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Piden un millón de dólares para ver la final del Mundial en Nueva York

The Mark World Cup Extravaganza es el nombre de la experiencia para seis personas (y sus asistentes)

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Sebastián A. Ríos
LA NACIONSebastián A. Ríos
La sede de la lujosa propuesta
La sede de la lujosa propuesta

El hotel de lujo The Mark, en Nueva York, posee una de las habitaciones más grandes (y caras) de todo del mundo. Su penthouse de más de 6000 metros cuadrados, es el elegido para la que quizás sea la experiencia más cara ofrecida en torno al Mundial.

Quienes se alojen allí por cuatro noches, entre el jueves 16 de julio y el martes 21 de julio, deberán pagar un millón de dólares, en una estadía que incluye traslado al aeropuerto para presenciar la final en asientos premium “junto a la línea de medio campo y al borde del terreno de juego”, fiesta privada al amanecer en un velero que recorrerá Manhattan, masajista disponibles 24 horas, champagne ilimitado y un “generoso” servicio de caviar de Caviar Kaspia, entre otras amenities.

Una de las terrazas de The Mark
Una de las terrazas de The Mark

La experiencia en este hotel de lujo ubicado el Upper East Side de Manhattan está pensada para un grupo de 6 huéspedes (aunque se incluyen 2 habitaciones extra para alojar personal de apoyo o asistente). Según informó The Mark, los huéspedes dispondrán, además, de chofer privado para todos los traslados, un mayordomo disponible las 24 horas, lo mismo que un terapeuta de masajes “de guardia” durante toda la estancia.

El velero Herreshoff de 70 pies de The Mark
El velero Herreshoff de 70 pies de The Mark

Para ver los partidos (a excepción de la final), el penthouse -cuyo precio habitual por noche suele superar los 42.000 dólares- dispondrá de pantallas gigantes en sus distintos espacios. De regreso al hotel en helicóptero, The Mark ofrecerá “una noche de cierre inolvidable suspendida sobre Madison Avenue, en un escenario donde Nueva York parecerá completamente suya”.

Una de las salas del penthouse de The Mark
Una de las salas del penthouse de The Mark
Por Sebastián A. Ríos
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