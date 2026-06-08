Sabor natural

El plato llegó, y era de lo más tentador. Nada de lechugas tristes ni tofu aburrido: un bowl con texturas, colores y ese aroma que hace que la mesa de al lado pregunte qué pediste. La cocina veggie (y también la vegana, la plant-based, la que prefiere no ponerse etiquetas) atraviesa un momento de expansión genuina en Buenos Aires. Y hay cada vez más lugares donde comprobarlo.

Uno de ellos es Sampa, en Villa Crespo, donde la parrilla existe pero no pasa ni un solo corte de carne por sus brasas. El fuego es para los vegetales, los hongos y las algas. La misma técnica de siempre, aplicada a otro universo de ingredientes. La carta cambia con la temporada y cada plato tiene nombre propio (por ejemplo, ceviche de gírgolas con leche de tigre de algas y mango, varenikes en caldo de miso con shiitake y morillas, bife de melena de león con ensalada de la huerta) y, para quienes quieran entregarse del todo, el menú degustación de siete tiempos incluye copa de vino.

Otra parada que vale la pena es Musgo, en Palermo, donde rige la propuesta “Patagandi”: productos patagónicos, técnicas asiáticas y minimalismo escandinavo en un mismo plato. El menú Expedición nació de un viaje de más de cuatro mil kilómetros por la Patagonia y cada plato tiene su propio lugar de inspiración: los hongos asiáticos (eryngii, shiitake y cordyceps) llegan acompañados de un sauce sirio babaganush que remite a los bosques húmedos de Villa la Angostura. Sin duda, una cocina de autor con identidad propia.

Y para cerrar el recorrido, Tomate, con locales en Palermo Soho, Palermo Rosedal y Pilar, propone exactamente lo que su nombre promete: una cocina que respeta los tiempos de cada ingrediente. Todo de elaboración propia, carta que cambia con las estaciones y una atmósfera relajada que invita a quedarse. El lugar ideal para los que buscan comer bien y sabroso, desde el desayuno hasta pasada la medianoche.

Dónde tentarse

Sampa

20% de martes a sábado

www.sampa.com.ar

Musgo

20% todos los días

www.musgoba.com

Kimchi Garden

20% los lunes

www.instagram.com/kimchigarden.ar

Tomate

15% de domingo a viernes

www.tomate.com.ar

Möoi

15% todos los días

www.mooirestaurant.com.ar

Tigre Morado

20% todos los días

www.tigremorado.com

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