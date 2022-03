Qué comer en el Lollapalooza. Un festival con un line up gastronómico tan diverso como el musical

Miley Cyrus, The Strokes y Foo Fighters lideran el line up del Lollapalooza 2022, que ya con el cartel de “Sold Out” desde hace rato desembarcará del 18 al 20 marzo en el Hipódromo de San Isidro. Pero los 300.000 asistentes del evento no solo podrán disfrutar de una enorme diversidad de artistas –más de 100 bandas y solistas que van desde las megaestrellas internacionales mencionadas hasta créditos locales como Babasónicos, Nicki Nicole, Emmanuel Horvilleur, Duki o Wos–, sino también una muy variada propuesta gastronómica, con más de 80 stands y food trucks que estarán repartidos en ocho espacios diferenciados.

Desde “slices” de pizza estilo neoyorquino hasta platos estrella de la cocina nikkei, pasando por sándwiches y hamburguesas en todas sus formas y variedades (versiones con la firma del destacado chef platense con estrellas Michelin Mauro Colagreco incluidas), el line up gastronómico ofrecerá un buen resumen del fast food argentino, desde sus versiones más estándar hasta las más elaboradas.

Vegetales orgánicos, protagonistas de buena parte de la oferta gastro del Lolla

“En un festival de estas características, la experiencia tiene que cautivar todos los sentidos, no solo el oído. Por eso, es importante ofrecer a los foodies otro tipo de propuestas que no sean las simples y tradicionales de siempre”, afirma Ailin Malimowcka, socia del restaurante Oleada, que tendrá un puesto en Lollapalooza 2022, y agrega: “Nosotros ofreceremos comida mexicana que es 100% plant based, apta para todos los paladares. En ese sentido, el festival es inclusivo pues nos da la posibilidad a los empresarios de que mostremos otro tipo de comidas que no sean las convencionales”.

La propuesta gastronómica del festival tiene un claro (y explícito) énfasis en la comida vegana o plant based. De hecho, uno de los espacios gastronómicos –llamado Espíritu Verde– estará completamente dedicado a la comida libre de insumos de origen animal. Habrá hamburguesas de Veggie Green Burger, Pizza Vegana hará honor a su nombre, Too Good y Haulani pondrán los helados, y se podrán elegir entre otras opciones plant based en puestos como Vegan Nature o Felices Las Vacas. Pero las propuestas veggie no estarán confinadas allí, sino que atraviesan todos los demás espacios dispuestos en el campo del Hipódromo de San Isidro.

Para fans de la palta, ensalada de Avocado Republic

Es el caso, por ejemplo, de Mudrá, el restaurante del gurú del plant based norteamericano Matthew Kenney, que estará presente en el sector VIP con sus elaboradas versiones veggie de sushi, pizzas y hamburguesas; de Oleada, con su mirada plant based de la comida mexicana; o de Avocado Republic, con especialidades siempre basadas en la palta y acompañadas de vegetales orgánicos, que en el Sector Nómade ofrecerá wraps y ensaladas, entre otros platos.

“La presencia de este tipo de propuestas no es más que la respuesta del mercado de tener opciones para el público vegetariano y vegano en este tipo de eventos –comentó Marcelo Bôer, socio fundador de Mudrá–. Que este festival haya visto y escuchado esto del público es fantástico y habla muy bien de la organización. A mi parecer, cada vez más los festivales van a tener que ir virando hacia ese lado.”

Los fans de las cocinas de otros países encontrarán en el Lollapalooza 2022 numerosas posibilidades de viajar a través de la comida. Podrán disfrutar, además de los platos de Oleada, de propuestas nikkei fusión de La Mar, la cevichería creada por el destacado chef limeño Gastón Acurio, o de Lima Nikkei; también de Sedai y su comida japonesa, de otros exponentes mexicanos como La Fábrica del Taco o Guey, y de comida árabe en Shami Shawarma.

Sabores reconocibles

Pizza de pepperoni de Kentucky

Pero a no desesperar: quienes prefieren los sabores conocidos, los del fast food tradicional argento, tendrán también numerosas propuestas para elegir. Kentucky, por ejemplo, ofrecerá empanadas y pizzas individuales de sabores como jamón y muzza, pepperoni , provolone, y muzza. Además del de Carne, de Colagreco, habrá varios stands de hamburgueserías, como las reconocidas cadenas Burger 54, Forest Dan o Deniro, entre otras.

Quizás el aspecto más desatendido por el Lollapalooza 2022 sea el de las bebidas alcohólicas. Su consumo solo puede realizarse dentro del Beer Garden –con ingreso solo permitido a mayores de 18 años–, donde además de un kiosko y un puesto de comida, reinará el stand de Budweiser, sponsor de festival que sacó una edición limitada de su cerveza con diseño alusivo. El vino y la coctelería estarán ausentes en el Lolla 2022.

Algunos imperdibles

Watermelon Sugar

(Avocado Republic) Ensalada con mix verdes, palta sliced, sandía en cubos, queso de cabra y dressing de mostaza

Burrito

(Oleada) Tortilla de maíz, porotos refritos, lechuga, palta, portobellos crispy, chucrut, emulsión de cajú

Hamburguesa La Mar

(La Mar) Smash burger de pesca y gambas laqueada en salsa nikkei, tomate, lechuga, queso, mayonesa de hoisin y sésamo