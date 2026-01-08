Nutrición. Claves para la pérdida de cabello estacional

MONTEVIDEO (El País Uruguay).– La experta en endocrinología, Marta León, asegura que la caída del cabello de origen hormonal “tiene solución” y que un aspecto clave en su prevención se encuentra en la alimentación. Inicialmente, la especialista aclara que una de las señales de la pérdida de cabello hormonal es la pérdida de volumen y que el cabello se ve más fino. Otras dos señales son la caída desde la raíz y la caída en las sienes.

“La mayoría de las mujeres que veo en consulta llegan pensando que su caída es estacional”, explicó León. “Sin embargo, en el 80% de los casos tiene origen hormonal”, agregó.

Para Marta León, las hormonas son vitales, pues “cuando las reservas bajan, el folículo no tiene suficiente energía ni oxígeno para generar cabello nuevo”.

La experta señala cuatro elementos que el cabello necesita para poder crecer fuerte y que se pueden reforzar a través de la alimentación:

1. Betacarotenos: esenciales para la salud capilar. Se obtienen de alimentos como la calabaza, el boniato o el mango.

2. Hierro (Ferritina): esta proteína ayuda a almacenar y liberar hierro cuando es necesario. Se puede incrementar consumiendo carnes, semillas y legumbres.

3. Biotina (Vitamina B7): es una vitamina esencial que el cuerpo no puede almacenar, por lo que debemos obtenerla de la dieta. El consumo de huevos puede ayudar a aumentar sus niveles.

4. Omega-3: un ácido graso clave para la salud del folículo piloso. Se encuentra en pescados azules, semillas de lino o chía.

Evitar el estrés

Pero más allá de la alimentación, la médica especialista en endocrinología tener un cabello sano también depende del descanso, el movimiento y la gestión del estrés.

Dormir ayuda a regular la melatonina, una hormona que favorece en forma significativa los procesos de regeneración celular.

El ejercicio físico, por su parte, favorece la circulación sanguínea, permitiendo que el oxígeno y los distintos nutrientes lleguen mejor al cuero cabelludo.

Finalmente, unos niveles elevados de estrés provocan que el cortisol se mantenga alto, lo que hace que el cuerpo priorice otras funciones, descuidando la salud del cabello. Reducir el estrés será beneficioso para el cabello y para muchos otros aspectos de la salud.

En conclusión, la doctora León sostiene que abordar la caída del cabello hormonal requiere un enfoque integral que combine una dieta específica rica en nutrientes clave, hábitos de descanso adecuado, una rutina de actividad física regular y una eficaz gestión del estrés.