esa fecha fue el 24 de mayo de 1976, jornada que quedó registrado en la historia como el Juicio de París, y en la que el hasta entonces bastardeado vino californiano se impuso ante el francés de la mano de un jurado conformado por expertos...franceses.

Desde entonces, a modo de homenaje pero también como ejercicio intelectual, se han realizado distintos “juicios” con participantes provenientes de distintos lados del Atlántico (e incluso de continentes que no miran a ese océano), en los que los vinos del Nuevo Mundo no dejan de demostrar que están a la par de aquellos que ostentan siglos de historia y de reputación.

Bodega Viña Cobos, en Mendoza SENA Sebastian

La más reciente de estas catas tuvo lugar este año en la Universidad de California en Davis (Estados Unidos), una de las instituciones académicas con más peso en el ámbito del vino, y allí un tinto mendocino se hizo un lugar en el podio de los grandes Cabernet Sauvignon del mundo.

Vinos de grandes productores

“En aquella cata a ciegas de 1976, los vinos de California les ganaron a las grandes etiquetas francesas y cambiaron para siempre la forma en que el mundo miraba al vino. Para recordar ese momento, la Universidad de California en Davis, la Harvard Data Science Initiative y el Instituto Robert Mondavi armaron una edición conmemorativa”, cuenta José Giménez, CEO de Viña Cobos, bodega con una larga historia de trabajo en torno al Cabernet. De hecho, fue fundada por Paul Hobbs, enólogo californiano con una sólida trayectoria en el manejo de esta variedad.

El enólogo californiano Paul Hobbs, fundador de Viña Cobos Hernan Zenteno - La Nacion

El “Juicio de Davis” hizo foco en el Cabernet Sauvignon. Fueron 150 las etiquetas que participaron, llegadas de las principales regiones vitivinícolas del mundo. Estados Unidos, Francia, Chile y Sudáfrica presentaron sus vinos ante un panel conformado por críticos, académicos y enólogos. También representantes de la Argentina, y uno de ellos llegó hasta la instancia final.

“El Hobbs Estate Cabernet Sauvignon, de Viña Cobos, quedó entre los finalistas, y fue el único vino argentino que llegó a esa instancia –comentó Giménez–. De los 150 que arrancaron, solo doce pasaron a la final. Ahí compartió lugar con bodegas como Cakebread Cellars, Grgich Hills Estate y Kenzo Estate. Que un vino de Agrelo, Luján de Cuyo, esté entre los doce mejores Cabernet del mundo dice mucho del lugar que ya tiene Mendoza entre los grandes terroirs”.

Viñedos en torno a la bodega

Además, agregó, “esta distinción tiene un significado especial porque el vino proviene de Agrelo, una región histórica que sigue demostrando su capacidad para dar grandes vinos. Siempre creímos que el potencial de la Argentina va mucho más allá del Malbec”.